نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کردند که بستن تنگه هرمز یا استفاده از آن به‌عنوان اهرم فشار، تنها به تشدید بحران و به خطر افتادن منافع حیاتی کشورهای منطقه منجر خواهد شد. پیشتر روزنامه اسرائیل هیوم از عبور «ده‌ها» کشتی حامل نفت و گاز مایع قطر از تنگه هرمز با هماهنگی آمریکا و جمهوری اسلامی طی هفته گذشته خبر داد.

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر در گفت‌وگوی تلفنی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی تأکید کردند که آزادی کشتیرانی اصلی بنیادین و غیرقابل مذاکره است. بستن تنگه هرمز یا استفاده از آن به‌عنوان اهرم فشار ، تنها به تشدید بحران و به خطر افتادن منافع حیاتی کشورهای منطقه منجر خواهد شد.

پیشتر روزنامه اسرائیل هیوم از عبور «ده‌ها» کشتی حامل نفت و گاز مایع قطر از تنگه هرمز با هماهنگی آمریکا و جمهوری اسلامی طی هفته گذشته خبر داد. ایالات متحده آمریکا به تازگی هشدار داده بود هرگونه «باج‌دهی دریایی» به جمهوری اسلامی ریسک تحریم‌ها را در پی دارد. در جریان تماس وزرای خارجه قطر و جمهوری اسلامی، تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان برای پایان دادن به جنگ و همچنین آخرین تحولات لبنان مورد بررسی قرار گرفت.

نخست‌وزیر قطر بار دیگر حمایت کامل دولت قطر از «تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافقی جامع به‌منظور پایان دادن به بحران» را مورد تأکید قرار داد و خواستار «همکاری و پاسخ مثبت همه طرف‌ها با این تلاش‌ها شد، به‌گونه‌ای که به تحقق صلح پایدار و ثبات مورد نظر در منطقه کمک کند»





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر وزیر خارجه جمهوری اسلامی آزادی کشتیرانی تنگه هرمز بستن تنگه هرمز استفاده از آن به‌عنوان اهرم فشار کشتی‌های حامل نفت و گاز مایع قطر آمریکا جمهوری اسلامی تغییر عوارض تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافقی جامع توافق آتش‌بس بازگشایی تنگه هرمز تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان آخرین تحولات لبنان توافق با آمریکا تغییر عوارض دریایی تغییر عوارض دریایی جمهوری اسلامی تغییر عوارض دریایی آمریکا تغییر عوارض دریایی آمریکا و جمهوری اسلامی تغییر عوارض دریایی آمریکا و جمهوری اسلامی برای تغییر عوارض دریایی آمریکا و جمهوری اسلامی برای

United States Latest News, United States Headlines