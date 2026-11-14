نشست شورای امنیت درباره حمله به ایران / روسیه آمریکا را مسئول بحران دانست

آنا اوستینیوا در شورای امنیت سازمان ملل حملات آمریکا و اسرائیل به ایران را ریشه بحران خلیج فارس دانست و بر تهدید امنیت هسته‌ای و اقتصادی جهانی تاکید کرد.

آنا اوستینیوا نماینده موقت روسیه در سازمان ملل متحد، در نشستی با حضور شورای امنیت سازمان ملل متحد، حمله مشترک ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را عامل اصلی و ریشه‌ای تنش‌های جاری در منطقه خلیج فارس معرفی کرد. وی در سخنانی تند و صریح اعلام کرد که حملات علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و زیرساخت‌های غیرنظامی هر کشوری غیرقابل پذیرش است و این اقدامات ثبات منطقه‌ای و جهانی را به شدت خدشه‌دار کرده است.

گزارش اوستینیوا درباره بحران امنیتی خلیج فارس

آنا اوستینیوا در پاسخ به پرسش‌ها و بررسی‌های انجام شده در نشست شورای امنیت درباره وضعیت امنیتی خلیج فارس تصریح کرد که این منطقه تقریباً به مدت ۹ ماه است که با تنش‌های خطرناک و بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است. وی تأکید کرد که این وضعیت پایدار ناپایدار شده و همواره ثبات خاورمیانه و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. اوستینیوا با اشاره به جزئیات این تنش‌ها بیان داشت که تجاوز به حاکمیت کشورها، حملات مستقیم به غیرنظامیان و آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی، زنجیره‌ای از واکنش‌های متقابل را برانگیخته است که منجر به تشدید بحران شده است.

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دیپلمات ارشد روس همچنین حملات به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و تهدیدهای علیه امنیت دریایی را از دیگر عوامل کلیدی این بحران نام برد. وی معتقد است که این اقدامات نه تنها امنیت منطقه‌ای را به خطر انداخته، بلکه زنجیره واکنش‌هایی را ایجاد کرده که کنترل آن برای جامعه جهانی بسیار دشوار است. نماینده موقت مسکو در سازمان ملل بر این باور است که ریشه‌های اصلی این بحران کاملاً آشکار است و نباید از آن چشم‌پوشی کرد.

تصویر تلخ غیرنظامیان و تهدید هسته‌ای در بیانیه روسیه

آنا اوستینیوا با اشاره به ریشه‌های تاریخی این بحران گفت که در اواخر فوریه، ایالات متحده آمریکا و اسرائیل مسیر تجاوز بی‌دلیل علیه ایران را در پیش گرفتند. وی خاطرنشان کرد که غیرنظامیان ایرانی از همان روزهای آغازین درگیری آسیب شدید دیدند. اوستینیوا با ذکر یک مثال تلخ بیان کرد که در روز نخست حمله، یک موشک به یک مدرسه در شهر میناب اصابت کرد که منجر به جان باختن بیش از ۱۵۰ کودک بی‌گناه شد. این رویداد تلخ موجی از شوک و خشم را در سطح جهانی ایجاد کرد.

نماینده روسیه در سازمان ملل همچنین با اشاره به هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های هسته‌ای غیرنظامی ایران هشدار داد که این حملات خطر مستقیم یک فاجعه هسته‌ای و رادیولوژیکی را به همراه دارد. اوستینیوا با تأکید بر این نکته که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز هیچ مدرکی دال بر انحراف مواد هسته‌ای ایران به سمت اهداف نظامی ثبت نکرده است، ادعاهای مطرح شده علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تهران را بی‌اساس دانست و این حملات را نقض فاحش حقوق بین‌الملل خواند.

پیامدهای اقتصادی و تلاش‌های میانجی‌گری منطقه‌ای

آنا اوستینیوا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیامدهای اقتصادی این تجاوزگری آمریکایی-صهیونیستی اظهار داشت که اقتصاد جهانی با چالش‌های جدی به‌ویژه در زمینه امنیت غذایی و انرژی روبه‌روست. وی افزود که مردم کشورهای در حال توسعه بیشترین بار این چالش‌های اقتصادی و انسانی را تحمل می‌کنند. نماینده روسیه با تأکید بر اینکه حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در هیچ کشوری قابل پذیرش نیست، خاطرنشان کرد که کشورهای منطقه اکنون به نوعی گروگان این ماجراجویی‌های نظامی شده‌اند و نمی‌توانند از عواقب آن در امان بمانند.

وی در پایان با اشاره به تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر و پاکستان برای حل‌وفصل اختلافات میان واشنگتن و تهران گفت که هیچ جایگزینی برای راه‌حل حاصل از مذاکره وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد. اوستینیوا از آمادگی مسکو برای حمایت از این روند صلح خبر داد و اعلام کرد که روسیه امسال نسخه به‌روزشده مفهومی تحت عنوان امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس را ارائه کرده و آن را با شرکای منطقه‌ای به اشتراک گذاشته است تا زمینه برای گفت‌وگوهای دیپلماتیک فراهم شود.