امروز سوم خرداد ۱۴۰۵، بازار خودرو های پر تیراژ تحت تاثیر بازار طلا و سکه با روند نزولی همراه شد و ریزش سنگین قیمت ها را تجربه کرد. در این بین، بیشتر محصولات ایران خودرو و سایپا با کاهش قیمتی بین fifteen تا eleven5 میلیون تومان مواجه شدند و خودروی شاهین GL با بیشترین کاهش قیمت به رقم two billion and fifteen million تومان رسید.

امروز سوم خرداد ۱۴۰۵ بازار خودرو های پر تیراژ تحت تاثیر بازار طلا و سکه با روند نزولی همراه شد و ریزش سنگین قیمت ها را تجربه کرد و در این بین بیشتر محصولات ایران خودرو و سایپا با کاهش قیمتی بین fifteen تا eleven5 میلیون تومان مواجه شدند و خودروی شاهین GL با بیشترین کاهش قیمت به رقم two billion and fifteen million تومان رسید.

در گروه محصولات ایران خودرو؛ پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک به رقم one billion and ninety-six million تومان به فروش می رسد و نزدیک to twenty million تومان عقبگرد قیمت داشته است. خودروی پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای دنده اتومات در معاملات امروز بازار تهران به رقم two billion and seventy-six million تومان معامله می شود و با کاهش twenty million تومانی همراه شد.

خودروی تارا دنده ای در معاملات امروز بازار تهران به رقم two billion and sixty million تومان عرضه می شود و با کاهش thirty million تومانی مواجه شد. خودروی تارا اتومات در معاملات امروز بازار خودرو های پر تیراژ به رقم two billion and fifty-five million تومان رسید و حدود forty million تومان نسبت به دیروز افت قیمت داشته است.

خودروی دنا پلاس اتوماتیک در معاملات امروز بازار تهران به رقم two billion and sixty-nine million تومان به فروش می شود و نسبت به دیروز حدود fifty million تومان عقبگرد قیمت داشته است. در گروه خودروسازی سایپا؛ خودروی کوییک دنده ای به قیمت one billion and thirty-one hundred and sixty million تومان به فروش می رسد و نسبت to day before حدود sixteen million تومان با کاهش قیمت همراه شد.

خودروی ساینا S در معاملات امروز بازار خودرو های پر تیراژ به رقم one billion and thirty-three hundred and thirty million تومان رسید و حدود fifteen million تومان افت قیمت داشته است. خودروی شاهین GL در معاملات امروز بازار تهران به رقم two billion and fifteen million تومان買 و فروش می شود و حدود eleven5 میلیون تومان عقبگرد قیمت را تجربه کرد. قیمت خودرو‌های ایران خودرو امروز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵/ سورن پلاس امروز چند؟

+ جدولارزش سهام عدالت امروز ۳ خرداد ۱۴۰۵ چقدر است؟ معاون رییس جمهور: اینترنت پرو به هیچ وجه قرار نیست جای اینترنت بین‌المللی را بگیردقیمت دلار، طلا و سکه ظهر امروز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ / ریزش سنگین بازار طلاقیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵/ سکه امامی امروز چند؟ + جدولقیمت دلار، طلا و سکه ظهر امروز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ / ریزش سنگین بازار طل





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اقتصاد ایران کاهش قیمت خودروها ایران خودرو سایپا طلا و سکه

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

شرایط فروش کوییک GL سایپا ویژه مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد + لینک و جزئیاتپیش‌فروش اینترنتی سایپا ویژه متقاضیان طرح عادی، از روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود. گروه خودروسازی سایپا طرح جدید پیش‌فروش خودروی محبوب و پرفروش خود، کوییک GL مجهز به سیستم‌های ترمز ESC و SBR را ویژه متقاضیان طرح عادی اعلام کرد.

Read more »

آخرین قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در بازار امروزبررسی قیمت روز خودروهای پرفروش ایران خودرو و سایپا در بازار آزاد. افزایش قیمت تارا اتوماتیک، دنا پلاس اتوماتیک، ساینا S و شاهین GL.

Read more »

قیمت روز خودرو؛ شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴/ جهش قیمت شاهین GLدر گروه محصولات ایران خودرو؛ پژو ۲۰۷ دنده ای هیدرولیک (TU5p) به قیمت یک میلیارد و ۳۶ میلیون تومان معامله می شود و با کاهش جزئی مواجه شده است. پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای دنده اتومات در معاملات امروز بازار تهران به رقم یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان عرضه می شود و با تغییر قیمتی مواجه نشده است.

Read more »

قیمت روز خودرو؛ سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴/ رشد یکباره قیمت شاهین GLامروز ۲۰ آبان ۱۴۰۴ اغلب خودرو های پر تیراژ بدون تغییر قیمت دیده می شوند و برخی محصولات هم با افزایش جزئی همراه شدند و در این بین خودروی شاهین GL با افزایش ۱۰ میلیونی به رقم یک میلیارد و هشت میلیون تومان رسید.

Read more »

قیمت روز خودرو؛ جهش ۵۰ میلیونی در یک روز!شاهین GL در اولین روز معاملاتی هفته جدید با جهش قیمت ۵۰ میلیونی بیشتر از هر سواری داخلی دیگری گران شد.

Read more »

بیشترین سود ثبت نام قرعه‌کشی سایپا برای کدام خودرو است؟خودروهای کوییک GXR، اطلس GL و ساینا S با سود کمتر شانس برنده شدن بیشتری دارند.

Read more »