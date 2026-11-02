نشست نقد کتاب سیره پیامبر و اخبار خلفا در قم برگزار شد

نشست تخصصی نقد کتاب سیره پیامبر و اخبار خلفا محمد بن حبان بستی با حضور اساتید حوزه علمیه قم برگزار شد. بررسی کیفیت ترجمه و دقت تاریخی آثار منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی از محورهای اصلی این گردهمایی علمی بود.

کتاب " سیره پیامبر (ص) و اخبار خلفا" اثر محمد بن حبان بستی که توسط انتشارات دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی منتشر شده است، در نشستی تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. این گردهمایی یکشنبه ۳ آبان‌ماه با حضور اساتید و پژوهشگران تاریخ اسلام برگزار شد تا به نقد و تحلیل دقیق محتوای این منبع تاریخی مهم بپردازد. محمدمهدی تسخیری ، حمیدرضا مطهری و مهدی فرمانیان از جمله سخنرانان اصلی بودند که دیدگاه‌های انتقادی خود را درباره ابعاد مختلف این اثر ارائه کردند. هدف از این نشست، ارزیابی کیفیت ترجمه فارسی و بررسی دقت تاریخی گزارش‌های موجود در کتاب بود.

جزئیات اجرایی و حضور مترجمان در نشست

نشست نقد و بررسی این اثر توسط انجمن ادیان و مذاهب حوزه علمیه قم هماهنگ شد و فضایی علمی برای تبادل نظر فراهم آورد. محمود ویسی و حامد شریعتی نیاسر که هر دو اعضای هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی و مترجمان این اثر هستند، در این گردهمایی حضور داشتند. این مترجمان ضمن معرفی کتاب، به تشریح ویژگی‌های منحصر به فرد آن و اهمیت تاریخی و محتوایی کتاب "سیره پیامبر(ص) و اخبار خلفا" پرداختند. تمرکز اصلی بخش اول ارائه‌ها بر معرفی ساختار کتاب و نقش آن در دسترسی پژوهشگران به میراث مکتوب اسلامی بود.

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چالش‌های ترجمه و ضرورت تسلط تاریخی

منتقدان در این نشست تأکید کردند که ترجمه منابع تاریخی تنها یک عمل زبانی نیست و نیازمند درک عمیق بافت تاریخی است. یکی از محورهای اصلی مباحث، بررسی روش نویسنده در نقل روایات و شیوه برخورد مترجمان با متن اصلی بود. محمدمهدی تسخیری و دیگر اساتید بیان کردند که برای انتقال دقیق مفاهیم، شناخت منابع هم‌عصر و دقت در اصطلاحات حیاتی است. بی‌توجهی به زمینه شکل‌گیری گزارش‌ها می‌تواند منجر به انتقال ناقص یا نادقیق مفاهیم تاریخی شود. بنابراین تسلط هم‌زمان بر زبان، تاریخ و روش‌های تاریخ‌پژوهی برای مترجمان این حوزه ضروری است.

نقد ساختاری و ایرادات ویراستاری گزارش‌ها

بخش قابل توجهی از نقدها به اشکالات شکلی و ساختاری کتاب "سیره پیامبر(ص) و اخبار خلفا" اختصاص داشت. حمیدرضا مطهری و مهدی فرمانیان به مواردی مانند تعدد مقدمه‌ها و وجود تکرارها در متن اشاره کردند. همچنین ناهماهنگی در ارجاعات و پاورقی‌ها به عنوان یکی از ضعف‌های اصلی کتاب مورد انتقاد قرار گرفت. منتقدان بر لزوم یکدست‌سازی پاورقی‌ها و رفع اغلاط نگارشی تأکید کردند. این ایرادات فنی اگرچه ممکن است بر اصل محتوا تأثیر مستقیم نگذارند، اما استفاده پژوهشی از کتاب را دشوار می‌کنند و نیاز به بازنگری ادبی و فنی را نشان می‌دهند.

بررسی محتوایی روایت‌های صدر اسلام و جانشینی

محتوای گزارش‌های تاریخی مربوط به دوران پیامبر اکرم(ص) و تحولات دوره خلفا مورد بررسی دقیق منتقدان قرار گرفت. مهدی فرمانیان و دیگر اساتید، برخی روایت‌ها را نیازمند تطبیق بیشتر با منابع معتبر دیگر دانستند. مسئله جانشینی و رخدادهای مرتبط با امیرالمؤمنین علی(ع) از جمله موضوعاتی بود که نیازمند بازخوانی انتقادی بود. منتقدان توصیه کردند که جهت‌گیری‌های تاریخی نویسنده باید در کنار بافت شکل‌گیری روایت‌ها برای مخاطب روشن شود. این رویکرد به پژوهشگران کمک می‌کند تا بدون پیش‌داوری و با در نظر گرفتن اختلافات دیدگاهی، گزارش‌ها را تحلیل کنند.

پیشنهادات برای ارتقای کیفیت انتشارات تاریخی

در جمع‌بندی مباحث، ضرورت بهره‌گیری از نظارت تخصصی تاریخ‌پژوهان در مراحل ترجمه و ویرایش برجسته شد. پیشنهاد شد در بازنگری‌های احتمالی کتاب، موارد مبهم با مراجعه به منابع دیگر بررسی و توضیحات تکمیلی ارائه شود. برگزاری چنین نشست‌هایی توسط انجمن ادیان و مذاهب حوزه علمیه قم، فرصتی برای طرح دیدگاه‌های علمی فراهم آورد. این گردهمایی نشان داد که دسترسی به میراث مکتوب اسلامی نیازمند معیارهای دقیق ترجمه و بررسی انتقادی روایت‌ها است. این فرآیند باعث ارتقای کیفیت آثار پژوهشی و تسهیل استفاده محققان از منابع تاریخی می‌شود.