نشست اضطرار آلودگی تهران با وجود شاخص ۱۵۷ برگزار نشد

شاخص کیفیت هوای تهران به ۱۵۷ رسید؛ درخواستی برای تشکیل کارگروه اضطرار به محیط زیست ارسال نشده است.

در حالی که وضعیت هوای تهران به محدوده ناسالم برای تمام گروه‌های حساس رسیده است، هنوز اقدامی برای تشکیل جلسه فوری کارگروه اضطرار آلودگی هوا صورت نگرفته است. شاخص کیفیت هوای پایتخت بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده، عدد ۱۵۲ را نشان می‌دهد اما در برخی نقاط شاخص بالاتر رفته است. این وضعیت نگران‌کننده در ادامه هفته‌های اخیر ایجاد شده و شهروندان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. خبرنگاران گزارش داده‌اند که هیچ درخواست جدیدی برای تشکیل جلسه اضطراری به اداره کل حفاظت محیط زیست ارسال نشده است.

تحلیل وضعیت آلودگی و توصیه کارشناس هواشناسی

مرتضی ضرابی، کارشناس سازمان هواشناسی، در بیانیه‌ای رسمی به جزئیات وضعیت جوی شهر تهران اشاره کرده است. ایشان تاکید کرده‌اند که در کلان‌شهرهای پرتراکم مانند تهران، به دلیل نبود وزش باد مؤثر، تهویه طبیعی هوا کاملاً مختل شده است. سردی هوا در ساعات شبانه نیز به این وضعیت کمک کرده تا غلظت آلاینده‌ها بیشتر شود. در چنین شرایطی، پدیده سکون جو ایجاد شده و هوای آلوده توانایی پراکندگی را از دست می‌دهد. این ترکیب از عوامل جوی باعث شده تا کیفیت هوا به شدت کاهش یابد و سلامت ساکنان پایتخت در خطر قرار گیرد.

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رقم‌های هشداردهنده کیفیت هوای پایتخت

بررسی آخرین گزارش‌های فنی نشان می‌دهد که شاخص کیفیت هوای تهران در زمان بررسی داده‌ها، عدد ۱۵۲ را ثبت کرده است. این عدد به معنای قرارگیری هوای شهر در وضعیت ناسالم برای تمام گروه‌های سنی است. در ایستگاه‌های سنجش مختلف، ارقام متفاوتی مشاهده شده که همه نگران‌کننده هستند. به عنوان مثال، در ایستگاه سنجش واقع در فرمانداری شهر ری، عدد ۱۵۷ ثبت شده است. هر دو عدد ۱۵۲ و ۱۵۷ در دسته‌بندی ناسالم برای همه گروه‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد که حتی سالم‌ترین افراد نیز نباید برای مدت طولانی در فضای باز فعالیت کنند.

شکاف بین هشدارها و تصمیم‌گیری‌های اجرایی

پیگیری‌های دقیق خبرنگاران از نهادهای مسئول نشان می‌دهد که وزارت بهداشت هنوز درخواست جدیدی برای تشکیل جلسه کارگروه ارسال نکرده است. اداره کل حفاظت محیط زیست که دبیر این کارگروه است، تاکنون چنین درخواستی دریافت نکرده است. پیش‌بینی‌های هواشناسی از تداوم شرایط مساعد برای انباشت آلاینده‌ها در روزهای آینده خبر می‌دهد. این تداوم نگرانی‌ها درباره پیامدهای بهداشتی آلودگی هوا را بیشتر کرده است. به نظر می‌رسد فرآیند تصمیم‌گیری برای مقابله با این وضعیت با کندی مواجه شده است.

تاریخچه جلسات اخیر و الزامات قانونی

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، آخرین بار روز جمعه تشکیل جلسه داده بود. در آن نشست، ۲۰ مصوبه مهم برای کاهش آلودگی هوا و حفاظت از سلامت شهروندان تصویب شد. زمان اجرای این مصوبات ۴۸ ساعت اعلام شده بود که این مدت تا عصر یکشنبه به پایان می‌رسید. مسئله اصلی در شرایط فعلی، تشکیل نشدن خودِ کارگروه نیست. بلکه عدم درخواست تازه برای برگزاری جلسه‌ای جدید و بررسی ضرورت تمدید یا تشدید محدودیت‌هاست. این خلاء در تصمیم‌گیری باعث شده تا شهروندان بدون برنامه مشخص دقیقی قرار گیرند.

پیامدهای سلامت عمومی و وضعیت فعلی

تهران چند روزی است که مانند سال‌های گذشته با هوای ناسالم روبه‌رو است. هشدارهای مکرر کارشناسان هواشناسی درباره تداوم سکون جو، ضرورت اقدام سریع را پررنگ کرده است. غلظت بالای آلاینده‌ها تهدیدی جدی برای سیستم تنفسی مردم محسوب می‌شود. تصمیم‌گیری سریع برای حفاظت از سلامت شهروندان در اولویت قرار ندارد. تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای طولانی‌مدت برای بهداشت عمومی داشته باشد. شهروندان باید با احتیاط بیشتری در فضای آزاد فعالیت کنند تا خطرات کمتر شود.