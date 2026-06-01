نرخ تورم شهری ۵۳.9 درصدی در 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵

بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ را 53.9 درصد اعلام کرد. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در ماه اردیبهشت به عدد 667.5 رسید. تورم ماهانه 8.5 درصد و تورم سالانه 77.2 درصد گزارش شد. تورم دوازده‌ماهه 37.3 درصد بود. بالاترین افزایش‌ها در رستوران و هتل 88 درصد و swept بهداشت و درمان 23.1 درصد در ماه اردیبهشت نسبت به فروردین بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که نرخ تورم در Rolle ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ۱۲ ماهه منتهی به همان ماه در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۹٪ بوده است.

بر اساساین گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در ماه اردیبهشت ۱۴۰۵ به عدد ۶۶۷.۵ رسید که نسبت به ماه قبل (فروردین) شاخص ۸.۵٪ افزایش نشان داده است. همچنین این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ۱۴۰۴) ۷۷.۲٪ رشد کرده است. در بخش دوازده‌ماهه، نرخ تورم در دوره منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۹٪ گزارش شد.

شاخص گروه اختصاصی کالا که زیرمجموعه شاخص کل محسوب می‌شود در ماه اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به فروردین ۱۰٪ افزایش یافت و در مقایسه با اردیبهشت ۱۴۰۴ با رشد ۱۱۳.۸٪ رقمی بالاتری داشت. در بازه ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵، رشد این گروه ۷۲.۳٪ بلغور کرد. پس از آن، تورم دوازده‌ماهه คือ دوره منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به دوره منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۴ ۳۷.۳٪ شد.

در تحلیل شاخص‌های بخش‌های مختلف در ماه اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به فروردین، افزایش‌های زیر مشاهده شد: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۷.۲٪، دخانیات ۱۷٪، پوشاک و کفش ۱۳.۴٪، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها ۳.۶٪، اثاثیه‌کشی و خدمات مورد استفاده در خانه ۲۰.۳٪، بهداشت و درمان ۲۳.۱٪، حمل و نقل ۱۹.۴٪، ارتباطات ۱۷.۴٪، تفریح و امور فرهنگی ۱۱٪، تحصیل ۰.۵٪، رستوران و هتل ۸۸٪ و کالاها و خدمات متفرقه ۱۰.۴٪. همچنین ذکر شده است که بانک مرکزی نرخ تورم فروردین ۱۴۰۵ را ۵۰.۶٪ و مرکز آمار کشور نیز همان شاخص را ۵۳.۷٪ اعلام کرده بودند.

اخبار دیگری که در این بخش رخ داده‌اند شامل افزایش قیمت نفت در دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، افزایش قیمت طلای ۱۸ عیار و کاهش قیمت طلای هر اونس، نوسانات نرخ ارز دلار و یورو بوده است.





بانک مرکزی شاخص تورم ارزش کالاها و خدمات مصرفی نرخ تورم شهری اردیبهشت ۱۴۰۵ تورم دوازده‌ماهه مرکز آمار ایران هزینه زندگی گروه‌های کالایی

