قیمت نفت برنت به پایین‌ترین سطح سه ماه اخیر رسید و گزارش‌ها نشان می‌دهد سال ۲۰۲۵ مرگبارترین سال جنگ اوکراین برای روسیه بوده است. جزئیات بیشتر را بخوانید.

قیمت جهانی نفت خام برنت روز سه‌شنبه سوم آذر ماه برای دومین روز پیاپی کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح حدود سه ماه اخیر رسید. این افت قیمتی با وجود تداوم اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، ناشی از افزایش عرضه و احتمال شکل‌گیری مازاد نفت در بازار جهانی است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه همچنان بر بازار تأثیر می‌گذارد.

کاهش قیمت نفت و انباشت ذخایر

بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت خام برنت با کاهش ۰.۳ درصدی به ۸۹ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه و شاخص آمریکا به ۷۹ دلار و ۹۷ سنت رسید. دویچه‌بانک اعلام کرده است که ذخایر جهانی نفت و سوخت‌های مایع در ماه اکتبر، ۵۲ میلیون بشکه افزایش یافته که نشان‌دهنده مازاد عرضه روزانه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه است. قیمت نفت برنت از ابتدای ماه نوامبر بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته است.

Also read وال استریت ژورنال: آمریکا احتمال دست داشتن ایران در حملات سایبری به کشتی‌ها را بررسی می‌کند

عوامل کاهنده تنش و افزایش عرضه

بهبود نسبی صادرات نفت خاورمیانه و کاهش نگرانی‌ها از تشدید جنگ ایران و آمریکا از عوامل اصلی این روند نزولی هستند. با این حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند که بن‌بست مذاکرات تهران و واشینگتن و احتمال تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان می‌تواند موجب افزایش دوباره قیمت نفت شود. همزمان، با وجود بهبود عرضه نفت خام، کمبود گازوئیل در بازار جهانی به‌دلیل آسیب به ظرفیت پالایشگاهی خاورمیانه و حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه ادامه دارد.

گزارش تلفات روسیه در جنگ اوکراین

دو رسانه مستقل روسی مدوزا و مدیازونا در گزارشی تحقیقی برآورد کرده‌اند که از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار نظامی روس کشته شده‌اند. این برآورد بر پایه بررسی اسناد مربوط به انحصار وراثت و داده‌هایی است که اخیراً از سازمان آمار دولتی روسیه به بیرون درز کرده است. مسئولیت نفوذ به سامانه این سازمان را دو گروه هکری بلاروسی و اوکراینی بر عهده داشته‌اند.

تحلیل گاردین از کشته‌شدگان روسیه

روزنامه گاردین در گزارش جداگانه‌ای با بررسی بیش از ۱۱ میلیون گواهی فوت، سال ۲۰۲۵ را با نزدیک به ۲۰۰ هزار کشته، مرگبارترین سال این جنگ برای روسیه دانست. جنگ در سال گذشته میلادی به اصلی‌ترین علت مرگ مردان زیر ۶۵ سال در روسیه تبدیل شد. سازمان اطلاعات نظامی هلند نیز در گزارش سالانه خود شمار نظامیان روس کشته‌شده یا برای همیشه از چرخه نبرد خارج‌شده تا پایان سال ۲۰۲۵ را یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد کرده بود.

تأثیر جنگ بر اقتصاد ایران و دلار

قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به روند صعودی خود ادامه داده و بامداد سه‌شنبه نرخ غیررسمی آن از ۲۷۰ هزار تومان فراتر رفته است. وب‌سایت‌های رصد قیمت ارز، نرخ فروش هر دلار آمریکا در ساعات اولیه روز سه‌شنبه را بین ۲۷۰ هزار و ۹۷۰ تومان تا ۲۷۴ هزار و ۷۰۰ تومان گزارش کرده‌اند. این درحالی است که قیمت دلار در بازار آزاد ایران روز بیست‌ویکم آبان، ۲۶۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده بود.

مسیر دیپلماتیک قطر و تنش‌های منطقه

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، پس از دیدار با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت که کشورش به تلاش‌های خود برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا و احیای مذاکرات دو کشور ادامه می‌دهد. شبکه الجزیره گزارش داد که دوحه در حال همکاری با واشینگتن و تهران برای ازسرگیری مذاکرات است. با این حال، هنوز نشانه‌ای از دستیابی دو طرف به تفاهم وجود ندارد.