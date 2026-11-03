نشست شورا بر انتقاد از نظافت و انتقال انبارهای نفت تهران

مهدی چمران در جلسه 444 شورا از خلع ید پیمانکاران نظافت خبر داد و درباره عدم تعیین تاریخ انتخابات و تنش‌های انبارهای نفت تهران توضیحات داد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در حاشیه چهارصد و چهل‌وچهل‌وچهارمین جلسه شورا با اشاره به مشکلات نظافت شهری از احتمال خلع ید دو پیمانکار خدمات شهری خبر داد. وی همچنین تایید کرد که هنوز تاریخ دقیقی برای برگزاری انتخابات شوراها مشخص نیست و اختلافاتی درباره انتقال انبارهای نفت از مناطق مسکونی وجود دارد.

نظارت بر پیمانکاران و وضعیت نظافت شهر

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به انتقادات وارد شده به وضعیت نظافت پایتخت ابراز کرد که اعضای شورا نیز از عملکرد فعلی راضی نیستند و منتظر ارائه یک برنامه جامع و صحیح در این زمینه هستند. او با بیان اینکه وضعیت نظافت در همه مناطق تهران یکسان نیست تاکید کرد که شرایط فعلی به شدت به عملکرد پیمانکاران بستگی دارد. بر اساس اظهارات چمران همان‌طور که در صحن شورا مطرح شده دو پیمانکار در حال حاضر با مشکلات جدی مواجه هستند و قرار است فرآیند خلع ید آن‌ها اجرا شود.

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چمران در تشریح دلایل این تصمیمات افزود که طبیعی است زمانی که یک پیمانکار در شرایط تنش یا مشکلات مالی قرار می‌گیرد عملکرد مناسبی نخواهد داشت. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مشکلات نظافت مربوط به همه نقاط تهران نیست خاطرنشان کرد که در برخی مناطق شرایط مطلوب نبوده و باید هرچه سریع‌تر موانع پیش روی پیمانکاران برطرف شود. وی همچنین انتقادات شهروندان را به‌جا دانست و اظهار داشت گزارش‌های کتبی یا شفاهی مردم درباره وضعیت نظافت به شورا منتقل می‌شود و اعضا از این اطلاعات برای پیگیری دقیق‌تر مشکلات استفاده می‌کنند.

در واکنش به پرسش درباره اینکه چرا پس از پنج سال همچنان مدیریت پسماند با تغییر پیمانکاران و آزمون و خطا همراه است چمران تاکید کرد که این روند آزمون و خطا نیست بلکه کسانی که خوب کار نمی‌کنند کنار گذاشته می‌شوند. وی توضیح داد پیمانکاری که به تعهدات خود عمل نکرده باید کنار برود و با پیمانکار دیگری قرارداد بسته شود تا کیفیت خدمات شهری افزایش یابد.

تعیین تکلیف کارگران پسماند و زباله‌گردان

مهدی چمران درباره تعیین تکلیف سرنوشت ۳۵۰ کارگر بخش پسماند توضیحاتی ارائه داد و گفت که این موضوع در روزهای گذشته نیز در جلسات شورا مطرح شده است. معاون مالی شهرداری اعلام کرده است حتی اگر پیمانکار حقوق کارگران را پرداخت نکند خود شهرداری این مبالغ را پرداخت خواهد کرد و سپس این هزینه‌ها را در حساب‌های پیمانکار منظور خواهد نمود.

در خصوص ادامه فعالیت زباله‌گردها در تهران رئیس شورای شهر تهران اظهار داشت که خودش در چند نقطه از شهر این افراد را دیده و درباره چگونگی فعالیت آن‌ها پرس‌وجو کرده است. وی افزود که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است تا مشخص شود آیا همان افراد و گروه‌های قبلی پشت این فعالیت‌ها هستند یا خیر اما افرادی که آنجا بودند ادعا می‌کردند که خودشان این کار را انجام می‌دهند. چمران تاکید کرد که این مشکل هنوز به‌خوبی حل نشده و ما چندان راضی نیستیم اما امیدواریم مدیر جدید بتواند برنامه‌ریزی مناسبی انجام دهد و شرایط را بهبود بخشد.

عدم قطعیت در زمان انتخابات شوراها

رئیس شورای شهر تهران به انتشار خبرهای متناقض درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها اشاره کرد و گفت که از دیروز دوباره موضوع انتخابات مطرح شده و اظهارنظرهای مختلفی صورت گرفته است. او با انتقاد از اعلام تاریخ‌های تأییدنشده افزود که قبلاً خواهش کرده بود تا زمانی که موضوعی قطعی و دقیق مشخص نشده درباره تاریخ انتخابات اعلام نظر نکنند. چمران معتقد است این اظهارنظرهای متغیر وضعیت داخلی شوراها را به هم می‌ریزد و اعضا را درگیر این موضوع می‌کند که بالاخره هستند یا نیستند.

وی با اشاره به اظهارات سخنگوی وزارت کشور مبنی بر مشخص‌نشدن تاریخ انتخابات گفت که به عقیده او همان وضعیت قبلی پابرجاست و هنوز هیچ تاریخی مشخص نشده است. رئیس شورای شهر تهران از همه شوراهای کشور و شورای تهران خواست که کار خودشان را انجام دهند و هر زمانی که طبق قانون برای برگزاری انتخابات تعیین شود انتخابات برگزار خواهد شد. وی درباره مرجع تعیین تاریخ انتخابات نیز توضیح داد که در شرایط معمول موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی و سازوکار قانونی مربوط پیگیری می‌شود اما با توجه به شرایط جنگی تعیین زمان انتخابات به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و تاکنون تاریخی مشخص نشده است.

چمران تاکید کرد که حدس و گمان زدن و مطرح کردن تحلیل‌های خبری درباره زمان انتخابات را صحیح نمی‌داند و هرگونه پیش‌بینی در این زمینه فاقد اساس قانونی است. او خواستار پرهیز از شایعه‌پراکنی درباره آینده شوراها شد تا تمرکز اعضا بر انجام وظایف محوله باقی بماند.

تنش بر سر انبارهای نفت و ترافیک منطقه پنج

مهدی چمران در پاسخ به موضوع احداث پل در منطقه پنج برای تسهیل تردد خودروهای حامل سوخت به انبار نفت توضیح داد که این پل تنها برای تردد خودروهای نفتکش نیست بلکه می‌تواند به بهبود ترافیک منطقه نیز کمک کند. او توضیح داد که این پل مسیر رفت و آمد را اصلاح می‌کند تا خودروها از داخل مناطق مسکونی عبور نکنند و از نظر حمل و نقل ترافیک نیز می‌تواند مؤثر باشد.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به مکاتبات شرکت نفت با مدیریت شهری گفت که شرکت نفت چند نامه نوشته است که احتمالاً دومین نامه نیز چند روز پیش رسیده است. آن‌ها مشکلاتی دارند و معتقدند برای سوخت‌رسانی به‌موقع به انبارهای نفت و سوخت در داخل شهر نیاز دارند. چمران افزود که آن‌ها می‌گویند انبارهایی که خارج از شهر ساخته شده فاصله زیادی دارد و انتقال سوخت زمان‌بر است.

وی ادامه داد که ما پیشنهادهایی درباره نحوه ساخت این تأسیسات داریم که فعلاً نمی‌خواهیم مطرح کنیم اما با مسئولان شرکت نفت در میان خواهیم گذاشت. این موضوع همچنان محل اختلاف است و شورا نیازمند بررسی دقیق‌تر برای حل این چالش‌های لجستیکی و امنیتی است.