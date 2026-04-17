منابع خبری از مذاکرات پنهانی میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ از طریق طرحی سه‌صفحه‌ای خبر می‌دهند که در آن آزادسازی ۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در ازای توقف غنی‌سازی اورانیوم مطرح شده است. این در حالی است که تنش‌ها در مرز اسرائیل و لبنان ادامه دارد و پاکستان به دلیل نگرانی‌های امنیتی، هیات ایرانی را در مسیر بازگشت از اسلام‌آباد اسکورت کرده است.

گزارش‌های جدید حاکی از پیشرفت‌هایی در مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا است که با هدف پایان دادن به تنش‌های منطقه‌ای و حل‌وفصل پرونده هسته‌ای ایران صورت می‌گیرد. پایگاه خبری اکسیوس به نقل از منابع خود اعلام کرده که دو طرف در حال گفت‌وگو بر سر یک طرح سه‌صفحه‌ای هستند که می‌تواند به توافقی موقت منجر شود.

محور اصلی این طرح، شامل توقف غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا توسط ایران در ازای آزادسازی ۲۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده این کشور است. این دارایی‌ها که سال‌هاست در خارج از ایران مسدود شده‌اند، می‌توانند منابع مالی قابل توجهی را برای اقتصاد ایران فراهم کنند، اما جزئیات مربوط به نحوه استفاده از این منابع و همچنین تعهدات طرفین در قبال ذخایر اورانیوم غنی‌شده همچنان محل بحث و مذاکره است.

این رسانه در ادامه گزارش خود اشاره کرده که هرچند در هفته‌های اخیر پیشرفت‌های تدریجی حاصل شده، اما هنوز شکاف‌های قابل توجهی میان مواضع دو طرف وجود دارد. در یکی از نقاط مورد بحث، ایالات متحده آمادگی خود را برای تخصیص ۶ میلیارد دلار جهت تامین اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو به ایران اعلام کرده بود، اما تهران رقم ۲۷ میلیارد دلار را به عنوان خواسته خود مطرح کرده است. این اختلاف نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت مذاکرات است، به خصوص با توجه به فشارهای اقتصادی و اجتماعی که ایران در سال‌های اخیر با آن روبرو بوده است.

در بحبوحه این مذاکرات، تحولات منطقه‌ای نیز نگرانی‌ها را افزایش داده است. پس از برقراری آتش‌بس ۱۰ روزه میان اسرائیل و حزب‌الله در جنوب لبنان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی همچنان در این منطقه باقی خواهند ماند، که این امر می‌تواند موجب تنش‌های مجدد شود. در همین راستا، ارتش لبنان از شهروندان خود خواسته است هنگام بازگشت به مناطق خود در جنوب این کشور، احتیاط لازم را رعایت کنند.

علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، نیز در مصاحبه‌ای نسبت به اقدامات زیان‌بار علیه ایران و جهان اسلام هشدار داد و از امارات خواست تا از وابستگی به آمریکا و اسرائیل دست بردارد. وی همچنین رویکرد دولت لبنان را مورد انتقاد قرار داد و آن را به نفع این کشور ندانست. در سوی دیگر، میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان، ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات مستقیم با اسرائیل که آن را حساس و سرنوشت‌ساز توصیف کرده، به نتیجه برسد و خواستار مسئولیت‌پذیری ملی در این زمینه شده است. او تاکید کرد که آمریکا در کنار مردم لبنان برای پایان دادن به رنج غیرنظامیان و احیای اقتصاد این کشور ایستاده است.

احمد خاتمی، امام جمعه تهران، نیز در خطبه‌های نماز جمعه، بر لزوم وحدت و یکپارچگی صدا در ایران تاکید کرد و شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا را یادآور شد. وی مذاکره‌کنندگان ایرانی را از جنس مردمانی دانست که در مواجهه با زیاده‌خواهی آمریکایی‌ها، میز مذاکرات را ترک کردند.

اما یکی از نکات قابل توجه این گزارش، نگرانی‌های امنیتی است که هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات در اسلام‌آباد با آن روبرو بود. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که نیروی هوایی پاکستان پس از شکست مذاکرات تهران و واشینگتن در اسلام‌آباد، هیات ایرانی را در مسیر بازگشت به ایران اسکورت کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بودند که اسرائیل ممکن است در صدد ترور آن‌ها باشد.

پاکستان برای تامین امنیت این عملیات، از بیش از ۲۰ جنگنده و سیستم هشدار و کنترل هوابرد استفاده کرده تا نظارت کامل هوایی بر مسیر بازگشت هیات ایرانی برقرار باشد. یک منبع پاکستانی تاکید کرده است که در صورت درخواست ایران، این سطح از حفاظت امنیتی در دورهای بعدی مذاکرات احتمالی نیز ارائه خواهد شد، در غیر این صورت، هواپیماهای پاکستانی تنها در محدوده حریم هوایی این کشور هیات ایرانی را همراهی خواهند کرد. این اقدام نشان‌دهنده سطح بالای تنش‌ها و خطراتی است که مقامات ایرانی در سفرهای خود با آن روبرو هستند، به خصوص در شرایطی که منطقه شاهد ناآرامی‌های مداوم است.

این در حالی است که پیام علی‌عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا، به مناسبت روز ارتش، آمادگی نیروهای مسلح ایران را برای مقابله با دشمنان و ادامه مسیر تا دستیابی به پیروزی کامل اعلام کرده و خطاب به مقامات آمریکا و اسرائیل گفته است که راهی جز تسلیم در مقابل اقتدار ایران ندارند.

در شرایطی که جنگ و تداوم قطع اینترنت فشار سنگینی بر اقتصاد و جامعه وارد کرده، موجی از بیکاری در مشاغل مختلف شکل گرفته است که آیه دریس، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، به واکنش کاربران رسانه‌های اجتماعی به این معضلات پرداخته است. مجموع این تحولات نشان می‌دهد که ایران در مقطع حساسی قرار دارد که هم مذاکرات پیچیده‌ای را دنبال می‌کند و هم با چالش‌های امنیتی و اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می‌کند.





