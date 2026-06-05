در نشست مشترک ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران، با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه، فعالان حوزه عمران و احداث مشکلات خود در زمینه‌های حقوقی، قضایی، بیمه‌ای و مالیاتی را مطرح کردند و راهکارهایی برای تقویت نقدینگی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین و افزایش کیفیت رسیدگی قضایی در صنعت ساختمان ارائه دادند.

در نشست مشترک ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران ، فعالان حوزه عمران و احداث با حضور دادستان استان، معاون قضایی دادگستری استان تهران، رئیس مجمع نمایندگان تهران، رئیس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تهران، مشکلات حقوقی، قضایی، بیمه ‌ای و مالیات ی خود را مطرح و راهکارهایی برای تقویت نقدینگی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان ارائه کردند.

نمایندگان مجلس و قوه قضاییه نیز آمادگی این نهادها برای اصلاح قوانین مرتبط با تولید، پیش‌فروش ساختمان، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از فعالان اقتصادی را اعلام کردند. در ابتدای جلسه، هومن حاجی‌پور به فلسفه برگزاری نشست به‌عنوان تسهیل‌گری برای توسعه صنعت ساختمان اشاره و آن را به‌عنوان صنعت پیشران معرفی کرد. او با تأکید بر حضور نمایندگان قوای سه‌گانه، انتظار داشت چالش‌های بخش خصوصی با تقویت همکاری‌های میان دولت، مجلس و قوه قضاییه کاهش یابد





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