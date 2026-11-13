نرخ باروری ایران به ۱.۳۴ رسید؛ سقوط ۶۸۰ هزار نفری زاد و ولد

بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، نرخ باروری در ایران به ۱.۳۴ فرزند کاهش یافته و شمار تولدها در یک دهه نزدیک به ۶۸۰ هزار نفر افت داشته است. این در حالی است که در تهران نیز همزمان با کاهش ۱۰ درصدی تولدها، مرگ و میر افزایش یافته است.

طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی، شاخص‌های جمعیتی کشور با کاهش شدیدی مواجه شده است. " علیرضا رئیسی"، معاون بهداشت وزارت بهداشت ، اعلام کرد که نرخ باروری در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱.۳۴ فرزند برای هر زن رسیده است. این رقم نشان‌دهنده یک روند نزولی مستمر در سال‌های اخیر است که پیامدهای جدی برای ساختار جمعیتی آینده ایران خواهد داشت.

جزئیات کاهش رسمی نرخ باروری در سراسر کشور

به گزارش ایسنا، علیرضا رئیسی در بیست‌وچهارمین کنگره بین‌المللی انجمن علمی باروری و ناباروری ایران که جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ برگزار شد، جزئیات دقیق تغییرات جمعیتی را تشریح کرد. طبق گفته‌های او، نرخ باروری کشور از ۱.۵۴ فرزند در سال ۱۴۰۲ به ۱.۴۴ فرزند در سال ۱۴۰۳ و نهایتاً به ۱.۳۴ فرزند در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. این افت قابل توجه نشان می‌دهد که سرعت کاهش میان‌فرزندی در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است.

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وی همچنین خاطرنشان ساخت که در ۲۹ استان از کل ۳۱ استان ایران، نرخ باروری پایین‌تر از سطح جانشینی جمعیت قرار دارد. سطح جانشینی که معمولاً برای حفظ ثبات جمعیت در حدود ۲.۱ فرزند به ازای هر زن در نظر گرفته می‌شود، در اکثر نقاط کشور زیر آن مرز رسیده است. تنها دو استان دیگر از نظر آماری وضعیت متفاوتی دارند، اما با این حال الگوی کلی کشور کاملاً نزولی است.

تفاوت معنادار شمار تولدها در مقایسه با یک دهه گذشته

بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی معاون بهداشت، شمار کل تولدها در ایران طی یک دهه گذشته افت چشمگیری داشته است. آمارها نشان می‌دهد که تعداد تولدها از یک میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲۱۹ مورد در سال ۱۳۹۴ به حدود ۸۹۲ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این تغییرات به معنای کاسته شدن نزدیک به ۶۸۰ هزار تولد از آمار سالانه کشور در بازه زمانی ده ساله است.

این ارقام با داده‌های پیشین مطابقت دارند. "مرضیه وحیددستجردی"، دبیر ستاد ملی جمعیت، پیش از این در مرداد امسال شمار تولدهای ثبت‌شده در سال ۱۴۰۴ را ۸۹۲ هزار و ۲۸۲ مورد اعلام کرده بود. تکرار و تأیید این اعداد توسط مقامات مختلف، صحت روند نزولی را در سطح ملی تأیید می‌کند و شکاف بین سیاست‌های تشویقی و واقعیت‌های میدانی را برجسته می‌سازد.

افزایش مرگ و میر و کاهش رشد طبیعی در استان تهران

هم‌زمان با انتشار آمار ملی، داده‌های تازه ثبت‌احوال استان تهران نیز از تحولات نگران‌کننده در پایتخت حکایت دارند. شمار تولدهای ثبت‌شده در تهران از ۶۴ هزار و ۷۷۱ مورد در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴ به ۵۸ هزار و ۳۵۵ مورد در مدت مشابه امسال کاهش یافته است. این افت نزدیک به ۱۰ درصدی نشان می‌دهد که فشار کاهش زادوولد در کلان‌شهرهای بزرگ حتی شدیدتر از میانگین کشوری است.

در مقابل این روند نزولی، شمار فوتی‌های ثبت‌شده در تهران در همین دوره از ۳۷ هزار و ۲۸۲ نفر به ۳۹ هزار و ۵۸۸ نفر افزایش یافته است. این افزایش نشان‌دهنده رشد ۶.۲ درصدی مرگ‌ومیر در پایتخت است. ترکیب کاهش شدید تولدها و افزایش مرگ‌ومیر، فشار مضاعفی بر ساختار جمعیتی تهران وارد کرده است.

بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کاهش رشد جمعیت

نتیجه مستقیم این دو اتفاق، کوچک شدن شکاف میان تولدها و فوتی‌هاست. فاصله میان شمار تولدها و فوتی‌ها در استان تهران از ۲۷ هزار و ۴۸۹ نفر در هفت ماه نخست سال گذشته به ۱۸ هزار و ۷۶۷ نفر در مدت مشابه امسال رسیده است. این یعنی افزایش طبیعی جمعیت استان، بدون در نظر گرفتن مهاجرت، نزدیک به ۳۲ درصد کاهش یافته است. بررسی آمار شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد که این روند کاهشی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته همچنان ادامه دارد.

این روند در حالی ادامه دارد که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته افزایش جمعیت را به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری خود تبدیل کرده است. دولت در سال ۱۴۰۰ قانون "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" را با هدف تشویق به فرزندآوری تصویب کرده است. با وجود اجرای این سیاست‌ها، آمارهای تازه اعلام‌شده از سوی مقامات وزارت بهداشت و داده‌های ثبت‌احوال تهران نشان می‌دهند که کاهش زادوولد همچنان پایدار است و اثرگذاری قانون مذکور در متوقف کردن این افت شدید دیده نمی‌شود.