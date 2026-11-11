نشست ترامپ و مقامات قطر در کاخ سفید / راهبرد فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد. این نشست در سایه ادامه راهبرد فشار اقتصادی واشنگتن بدون ضرب‌الاجل علیه تهران برگزار شد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، امروز چهارشنبه بیستم آبان ماه سال هزار و چهارصد و پنج میلادی، میزبان هیئت عالی‌رتبه دولت قطر در کاخ سفید بود. این دیدار رسمی با حضور نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه کشور قطر آغاز شد و بر محور تعاملات دیپلماتیک منطقه‌ای شکل گرفت.

جزئیات نشست دیپلماتیک در کاخ سفید

بر اساس اعلام یک مقام آمریکایی به شبکه خبری الجزیره، فرآیند مذاکره بین دونالد ترامپ و مقامات قطری در ساختمان کاخ سفید آغاز شده است. این جلسه بخشی از تلاش‌های مستمر واشنگتن برای تثبیت روابط منطقه‌ای و بررسی تحولات ژئوپلیتیک خاورمیانه محسوب می‌شود که نقش میانجی‌گری قطر را برجسته می‌کند.

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راهبرد جدید آمریکا درباره تهران

مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، تأکید کرد که دونالد ترامپ راهبرد ادامه فشار اقتصادی بدون تعیین ضرب‌الاجل مشخص علیه جمهوری اسلامی ایران را برگزیده است. این بیانیه نشان‌دهنده خط مشی ثابت دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌ها و فشارهای مالی است تا تغییر رفتار تهران را در دستور کار قرار دهد.

گزارش‌ها از اختلافات و تهدیدات

نخست‌وزیر قطر در جریان این گفتگوها از وجود اختلافات قابل‌توجه میان تهران و واشنگتن پرده برداشت که پیچیدگی‌های مذاکرات را افزایش می‌دهد. همچنین گزارش‌هایی حاکی از آن است که انتقال وزیر خزانه‌داری آمریکا به یک پایگاه نظامی، ناشی از تهدید جانی مستقیم توسط گروه‌های مرتبط با ایران پیش‌بینی شده بود.

تحلیل‌های سیاسی و هشدارها

مشاور سابق بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، معتقد است که ترس از دست دادن قدرت سیاسی، تصمیمات اخیر او را تحت‌الشعاع قرار داده است. این تحلیل در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن صراحتاً اعلام کرده قصد ندارد با ایران توافقی احمقانه انجام دهد و اولویت آن حفظ فشار حداکثری است.