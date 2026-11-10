نشست صلح اوکراین و روسیه در ابوظبی آغاز شد

نشست میانجی‌گری آمریکا برای پایان جنگ اوکراین و روسیه در ابوظبی آغاز شد. جزئیات پیشنهاد امنیتی جرد کوشنر و واکنش‌های طرفین و حوادث روز ایران بررسی می‌شود.

نشست مهم دیپلماتیک میان مقامات روسیه و اوکراین با میانجی‌گری ایالات متحده آمریکا، صبح روز سه‌شنبه، ۱۹ آبان، در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گشوده شد. این دور از مذاکرات با هدف نهایی یافتن راهکاری برای پایان دادن به جنگ چهار ساله و نیمه میان دو کشور و تثبیت ثبات منطقه‌ای شکل گرفته است.

جزئیات و مکانیسم مذاکرات صلح

جَرد کوشنر، فرستاده ویژه و داماد رئیس‌جمهور آمریکا، در ابتدای این نشست اعلام کرد که واشنگتن امیدوار است روابط امنیتی مناسبی میان اوکراین، روسیه و کشورهای اروپایی ایجاد کند. کوشنر تصریح کرد که هدف نهایی تنها پایان دادن به جنگ نیست، بلکه ایجاد چارچوب و درک جدیدی برای تضمین صلح دهه‌ها و حتی قرن‌هاست.

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رستم عمروف، نماینده ارشد اوکراین، در سخنان افتتاحیه خود بر ضرورت دستیابی به تضمین‌های امنیتی قوی و دستیابی به یک صلح پایدار تاکید کرد. در سوی دیگر، ولادیمیر مدینسکی، رئیس هیئت روسیه نیز بیان داشت که مسکو به پیشرفت به سوی صلحی که به نفع مردم هر دو کشور باشد، امیدوار است.

این در حالی است که بزرگ‌ترین جنگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم، در فوریه سال ۲۰۲۲ با حمله مستقیم ارتش روسیه به خاک اوکراین آغاز گردید. پیش از آغاز جلسه اصلی، نمایندگان اوکراینی به صورت جداگانه با نمایندگان اروپا، ناتو و اتحادیه اروپا و همچنین دو فرستاده آمریکایی دیدارهای دوطرفه انجام دادند.

مواضع طرفین و معماری امنیتی جدید

فرانسه در این میان اعلام کرد که بدون پرداختن دقیق به مسئله امنیت اروپا، دستیابی به صلح پایدار در اوکراین غیرممکن است و این امر مستلزم مشارکت فعال کشورهای اروپایی در فرآیند حل و فصل است. این موضع نشان‌دهنده نگرانی عمیق اروپا از پیامدهای احتمالی تداوم درگیری است.

روزنامه گاردین به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که بخشی از پیشنهاد دولت دونالد ترامپ در این نشست، شامل ترسیم یک معماری امنیتی بلندمدت جدید میان روسیه و اروپا است. این پیشنهاد تلاش دارد تا ساختارهای بازدارندگی و همکاری‌های آینده را تعریف کند.

وضعیت میدانی نیز نشان می‌دهد که پیشروی‌های روسیه که حدود یک پنجم از خاک اوکراین را در اختیار دارد، امسال تقریبا متوقف شده است. با این حال، مسکو همچنان شهرها و تأسیسات انرژی اوکراین را بمباران می‌کند و اوکراین نیز حملات خود به پالایشگاه‌های نفت و سایر زیرساخت‌ها را در اعماق خاک روسیه افزایش داده است.

رویدادهای داخلی ایران و حوادث غیرمترقبه

در بخش دیگری از اخبار، رسانه‌های ترکیه از انتقال اجساد شهروندان ایرانی کشته‌شده در حادثه تصادف در استان وان خبر دادند. این سانحه تلخ شامگاه شنبه، ۱۶ آبان، زمانی رخ داد که یک دستگاه ون حامل چندین مسافر ایرانی با یک کامیون در مسیر جاده "وان - اوزَلپ" برخورد کرد.

بر اثر این تصادف رانندگی، ۹ شهروند ایرانی شامل پنج زن و چهار مرد جان خود را از دست دادند. پنج تن دیگر نیز در این حادثه مصدوم شدند. در ویدئوهای منتشرشده از صحنه سانحه، مشاهده می‌شود که ون دارای پلاک ایرانی بوده و هویت راننده آن تاکنون اعلام نشده است.

سفارت ایران در ترکیه پیشتر اعلام کرده بود که با همکاری مسئولان استانی و مقامات ذی‌ربط، در حال رسیدگی به وضعیت مجروحان و فراهم کردن مقدمات انتقال آنان به ایران است. فرماندار خوی نیز بیان کرد که روند شناسایی دقیق هویت قربانیان از طریق مراجع رسمی و نهادهای مسئول در ترکیه همچنان ادامه دارد.

حاشیه‌های قضایی و رویدادهای فرهنگی

دستیار تهران از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه یک پزشک زن متخصص زنان و زایمان به دلیل انتشار ویدئویی درباره "افزایش" نوزاد از مادران مجرد در کشور خبر داد. مرکز رسانه قوه قضاییه دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد که این پزشک به اتهام "نشر اکاذیب" مواجه شده و صفحه اینستاگرام او مسدود گردیده است.

اِم جان هریسون، نویسنده بریتانیایی، روز دوشنبه، ۱۸ آبان، با رمان آخرالزمانی "پایان همه چیز" به عنوان برنده جایزه ادبی معتبر بوکر در سال ۲۰۲۶ انتخاب شد. هریسون با ۸۱ سال سن، مارگارت اتوود را پشت سر گذاشت و کهنسال‌ترین نویسنده‌ای لقب گرفت که تاکنون این جایزه را دریافت کرده است.