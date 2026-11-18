قیمت دلار و یورو توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزایش یافت. دلار توافقی با بیش از ۱۹۳ هزار تومان عرضه و ۱۹۱ هزار و ۵۰۷ تومان خرید می‌شود.

قیمت ارز های توافقی در بازار مرکزی، از جمله دلار و یورو، نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته است. این رشد قیمتی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران رخ داده و نشان‌دهنده تغییرات جدید در نرخ‌گذاری‌های رسمی است. این اتفاق تأثیر مستقیمی بر محاسبات تجاری و وارداتی دارد.

جزئیات قیمت دلار توافقی در مرکز مبادله

طبق آخرین داده‌های منتشر شده از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نرخ فروش دلار توافقی بالاتر از ۱۹۳ هزار و ۲۴۶ تومان اعلام شده است. این رقم نشان‌دهنده قیمت پایه‌ای است که متولیان بازار برای فروش ارز به واردکنندگان و فعالان اقتصادی در نظر گرفته‌اند. این نرخ به عنوان شاخصی برای پایش ثبات ارزی در کانال‌های رسمی عمل می‌کند.

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در مقابل، نرخ خرید دلار توافقی در همین مرکز مبادله، با قیمت ۱۹۱ هزار و ۵۰۷ تومان تعیین شده است. این اختلاف قیمت میان خرید و فروش، حاشیه سود مرکز مبادله و همچنین هزینه‌های عملیاتی این نهاد را نشان می‌دهد. هر دو نرخ ذکر شده مربوط به دوره زمانی اخیر و چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ است.

روند تغییرات یورو و سایر ارزهای توافقی

علاوه بر دلار، قیمت یورو توافقی نیز در همین مرکز مبادله افزایش یافته است. اگرچه رقم دقیق یورو در بخش اصلی خبر به تفکیک ذکر نشده، اما تأیید شده که این ارز نیز همسو با دلار روند صعودی داشته است. این هم‌راستایی نشان می‌دهد که فشار تقاضا یا تغییرات کلان اقتصادی بر تمامی ارزهای اصلی اثر یکسان گذاشته است.

افزایش نرخ ارزهای توافقی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. از جمله ممکن است تغییر در عرضه ارزهای وارداتی به چرخه رسمی یا تغییر در انتظارات تورمی فعالان اقتصادی موثر بوده باشد. مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان رگولاتور اصلی این بازار، تلاش می‌کند تا از طریق مکانیزم‌های عرضه و تقاضا، تعادل نسبی را برقرار کند.

پیامدهای اقتصادی و دیدگاه کارشناسان

روزنامه شرق در شماره ۵۵۳۰ خود که روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده، به بررسی پیامدهای بلندمدت تورم مزمن پرداخته است. در گفت‌وگویی با وحید محمودی، اقتصاددان، درباره انتقال فقر به نسل‌های آینده و تأثیر این تورم بر بازارهای مالی بحث شده است. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نوسانات ارزی تنها یک عامل موقتی نیست، بلکه بخشی از یک الگوی ساختاری است.

افزایش قیمت دلار در کانال‌های توافقی می‌تواند بر قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و خودروها نیز اثر بگذارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بازار بورس و سهام نیز ممکن است تحت تأثیر این نوسانات قرار گیرد. انتظار می‌رود که تحلیلگران بازار با دقت بیشتری بر روند آینده ارز نظارت کنند تا از شوک‌های قیمتی جلوگیری شود.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده بازار

با توجه به افزایش نرخ دلار توافقی به بالای ۱۹۳ هزار تومان، فعالان اقتصادی باید آمادگی خود را برای تغییرات قیمتی افزایش دهند. مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان مرجع اصلی، نقش کلیدی در تعیین این نرخ‌ها دارد. هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی این مرکز می‌تواند راه را برای ثبات یا نوسان بیشتر هموار کند.

در نهایت، این رویداد یادآور اهمیت پایش مستمر قیمت‌ها در بازارهای مالی است. مصرف‌کنندگان و تاجران برای برنامه‌ریزی بهتر، باید به داده‌های رسمی مرکز مبادله اعتماد کنند و از شایعات پرهیز نمایند. آینده بازار ارز به تصمیمات سیاست‌گذاران و شرایط جهانی بستگی دارد.