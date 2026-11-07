تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان از ساخت پناهگاه‌های زیرزمینی در پایگاه‌های موشکی ایران دارد. همزمان، تحرکات مشکوک نفتکش‌های تحریمی و تهدید ایران به قطع کابل‌های اینترنتی منطقه، تنش‌ها را افزایش داده است.

هم‌زمان با گمانه‌زنی‌ها درباره احتمالیِ رویارویی نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، گزارش‌های جدید نشان می‌دهد که تهران در حال انجام پروژه‌های گسترده عمرانی در نزدیکی تاسیسات موشکی است. گزارش جمعه ۱۵ آبان ماه بی‌بی‌سی جهانی با استناد به تصاویر ماهواره‌ای، از نشانه‌های ساخت‌وساز وسیع و بازسازی مراکز آسیب‌دیده خبر می‌دهد.

کشف حفاری‌های جدید در پایگاه‌های موشکی

تحلیلگران شرکت اطلاعاتی بریتانیایی "مایار" در تصاویر ماهواره‌ای ماه نوامبر، نشانه‌های محسوسی از حفاری و احداث ساختمان‌های تازه در پایگاه‌های نظامی گرمدره در کرج و پایگاه شاهرود شناسایی کرده‌اند. سم لِر، تحلیلگر پژوهشی موسسه پژوهش سیاست خارجی، اعلام کرد که در تصاویر کرج، ظاهرا ورودی جدیدی برای یک تاسیسات زیرزمینی مشاهده می‌شود.

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بر اساس ارزیابی موسسه جینز، به نظر می‌رسد تاسیسات تازه‌ای در کرج در دست ساخت باشد. این پروژه‌ها ممکن است بخشی از طرح گسترش پایگاه‌های موشکی آسیب‌دیده یا ویران‌شده اطراف باشند. شان اوکانر، تحلیلگر جینز، احتمال اجرای این ساخت‌وسازها با هدف فریب نهادهای اطلاعاتی خارجی را اندک دانست و گفت چنین پروژه‌ای پرهزینه خواهد بود.

استراتژی انتقال زیرساخت‌ها به زیر زمین

جیم لامسون، تحلیلگر پیشین سازمان سیا در امور ایران، توضیح داد که حفاری‌های نزدیک شاهرود ممکن است با تولید موشک مرتبط باشد. او افزود با توجه به حملات مکرر به پایگاه هوایی نزدیک این محل در سال‌های اخیر، سپاه پاسداران احتمالا به‌دنبال راه‌هایی برای انتقال تاسیسات تولیدی خود به زیر زمین است.

کارخانه‌های اصلی تولید موشک جمهوری اسلامی پس از حملات اسرائیل و آمریکا عمدتا غیرفعال هستند، اما در شماری از مجموعه‌های زیرزمینی نشانه‌هایی از فعالیت و حفاری تونل‌های جدید دیده می‌شود. یکی از تحلیلگران مایار همچنین حفاری و ساخت‌وسازهای جدیدی را بیرون ورودی تونل‌هایی در نزدیکی قم شناسایی کرده است.

بازسازی سریع مراکز نظامی در تهران و قم

این محل در نزدیکی مجموعه زیرزمینی غنی‌سازی اورانیوم فردو قرار دارد که هدف بمباران آمریکا و اسرائیل بوده است. یکی از تحلیلگران مایار گفت جمهوری اسلامی سابقه انتقال زیرساخت‌ها به زیر زمین برای محافظت از آن‌ها در برابر حملات بعدی را دارد. مارک مِلِت، تحلیلگر دفاعی و فرمانده پیشین ارتش ایرلند، نیز توضیح داد که احداث تاسیسات زیرزمینی مزیت دیگری هم دارد و ارزیابی ابعاد و وضعیت عملیاتی آن‌ها را برای ناظران خارجی دشوارتر می‌کند.

به‌گزارش بی‌بی‌سی جهانی، در مجموعه نظامی پارچین در شرق تهران، ساختمان‌های آسیب‌دیده و آوارها جمع‌آوری شده‌اند. تحلیلگران گفتند تصاویر ماهواره‌ای ظاهرا از تکمیل ساخت‌وسازهای گسترده در تاسیسات طالقان ۲ این مجموعه حکایت دارند. ساختمان‌های آسیب‌دیده تخریب و محوطه آن‌ها تسطیح شده و بخش‌های آسیب‌دیده یک پناهگاه زیرزمینی نیز بازسازی و با بتن تقویت شده‌اند.

تحرکات مشکوک نفتکش‌ها در آب‌های ایران

در حوزه دریایی، این روزنامه جمعه ۱۵ آبان به‌نقل از شرکت تحلیل داده‌های دریایی "ویندوارد" نوشت سه شناور، نفتکش‌های تحت تحریم آمریکا و چهارمی، یک شناور کوچک ماهیگیری ایرانی بودند. شناور ماهیگیری از ۲۹ مهر تا چهارم آبان در محدوده کابل‌های اروپا ایندیا گیت‌وی و ترنس‌ورلد پرسه می‌زد.

ویندوارد اعلام کرد الگوی حرکت این شناورها با کشتی‌های معمولی متفاوت است. دو نفتکش محموله‌ای نداشتند و همه آن‌ها در مقاطعی از ماه گذشته، ارسال اطلاعات موقعیت خود را متوقف کرده بودند. نفتکش تحریم‌شده سلستیال سی ۲۲ مهر بیش از چهار ساعت پیرامون کابل توآفریقا مسیری حلقه‌ای را پیمود و روز بعد، میان این کابل و کابل بی آو بنگال گیت‌وی، سامانه ارسال سیگنال خود را خاموش کرد.

تهدید کابل‌های اینترنتی توسط مقامات ایرانی

هم‌زمان با تنش‌های نظامی، مهدی جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، ۲۹ مهر گفت اگر آمریکا و متحدانش به زیرساخت‌های ایران آسیب بزنند، جمهوری اسلامی دارایی‌های آن‌ها، از جمله هفت کابل مهم اینترنتی عبوری از تنگه هرمز، را به‌راحتی از بین خواهد برد. در صورت ازسرگیری جنگ، کابل‌های ارتباطی، مراکز داده و تاسیسات هوش مصنوعی منطقه در تیررس حکومت ایران قرار خواهند گرفت.

تلاش برای نقشه‌برداری از کابل‌های زیردریایی

شرکت یونانی ولوس تانکرز ۱۵ آبان اعلام کرد انفجار روز گذشته در نفتکش ولوس سفایر در خلیج فارس به کشته شدن یک دریانورد انجامید. گمان می‌رود این انفجار ناشی از حمله موشکی بوده باشد. مارک کانسیان، تحلیلگر نظامی برنامه امنیت بین‌الملل در مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، این فعالیت‌ها را نشانه آمادگی تهران برای حملات بیشتر آمریکا و اسرائیل دانست.

او افزود هدف، دفاع بهتر در برابر حملات آینده است و بازسازی توان نظامی بر احیای اقتصاد اولویت دارد. ویندوارد این الگو را با شناسایی و نقشه‌برداری از مسیر کابل‌ها، یا کار گذاشتن مواد منفجره یا مین روی آن‌ها هنگام خاموش بودن سامانه ردیابی سازگار دانست. گزارش فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد چند نفتکش اواسط مهر بر فراز کابل‌هایی از جمله ای‌ای‌ای-۱ و بی آو بنگال گیت‌وی آهسته حرکت می‌کردند.