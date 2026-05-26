در جلسهای که نخستوزیر اسرائیل با وزیر دفاع ترکیب کرد، به گسترش عملیات نظامی در جنوب لبنان، فشار بر برنامه هستهای ایران و محدودیتهای اینترنتی پرداخته شد؛ همزمان تصمیمات داخلی دربارهٔ حقوق شهروندی و سیاستگذاریهای دفاعی بررسی شد
در گزارش جدیدی که از منابع اطلاعرسانی صهیونیستی منتشر شد، شنیده میشود که نخستوزیر اسرائیل ، بنیامین نتانیاهو ، بههمراه وزیر دفاع صنعتی یئوتی کاتز ، هماکنون در یک نشست امنیتی مهم مشغول بررسی تحولات جبههٔ لبنان و موقعیت استراتژیک ایران هستند.
این گفتگو که در نقطهٔ اوج تنشهای منطقهای برگزار میشود، بهدقت بر پیامدهای نظامی و سیاسی اخیر تمرکز داشته و قصد دارد چارچوبی برای گسترش عملیات نظامی در جنوب لبنان و پیشبرد اهداف استراتژیک مرتبط با برنامهٔ هستهای تهران ترسیم کند. بر اساس اطلاعاتی که بهدست آمده، نتانیاهو در این جلسه تأکید کرد که تلآویو نه تنها قصد کاهش سرعت حملات نظامی به سمت جنوب لبنان را ندارد، بلکه بهجای آن، برنامهها را برای شتاب بخشیدن به عملیاتهای نظامی در این منطقه تقویت میکند.
وی افزود که ارتش اسرائیل فرآیند بسیج نیروهای ذخیره را فعال کرده و از تمام نظامیانی که حتی اخیراً از خدمت آزاد شدهاند، خواسته است تا بلافاصله خود را معرفی کرده و به نیروهای احتیاط ملحق شوند. این اقدام نشانگر جدیت اسرائیل در توسعهٔ دامنهٔ عملیاتی خود در خاک لبنان و تلاش برای اعمال فشار بر نیروهای حامی شیعهگرای لبنان میباشد.
در همین حال، رسانههای داخلی اسرائیلی تأکید کردند که این مذاکرات امنیتی نه تنها به مسایل نظامی محدود نمیشود، بلکهبه بررسی ابعاد دیپلماتیک و اقتصادی روابط با ایران نیز پرداختهاند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، نتانیاهو و کاتز به بررسی روشهای جدید برای فشار بر برنامهٔ هستهای ایران پرداخته و احتمال تحمیل تحریمهای جدید، از جمله محدودیتهای شدید بر صادرات فناوریهای پیشرفته، را مورد بحث قرار دادهاند.
علاوه بر این، گفتوگوهای جاری با مقامات بینالمللی دربارهٔ قطع اینترنت بینالمللی که بهتازگی توسط برخی نهادهای بینالمللی پیشنهاد شده بود، نیز بهعنوان بخشی از استراتژی اطلاعاتی اسرائیل برای محدود کردن دسترسی ایران به شبکههای ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که "شگفتانههای فناوریای ایران به مراتب ارتقا یافتهاند" و بنابراین نیاز به تقویت سامانههای دفاعی در برابر حملات سایبری و اطلاعاتی احساس میشود. در سطح داخلی، تصمیمات سیاسی جدیدی نیز در حال شکلگیری است.
دیوان عدالت اداری پس از دریافت شکایتهای متعدد دربارهٔ اجرای مصوبهٔ برقراری اینترنت در کشور، دستور داد اجرای این مصوبه تا زمان رسیدگی کامل به شکایات به تعویق افتد. این تصمیم در مواجهه با فشارهای بینالمللی برای قطع ارتباط اینترنتی ایران، نقش مهمی در حفظ زیرساختهای ارتباطی داخلی ایفا میکند.
از سوی دیگر، دولت ایالات متحده اعلام کرده است که در طول مذاکرات جاری با ایران، هیچ حملهٔ نظامی صورت نخواهد گرفت و تأکید دارد که "اولویت ما مردم و حفظ ثبات منطقه است". در همین راستا، مقامات دفاعی اسرائیل نیز بیان کردند که "دشمن از توان افندی نیروهای مسلح ایران غافلگیر شده" و برنامههای جدیدی برای تقویت هماهنگیهای نظامی با متحدان منطقهای در دستور کار قرار دارند.
دولت اسرائیل همچنین برنامههای بررسی مقررات حجاب در برخی هتلهای دولتی را برای اطمینان از احترام به تنوع فرهنگی مردم مورد بررسی قرار داده و رویکردی پذیرنده برای همه مردم ابراز کرده است. این مجموعهٔ تصمیمات و مذاکرات نشان میدهد که وضعیت امنیتی و دیپلماتیک منطقه در یک دورهٔ حساس و پرتنش قرار دارد و هر گونه تغییر در سیاستهای داخلی یا خارجی میتواند تأثیرات گستردهای بر تعادل قدرت در خاورمیانه داشته باشد
