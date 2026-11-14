نشست پارلمانی کاپ 31 آنتالیا با حضور نمایندگان 55 کشور در ترکیه

نشست پارلمانی سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در 16 نوامبر در آنتالیا برگزار می‌شود. هیئت‌های 55 کشور با محوریت تبدیل تعهدات به اقدام ملی و کاهش انتشار متان گرد هم می‌آیند.

نشست پارلمانی سی‌ویکمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد با عنوان کاپ 31 آنتالیا ، روز 16 نوامبر به میزبانی نعمان کورتولموش ، رئیس مجلس ترکیه ، در شهر آنتالیا برگزار خواهد شد. این رویداد مهم با حضور هیئت‌های بلندپایه‌ای از 55 کشور جهان و با هدف تقویت مشارکت پارلمان‌ها در فرآیندهای اقلیمی تدوین شده است.

زمان و مکان برگزاری نشست در ترکیه

این نشست در چارچوب اجلاس بزرگ کاپ 31 آنتالیا که از تاریخ 9 تا 20 نوامبر 2026 به میزبانی کشور ترکیه در شهر آنتالیا برگزار می‌شود، برنامه‌ریزی شده است. هدف اصلی از برپایی این گردهمایی پارلمانی، تقویت نقش نهادهای قانون‌گذار در مذاکرات اقلیمی و تبدیل تعهدات بین‌المللی به اقدامات اجرایی در سطح ملی اعلام شده است.

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ریاست مجلس ترکیه خبر داده است که این رویداد با همکاری اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) برگزار می‌گردد. روسای پارلمان‌ها، نمایندگان مجالس قانون‌گذاری و مسئولان سازمان‌های بین‌المللی از جمله مهمانان این نشست خواهند بود. این اقدام نشان‌دهنده تلاش ترکیه برای نقش‌آفرینی بیشتر در دیپلماسی محیط‌زیستی منطقه و جهان است.

سخنرانان کلیدی و نمایندگان کشورها

نعمان کورتولموش، رئیس مجلس ترکیه، و میلتون دیک، رئیس اتحادیه بین‌المجالس جهانی، سخنرانی‌های افتتاحیه این نشست را ایراد خواهند کرد. همچنین مراد کوروم، وزیر محیط‌زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه که ریاست کاپ 31 آنتالیا را بر عهده دارد، در این مراسم به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط‌زیست سازمان ملل متحد (UNEP)، و دانیله ویولتی، مدیر ارشد هماهنگی برنامه‌های دبیرخانه کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد درباره تغییرات اقلیمی نیز از دیگر سخنرانان برجسته این رویداد هستند. حضور این مقامات عالی‌رتبه نشان‌دهنده اهمیت ویژه‌ای است که نهادهای جهانی برای تعامل با قوه مقننه کشورها قائل هستند.

در نشست‌های تخصصی این رویداد، نمایندگانی از آلمان، کنیا، فیجی، غنا، توگو، مصر و انگلیس همراه با کارشناسان علمی و نمایندگان نهادهای بین‌المللی، دیدگاه‌ها و تجربیات خود را درباره مقابله با تغییرات اقلیمی مطرح خواهند کرد. این تبادل نظر بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته می‌تواند راهکارهای عملی جدیدی را برای مقابله با بحران‌های زیست‌محیطی به همراه داشته باشد.

محورهای اصلی و بیانیه پایانی نشست

محورهای اصلی این نشست شامل تبدیل تعهدات جهانی اقلیمی به اقدامات ملی، استفاده بهینه از منابع در چارچوب طرح پسماند صفر، کاهش انتشار گاز متان، تسهیل دسترسی به منابع مالی اقلیمی و تقویت نظارت پارلمانی و همکاری میان مجالس کشورها خواهد بود. ترکیه در نظر دارد با برگزاری این نشست، رویکرد خود برای تبدیل کاپ 31 آنتالیا به اجلاس اقدام و اجرا را در سطح پارلمانی نیز دنبال کند.

در این نشست پیش‌بینی شده است که بیانیه پایانی به تصویب برسد. پیش‌نویس این بیانیه با بهره‌گیری از تجربیات نشست‌های پارلمانی پیشین در باکو و بلم، بر ضرورت نظارت بر اجرای تعهدات اقلیمی تاکید دارد. این سند پیشنهاد می‌کند که اهداف ملی اقلیمی با شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری، جدول‌های زمانی مشخص و منابع بودجه‌ای پشتیبانی شوند.

همچنین در پیش‌نویس بیانیه پیشنهاد شده که کمیسیون‌های تخصصی پارلمان‌ها موظف شوند روند اجرای تعهدات و برنامه‌های سازگاری با تغییرات اقلیمی را سالانه بررسی، نتایج ارزیابی‌های خود را منتشر و از دولت‌ها پاسخ‌گویی مطالبه کنند. این امر می‌تواند شفافیت و مسئولیت‌پذیری حاکمان را در قبال محیط‌زیست افزایش دهد.

تجربه محیط‌زیستی مجلس ترکیه

ریاست مجلس ترکیه در بخش دیگری از بیانیه خود به اقدامات این نهاد در زمینه پایداری محیط‌زیستی اشاره کرده است. مجلس ترکیه از سال 2014 نظام مدیریت محیط‌زیست و از سال 2018 نظام مدیریت پسماند صفر را اجرا کرده است. برنامه‌هایی برای کاهش مصرف انرژی و آب، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بازیافت پسماندها در ساختمان‌ها و تأسیسات وابسته به خود به اجرا گذاشته است.

طبق آمار اعلام‌شده، اقدامات انجام‌شده از سال 2023 تاکنون موجب صرفه‌جویی 2 میلیون و 500 هزار کیلووات‌ساعت برق، 300 هزار مترمکعب گاز طبیعی و 20 هزار تن آب در مجموعه مجلس ترکیه شده است. این ارقام نشان‌دهنده تعهد عملی مجلس ترکیه به اصول زیست‌محیطی است که می‌تواند الگویی برای سایر نهادهای پارلمانی باشد.