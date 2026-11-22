نرخ فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا به ۱۹۴ هزار و ۴۰۸ تومان رسید. جزئیات کامل قیمت خرید و فروش ارزهای خارجی در بازار رسمی.

در روز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵، نرخ‌های رسمی حواله ارزهای خارجی در مرکز مبادله ارز و طلا ایران تعیین شد. این نرخ‌ها که مبنای مبادلات رسمی در کشور است، نشان‌دهنده قیمت‌های دقیق خرید و فروش برای سرمایه‌گذاران و تجار می‌باشد.

نرخ فروش و خرید حواله دلار آمریکا

مرکز مبادله ارز و طلا امروز قیمت فروش حواله دلار آمریکا را به عدد ۱۹۴ هزار و ۴۰۸ تومان تعیین کرده است. این در حالی است که قیمت خرید حواله دلار از سوی این مرکز، ۱۹۲ هزار و ۶۵۸ تومان اعلام شده است. اختلاف اندک میان قیمت خرید و فروش نشان‌دهنده نقدشوندگی نسبتاً بالای این ارز در بازار رسمی است.

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قیمت حواله درهم امارات متحده عربی

در بخش ارزهای منطقه‌ای، نرخ فروش حواله درهم امارات متحده عربی ۵۲ هزار و ۹۳۶ تومان ثبت شده است. متقاضیان فروش این ارز به مرکز مبادله، می‌توانند آن را به قیمت ۵۲ هزار و ۴۵۹ تومان به فروش برسانند. این نرخ‌ها برای تجارت‌های منطقه‌ای بین ایران و امارات اهمیت حیاتی دارد.

نرخ‌های یوان چین و ین ژاپن در بازار رسمی

نرخ حواله یوان چین نیز در بازه قیمتی مشخصی قرار گرفته و قیمت فروش آن ۲۹ هزار و ۱۲۹ تومان و قیمت خرید ۲۸ هزار و ۸۶۷ تومان است. برای ین ژاپن، نرخ فروش حواله هر یکصد ین، ۱۲۲ هزار و ۶۱۷ تومان و نرخ خرید آن ۱۲۱ هزار و ۵۱۳ تومان اعلام شده است که مبنای مبادلات با این دو اقتصاد بزرگ آسیایی است.

قیمت حواله ین کره جنوبی و جزئیات بازار

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی در مرکز مبادله ارز و طلا ۱۴۴ هزار و ۴۱۳ تومان تعیین شده است. همچنین قیمت خرید حواله این ارز از سوی مرکز، ۱۴۳ هزار و ۱۱۳ تومان است. این نرخ‌ها به تجار و واردکنندگان اجازه می‌دهد تا با دقت بیشتری در برنامه‌ریزی مالی خود عمل کنند.

این ارقام که در روز یکشنبه ۱ آذر ۱۴۰۵ اعلام شدند، وضعیت فعلی بازار ارز در کانال رسمی را بازتاب می‌دهند. هرگونه تغییر در این نرخ‌ها می‌تواند بر هزینه‌های واردات و صادرات تأثیر مستقیم بگذارد و تجار باید روزانه این اعداد را مورد توجه قرار دهند.