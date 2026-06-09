بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان نشست کابینه امنیتی به انزوای این رژیم اشاره کرد و گفت این رژیم باید خود در جبهه‌ها بدون کمک آمریکا درگیر شود. وی همچنین افزود: ما در آینده باید به تنهایی با ایران مقابله کنیم، بدون حمایت و کمک آمریکا و بدون سلاح‌های آن‌ها و در کنار آن، انزوای جهانی نیز وجود دارد.

نخست‌وزیر اسرائیل ضمن اشاره تلویحی به انزاوی جهانی این رژیم گفت تل‌آویو باید خود در جبهه‌ها بدون کمک آمریکا در گیر شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی عصر امروز در جریان نشست کابینه امنیتی به انزوای این رژیم اشاره کرد و گفت این رژیم باید خود در جبهه‌ها بدون کمک آمریکا درگیر شود.

وی افزود: ما در آینده باید به تنهایی با ایران مقابله کنیم، بدون حمایت و کمک آمریکا و بدون سلاح‌های آن‌ها و در کنار آن، انزوای جهانی نیز وجود دارد. در پی تهاجم علیه غزه و ارتکاب نسل کشی علیه مردم این منطقه، موج‌های اعتراضی بزرگی در نقاط مختلف جهان علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته است





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