دیدار سه‌جانبه دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ در اجلاس اپک شنجن درباره صلح جهانی و کنترل تسلیحات برگزار شد.

دونالد ترامپ ، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ ، رؤسای جمهور آمریکا، روسیه و چین، امروز در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) در شهر شنجن ، یک نشست سه‌جانبه تاریخی و بی‌سابقه را برگزار کردند. این دیدار که با هدف گفت‌وگو درباره "صلح جهانی" و احتمالاً کنترل تسلیحات هسته‌ای شکل گرفته است، در میان تنش‌های ژئوپلیتیکی و رقابت‌های اقتصادی میان این قدرت‌های بزرگ انجام می‌شود.

بی‌اعتمادی اروپا به نتایج نشست سه‌قدرتی

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، پیش از آغاز این دیدار در گفت‌وگو با رادیو "ار. ت. ال" (RTL) اعلام کرد که این سه رهبر در مورد هیچ موضوعی به توافق نرسیده‌اند و انتظار نمی‌رود نتیجه ملموسی از این نشست حاصل شود. وی با تأکید بر حاشیه‌راندن اتحادیه اروپا از وقایع آسیا، معتقد است که تصاویر منتشر شده از این سه قدرت بزرگ، نشان‌دهنده واقعیت جهان نیست، زیرا ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا سه قطب اصلی جهان محسوب می‌شوند، نه روسیه.

Also read ترامپ: فایده تفاهم‌نامه این بود که فهمیدیم نمی‌توان به ایران اعتماد کرد

مواضع واشنگتن و پکن درباره اوکراین و تسلیحات

ترامپ و شی جین پینگ در اظهاراتی اعلام کرده‌اند که می‌خواهند به اوکراین "کمک" کنند که این امر به گفته بارو جای نگرانی ندارد. وزیر خارجه فرانسه افزود که اروپایی‌ها امروز در برلین برای آماده‌سازی و تضمین صلح دیدار می‌کنند تا از هرگونه تجاوز بیشتر ولادیمیر پوتین در اوکراین و دیگر نقاط اروپا جلوگیری شود. خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده است که انتظار می‌رود این نشست بیشتر نمادین باشد تا اینکه دارای دستاوردهای عملیاتی باشد.

چالش‌های داخلی آمریکا و نگرانی متحدان آسیایی

تارنمای نشریه پولیتیکو این دیدار را که "تاریخی" ارزیابی می‌شود، به دلیل نگرانی از اقدامات یکجانبه دونالد ترامپ و پایگاه حمایتی ضعیف او در داخل آمریکا به دلیل شکست در انتخابات کنگره، یک "کابوس تمام عیار" برای متحدان آسیایی و اروپایی آمریکا خوانده است. این تحلیل نشان می‌دهد که اختلافات سیاسی داخلی در واشنگتن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ثبات دیپلماتیک و همکاری‌های بین‌المللی داشته باشد.

تحول‌های ژئوپلیتیک و نقش تایوان در رصد تحولات

نشست غیررسمی سران اپک در شنجن در شرایطی برگزار می‌شود که رقابت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی میان آمریکا و چین تشدید شده است. محدودیت‌های فناوری آمریکا علیه چین، تحریم‌های غرب علیه روسیه و تحولات جنگ اوکراین از جمله مواردی هستند که بر دستور کار دیپلماسی قدرت‌های بزرگ تأثیر گذاشته‌اند. در این میان، مقامات تایوان اعلام کرده‌اند که تحولات این دیدار سه‌جانبه را به دقت رصد می‌کنند.