نشست مسئولان قضایی اردبیل با دادستان کل کشور/ تاکید بر استقلال قضا و رتبه نخست اشتغال زندانیان

نشست مهم قضایی اردبیل با حجت الاسلام عبداللهی. گزارش عملکرد استان در رتبه پنجم کشوری و نخستین رتبه اشتغال زندانیان. جزئیات حمایت از تولید و ترانزیت کالا.

نشست هماهنگی میان مسئولان عالی‌رتبه قضایی کشور با مقامات استان اردبیل با محوریت ارزیابی عملکرد دستگاه قضا در این استان برگزار شد. در این نشست تخصصی که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، دادستان انتظامی قضات کشور، و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو ، رئیس کل دادگستری استان اردبیل ، انجام پذیرفت، گزارش‌های دقیقی از وضعیت حقوقی و امنیتی استان ارائه گردید.

اصول بنیادین و صیانت از استقلال قضایی

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی در ابتدای این نشست با تقدیر از تلاش‌های مجموعه قضایی استان اردبیل در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، بر رعایت دو اصل اساسی و حیاتی در دستگاه قضایی تأکید کرد. نخستین اصل بر ارتقای سرمایه اجتماعی نظام از طریق صدور آرای متقن، برخورد قاطع و قانونی با مظاهر فساد و افزایش اعتماد عمومی استوار است.

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اصل دوم که از سوی دادستان انتظامی قضات کشور برجسته شد، صیانت کامل از استقلال دستگاه قضایی است. وی تصریح کرد که استقلال قضا به هیچ عنوان نباید تضعیف شود، زیرا این استقلال زمینه‌ساز تأمین امنیت، تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم در سطح کلان و خرد می‌باشد. عدم رعایت این اصل می‌تواند منجر به اخلال در فرآیند عدالت‌رسانی شود.

عملکرد عملیاتی و رتبه‌های کشوری استان

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو، رئیس کل دادگستری استان اردبیل، در ارائه گزارشی از وضعیت جغرافیایی، جمعیتی و تقسیمات کشوری استان، اعلام کرد که در حال حاضر ۱۹ حوزه قضایی فعال در سراسر استان اردبیل به شهروندان خدمات قضایی ارائه می‌دهند. این گستردگی خدمات‌رسانی نشان‌دهنده تلاش برای کاهش فاصله بین مردم و دستگاه قضا است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل با تشریح عملکرد عملیاتی مجموعه قضایی این منطقه افزود که دادگستری استان در ارزیابی عملکرد عملیاتی موفق به کسب رتبه پنجم کشوری شده است. این دستاورد قابل توجه، حاصل تلاش، برنامه‌ریزی دقیق و اهتمام ویژه تمام اعضای مجموعه قضایی استان اردبیل در طول سال‌های اخیر بوده است.

حمایت از تولید و مدیریت ترانزیت کالا

در بخش دیگری از صحبت‌های خود، کثیرلو به اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اشتغال زندانیان اشاره کرد. استان اردبیل طی سال‌های اخیر در زمینه اشتغال زندانیان موفق به کسب رتبه نخست کشوری شده است که این موفقیت نشان‌دهنده رویکرد اصلاحی و بازپروری در نظام زندان‌داری این استان است.

وی همچنین از توسعه فعالیت‌های صلح و سازش خبر داد و اعلام کرد که در حال حاضر ۳۲ شعبه دادگاه صلح در استان اردبیل فعال است. میزان مصالحه در پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف نیز به ۴۷ درصد رسیده است که نشان‌دهنده کاهش بار کاری محاکم و تسریع در رسیدگی به دعاوی است.

در خصوص حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری با محوریت معاونت اقتصادی دادگستری استان، پیگیری مسائل و موانع پیش‌روی واحدهای تولیدی را بر عهده دارد. بر اساس این گزارش، هیچ‌یک از واحدهای تولیدی استان به تعطیلی کشیده نشده و میزان تعدیل نیروی کار در سطح پایینی قرار دارد. همچنین گزارش ناظر گمرکات نشان می‌دهد که میزان ترانزیت خارجی کالا در هفت‌ماهه سال جاری به ۴۷۲ هزار تن رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد افزایش داشته است.