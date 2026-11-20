گزارش یورونیوز از همگرایی گروه‌های چپ افراطی و اسلام‌گرایان در آلمان پس از جنگ غزه و تأثیر آن بر سیاست‌های حزبی و امنیت داخلی.

نهادهای امنیتی آلمان و پژوهش‌های دانشگاهی طی سه سال گذشته از نزدیکی فزاینده گروه‌های چپ افراطی و اسلام‌گرا خبر داده‌اند. یورونیوز در گفت‌وگو با هندریک هانسن ، پژوهشگر افراط‌گرایی سیاسی، ابعاد این همگرایی و پیامدهای احتمالی آن را بررسی کرده است. در ادبیات سیاسی آلمان، اصطلاح ائتلاف نامتجانس به وضعیتی اطلاق می‌شود که جریان‌های سیاسی متضاد، به بهانه‌های مشترک با یکدیگر پیوند می‌خورند.

اهداف ایدئولوژیک و نابودی اسرائیل

هندریک هانسن در گفت‌وگو با یورونیوز تاکید می‌کند که هدف این چپ‌های افراطی و اسلام‌گرایان، نابودی اسرائیل است. با این حال، به اعتقاد او، اهداف آنان به اسرائیل محدود نمی‌شود و به‌طور کلی فرهنگ غربی را نیز نشانه گرفته است. این پژوهشگر تصریح می‌کند که همه گروه‌های چپ افراطی حاضر به همبستگی با اسلام‌گرایان نیستند، اما مخالفان چنین همکاری‌هایی اکنون در میان جریان‌های چپ افراطی در اقلیت قرار دارند. از نگاه هانسن، جنگ غزه برای نسل کنونی فعالان چپ رادیکال، نقشی مشابه جنگ ویتنام در جنبش اعتراضی سال ۱۹۶۸ ایفا می‌کند.

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شبکه‌های همکاری و نقش بنیاد کنراد آدنائر

بنیاد کنراد آدنائر در عین حال معتقد است که واقعیت‌های میدانی در این نوع نگاه ایدئولوژیک نادیده گرفته می‌شود. هانسن می‌گوید: این واقعیت که تروریست‌های حماس با استفاده از غیرنظامیان به‌عنوان سپر انسانی، زمینه حملات نظامی به زیرساخت‌های غیرنظامی را فراهم می‌کنند، نادیده گرفته می‌شود. توجه نهادهای امنیتی آلمان بیش از پیش به شبکه‌هایی معطوف شده است که گروه‌های چپ افراطی و سازمان‌های طرفدار فلسطینی‌ها در آنها با یکدیگر همکاری می‌کنند. برخی از این تشکل‌ها عمدتا از طریق برگزاری اعتراضات مشترک و کارزارهای سیاسی به یکدیگر پیوند خورده‌اند، اما گروه‌های دیگری نیز وجود دارند که به دلیل نزدیکی به جریان‌های افراطی یا اسلام‌گرا مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

سازمان‌های کلیدی و ارتباطات خارجی

هانسن توضیح می‌دهد که در چنین شبکه‌هایی، چپ‌های افراطی آلمانی‌تبار با افراد و سازمان‌هایی از طیف افراط‌گرایی مرتبط با خارج از کشور همکاری می‌کنند. سازمان‌هایی که برخی از آنها به نوبه خود ارتباطات نزدیکی با اسلام‌گرایان دارند. یکی از نمونه‌های مورد اشاره او، کمیته ملی متحد فلسطین در برلین است. این تشکیلی که هواداران حماس و جبهه خلق برای آزادی سرزمین‌های فلسطینی در آن فعالیت مشترک دارند. به گفته هانسن، این ائتلاف همچنین ارتباطات نزدیکی با حزب چپ آلمان برقرار کرده است.

چهره‌های کلیدی و ممنوعیت فعالیت‌ها

یکی از چهره‌های مرتبط با این مجموعه، ابراهیم ابراهیم است که بنا بر گزارش‌های همسو و متعدد رسانه‌ها و یافته‌های نهادهای امنیتی، از هواداران حماس و چهره‌های اصلی رهبری این سازمان به شمار می‌رود. دولت ایالتی برلین نیز کمیته ملی متحد فلسطین را یکی از مهم‌ترین بسترهای همکاری میان هواداران جبهه خلق برای آزادی سرزمین‌های فلسطینی که در اصل سازمانی چپ افراطی است و حماس معرفی کرده است. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان صراحتا از شبکه چفیه به‌عنوان نمونه‌ای از ارتباط چپ‌های افراطی دگماتیست با گروه‌هایی از دیگر طیف‌های سیاسی نام برده است.

پیامدهای امنیتی و فعالیت‌های رسانه‌ای

فعالیت صامدون در نوامبر ۲۰۲۳ در آلمان ممنوع شد. به باور هانسن، این پرونده نشان می‌دهد که چگونه گروه‌هایی با گرایش مارکسیستی ممکن است با خشونت اسلام‌گرایانه اعلام همبستگی کنند. نمونه دیگر، گروه حنظله لایپزیگ است. طبق گزارش اداره حفاظت از قانون اساسی ایالت زاکسن، این گروه با سازمان‌های چپ افراطی ارتباط داشته و بارها از سازمان اسلام‌گرای حماس حمایت کرده است. حنظله در ژانویه ۲۰۲۵ در نشستی متعلق به شبکه چفیه در شهر لایپزیگ شرکت کرد. اگرچه این انجمن در دسامبر همان سال منحل شد، شبکه وابسته به آن همچنان با نام حنظله لایپزیگ در رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند.

نفوذ سیاسی و مرزهای قانونی

هانسن می‌گوید که رسانه‌های اجتماعی برای گسترش تبلیغات ضداسرائیلی به کار گرفته می‌شوند. گروه‌های مختلف از طریق کارگروه فدرال همبستگی با فلسطین و تشکل مشابه آن در برلین، نفوذ قابل‌توجهی بر حزب چپ و فعالیت‌های پارلمانی آن اعمال می‌کنند. او می‌افزاید که حنظله لایپزیگ یکی از گروه‌های پرشماری است که با ابراهیم ابراهیم اعلام همبستگی کرده‌اند. به گفته این پژوهشگر، چنین حمایتی تا زمانی که از مرزهای قانونی، از جمله ممنوعیت تحریک به نفعت، عبور نکند، جرم محسوب نمی‌شود.