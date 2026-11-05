نرم‌افزار FLIP با مدل‌سازی حرکات ناچیز تلسکوپ جیمز وب، امکان آشکارسازی سیارات فراخورشیدی کم‌نور را فراهم می‌کند که پیش‌تر در درخشش ستاره‌ها پنهان بودند.

محققان با توسعه یک نرم‌افزار پیشرفته‌ی جدید به نام FLIP، توانایی تلسکوپ فضایی جیمز وب را برای ش ناسا یی سیارات فراخورشیدی کم‌نور به طور چشمگیری افزایش داده‌اند. این کشف که در مجله نیچر منتشر شده است، روشی نوین برای غلبه بر چالش دیرینه‌ی محو شدن نور سیارات در درخشش خیره‌کننده ستارگان مادر ارائه می‌دهد. این نرم‌افزار با شبیه‌سازی دقیق حرکات جزئی و ناپایدار تلسکوپ، تصویرسازی مستقیم از اجرام آسمانی که پیش‌تر غیرقابل مشاهده بودند را ممکن ساخته است. این پیشرفت گامی بزرگ در جهت آماده‌سازی برای پروژه‌های آینده‌ی ناسا محسوب می‌شود.

مکانیسم آشکارسازی سیارات پنهان

پژوهشگران با استفاده از ابزار تعبیه‌شده درون تلسکوپ فضایی جیمز وب، بخشی عمده‌ی نور ستاره را مسدود می‌کنند تا یک خورشیدگرفتگی مصنوعی ایجاد شود. با این وجود، مقداری از نور ستاره از این سد عبور کرده و باعث ایجاد لکه‌های نوری می‌شود که سیارات کم‌نور را پنهان می‌کند. برای حل این مشکل، اخترشناسان معمولاً از ستاره‌های مرجع مشابه استفاده کرده و الگو‌ی نوری آن‌ها را از تصاویر اصلی کم می‌کنند. اما روش قدیمی با توجه به تغییرات دما و شکل‌گیری آینه‌های تلسکوپ، همیشه دقیق نبوده است. نرم‌افزار جدید این نقص را با در نظر گرفتن تمام ناپایدارهای فیزیکی برطرف می‌سازد.

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مدل‌سازی ناپایداری‌های آینه ۶.۵ متری

نرم‌افزار FLIP با در نظر گرفتن نحوه‌ی عملکرد فیزیکی تلسکوپ، شبیه‌سازی می‌کند که نور ستاره چگونه با وجود ناپایداری‌ها دریافت می‌شود. آینه‌ی ۶.۵ متری تلسکوپ فضایی جیمز وب در اثر تغییرات دمایی و موقعیت ستاره‌ها در مرکز تصویر، اندکی تغییر شکل می‌دهد. این تفاوت‌های بسیار اندک، لکه‌های نوری ایجاد می‌کنند که سیارات کم‌نور را در تصویر نهایی مخفی می‌سازند. به جای تکیه بر ستاره‌های مرجع، این الگوریتم رصدهای خود را بر اساس نحوه‌ی عبور نور از تلسکوپ مجازی شبیه‌سازی می‌کند. این روش دقیق‌ترین راه برای حذف نویز ستاره و آشکارسازی سیارات کوچک است.

اهداف آینده و تلسکوپ ناسا HWO

هدف نهایی توسعه‌ی نرم‌افزار FLIP، تسهیل ساخت رصدخانه‌ی سیارات زیست‌پذیر ناسا یا HWO است. این تلسکوپ که جانشین جیمز وب محسوب می‌شود، قرار است در دهه‌ی ۲۰۴۰ به فضا پرتاب شود. سیستم اپتیکی HWO باید پایداری خود را با دقتی در حد یک تریلیونیم متر حفظ کند تا بتواند سیاراتی مشابه زمین را تصویربرداری نماید. این سطح از پایداری برای رصد اجرامی که حدود ۱۰ میلیارد برابر کم‌نورتر از ستاره‌هایشان هستند، ضروری است. چنین دقتی هنوز در شرایط آزمایشگاهی نیز ممکن نیست و نیازمند فناوری پیشرفته‌تری است.

تاثیر بر کشفیات و آمار سیارات فراخورشیدی

در حال حاضر، اخترشناسان با کمک تلسکوپ فضایی جیمز وب قادر به شناسایی سیاراتی هم‌اندازه زحل هستند که در فاصله‌ی پلوتو تا خورشید از ستاره‌ی خود دور می‌زنند. اما نرم‌افزار جدید احتمال شناسایی سیاراتی با شرایط مشابه زمین را افزایش می‌دهد. تا زمان تنظیم این گزارش، حدود ۶۵۰۰ سیاره فراخورشیدی در بیش از ۴۸۰۰ سامانه سیاره‌ای تایید شده‌اند. هزاران سیگنال دیگر نیز از ماموریت‌های تس و کپلر در انتظار تحلیل دقیق‌تر هستند. این نوآوری شانس کشف حیات را در لایه‌های دورتری از کهکشان افزایش می‌دهد.