محمدعلی جعفریه بنیانگذار نشر ثالث در شهر کتاب الف حضور یافت و چالش‌های اقتصادی بازار نشر و تجربه‌های سه دهه اخیر را بازگو کرد.

سلسله‌رویداد فرهنگی "قصه یک نشر" با هدف معرفی تاریخچه و تجربیات ناشران پیشرو در صنعت نشر ایران در شهر کتاب الف آغاز به کار کرد. نخستین میهمان این نشست محمدعلی جعفریه مدیر و بنیان‌گذار نشر ثالث بود که به تشریح مسیر سه دهه فعالیت حرفه‌ای خود پرداخت. این برنامه با حضور پرشمار علاقه‌مندان به کتاب و فعالان حوزه ادبیات برگزار شد و فضایی صمیمی برای گفت‌وگو فراهم نمود.

تاریخچه شکل‌گیری نشر و انتخاب نام

محمدعلی جعفریه در ابتدای سخنان خود، پیشینه خانوادگی‌اش در صنعت چاپ را مرور کرد و به ریشه‌های ورودش به این حوزه اشاره نمود. او توضیح داد که چگونه تجربه‌های اولیه با ناشران بزرگ و چهره‌های شاخص ادبیات ایران، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری او برای تأسیس انتشارات مستقل شد. این ناشر با نام "نشر ثالث" فعالیت خود را آغاز کرد و نام‌گذاری این مجموعه بازتابی از جایگاه و هویت خاصی بود که در ذهن او نقش بست.

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نشر ثالث فعالیت خود را با انتشار آثار ترجمه و همکاری نزدیک با چهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون محمد قاضی آغاز نمود. این همکاری‌های اولیه به تدریج به تبدیل شدن این انتشارات به یکی از مجموعه‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار در بازار نشر ایران انجامید. جعفریه با زنده کردن خاطرات سال‌های آغازین، داستان انتخاب نام و چالش‌های اولیه راه‌اندازی کسب‌وکار منتشرانه خود را برای حاضران بازگو کرد.

استانداردهای کیفی و چالش‌های اقتصادی بازار

یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو، تمرکز نشر ثالث بر حفظ استانداردهای حرفه‌ای در تولید کتاب بود. مدیر این انتشارات بر اهمیت حیاتی کیفیت ترجمه، ویرایش دقیق و آماده‌سازی اصولی آثار پیش از انتشار تأکید ویژه داشت. او بیان کرد که در شرایط فعلی اقتصادی و فرهنگی ایران، حفظ این استانداردها با دشواری‌های بسیاری همراه است و نیازمند پشتکار فراوان است.

جعفریه همچنین به مسائل پیچیده بازار نشر اشاره کرد و شرایط سختی که نویسندگان و ناشران با آن دست‌وپنج نرم می‌کنند را تشریح نمود. گرانی مواد اولیه، رکود ناشی از ضعف قدرت خرید عمومی و فشارهای مالی از جمله مواردی بود که او به عنوان موانع اصلی رونق صنعت نشر برشمرد. با این حال، او بر لزوم تداوم تلاش و حفظ نام کتاب در جامعه تأکید ورزید.

حمایت از استعدادهای نوظهور و آینده رویداد

بخش دیگری از سخنان جعفریه به لزوم حمایت از نویسندگان و مترجمان جوان اختصاص داشت. او خاطرنشان کرد که فراهم‌آوردن فرصت برای معرفی استعدادهای تازه در حوزه ادبیات و پژوهش، وظیفه‌ای اخلاقی و حرفه‌ای برای ناشران است. نشر ثالث همواره تلاش کرده تا با باز بودن درهای خود در برابر چهره‌های جدید، پویایی لازم را در فضا حفظ کند.

شهر کتاب الف اعلام کرد که این رویداد، نخستین برنامه از سلسله‌نشست‌های ماهانه این مجموعه فرهنگی است. در هر دوره، میزبان یکی از ناشران کشور خواهد بود تا داستان شکل‌گیری و فعالیت مجموعه خود را از زبان بنیان‌گذاران روایت کند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که اتحادیه نشر و کتاب و ناشران تلاش دارند با تکیه بر عشق به خواندن، بازار متضرر نشر را احیا نمایند.