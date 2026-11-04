نرخ تورم خدمات در تابستان ۱۴۰۵: افزایش ۶۷.۵ درصدی

بر اساس مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده خدمات در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۶۷.۵ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده فشار شدید قیمتی بر بخش خدمات است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد که در فصل تابستان ۱۴۰۵ ، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش خدمات با رقم ۶۳۲.۶ ثبت شد و این رقم نشان‌دهنده جهش قابل توجه در هزینه‌های تولید خدمات در این دوره زمانی است.

آمار دقیق تورم فصلی و سالانه

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۵، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل، ۱۶.۴ درصد بوده است که این رقم در مقایسه با فصل قبل که ۱۶.۹ درصد بود، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته است. این کاهش جزئی به معنای کاهش تورم نیست، بلکه نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها کمی تعدیل شده است. در همین حال، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل، ۱۶.۴ درصد افزایش دارد. در این بخش، بیشترین تورم فصلی با ۴۵.۲ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی و کمترین آن با ۵.۵ درصد مربوط به گروه آموزش بوده است.

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در تحلیل تورم نقطه به نقطه، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۷.۵ درصد ثبت شده است که در مقایسه با اطلاعیه فصل قبل (۵۸.۰ درصد)، ۹.۵ واحد درصد افزایش داشته است. این بدان معناست که میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به همان فصل در سال قبل، ۶۷.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در این راستا، بیشترین تورم نقطه به نقطه با رقم باورنکردی ۱۰۴.۸ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا بوده و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۳۳.۵ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های بیمه است.

همچنین در بررسی تورم سالانه، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۵۵.۹ درصد بوده است که این رقم در مقایسه با فصل قبل (۴۹.۳ درصد)، ۶.۶ واحد درصد افزایش داشته است. میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات در چهارفصل منتهی به تابستان ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۵.۹ درصد افزایش داشته است. بیشترین تورم سالانه با ۸۰.۰ درصد مربوط به گروه فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا و کمترین تورم سالانه با ۳۶.۴ درصد مربوط به گروه اطلاعات و ارتباطات بوده است.

تأثیر بر معیشت و بخش‌های مختلف

این داده‌های آماری نشان می‌دهد که فشار تورمی بر بخش خدمات به ویژه در حوزه‌های مرتبط با اقامت و تغذیه به اوج خود رسیده است. افزایش ۱۰۴.۸ درصدی قیمت در گروه تأمین جا و غذا نسبت به سال گذشته، نشان‌دهنده بحران جدی در قدرت خرید مردم برای دریافت خدمات اقامتی و غذایی است. این افزایش قیمت‌ها مستقیماً بر شاخص‌های معیشتی خانوارها تأثیر گذاشته و هزینه‌های جاری را به شدت افزایش داده است. در مقابل، بخش آموزش با کمترین نرخ تورم فصلی و سالانه، کمتر تحت تأثیر این جهش قیمتی قرار گرفته است. با این حال، اختلاف فاحش بین نرخ تورم خدمات و سایر بخش‌ها، ناهمگونی در بازار را نمایان می‌کند و نیازمند توجه سیاست‌گذاران اقتصادی است تا از ایجاد شکاف بیشتر در هزینه‌های زندگی جلوگیری شود. تمرکز بر کنترل تورم در بخش‌های حساس مانند غذا و مسکن می‌تواند به کاهش فشار روانی و اقتصادی بر جامعه کمک کند.