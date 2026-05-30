نواف سلام با اذعان به بینتیجه بودن احتمالی مذاکرات، بر ادامه مسیر دیپلماتیک تاکید کرد و از تخریب گسترده جنوب لبنان توسط اسرائیل خبر داد.
نخستوزیر لبنان ، نواف سلام، که تاکنون بر خلع سلاح حزبالله و لزوم انجام مذاکرات مستقیم با اسرائیل به عنوان تنها گزینه برای توقف تجاوزات اشغالگران تاکید داشت، در سخنانی تازه اذعان کرد که مذاکرات با این رژیم تضمینکننده نتیجه قطعی نیست.
سلام پس از سکوت چند هفتهای در قبال تجاوزات و ویرانگری رژیم صهیونیستی در جنوب این کشور، اعلام کرد آنچه در جنوب، النبطیه، صور و روستاهای آن اتفاق میافتد، دیگر تنها علیه مکان خاصی نیست بلکه سیاستی برای تخریب همهجانبه شهرها، روستاها و الزامات زندگی با هدف کوچاندن اجباری و دستهجمعی است. وی که طی مدت مردم جنوب لبنان را در مقابل ماشین کشتار و تخریب صهیونیستها تنها گذاشته است، گفت که تلاشهای سیاسی و دیپلماتیک برای دستیابی به آتشبس سریع، مؤثر و دائمی ادامه دارد.
سلام با اشاره به تخریب گسترده در مناطق جنوبی گفت: خانهها با خاک یکسان میشوند، محلهها از بین میروند، مدارس، بیمارستانها و مراکز تولیدی بمباران میشوند، عبادتگاهها مورد بیاحترامی قرار میگیرند و حتی گورستانها نیز از ماشین تخریب در امان نماندهاند. نخستوزیر لبنان که به جای اقدامی ملموس علیه تجاوزات اسرائیل تنها بر خلع سلاح مقاومت تصریح میکند، خطاب به مردم جنوب این کشور گفت: شما تنها نیستید.
درد شما درد تمام لبنان است و اشک مادران و بیوه زنان در روستاهای جنوبی مسئولیت تمام ملت است و دولت از هیچ تلاشی برای دستیابی به آتشبس، عقبنشینی کامل اسرائیل، آزادی اسرا و بازگشت آبرومندانه و امن مردم به خانههایشان و بازسازی مناطق آسیب دیده دریغ نخواهد کرد. وی ضمن اذعان ضمنی به نتیجهبخش نبودن مذاکرات با رژیم صهیونیستی گفت که دولت با آگاهی و مسئولیت کامل تصمیم گرفته است که مناسبترین گزینه را برای محافظت از لبنان و مردم لبنان در این شرایط دنبال کند یعنی مذاکرات اما آیا تضمینی وجود دارد که مذاکرات به نتیجه برسد؟
قطعاً نه. اما در مقایسه با سایر گزینههای موجود امروز، این مذاکرات کمهزینهترین مسیر برای مردم لبنان هستند. و آیا این مذاکرات به معنای تسلیم شدن است؟ باز هم، خیر.
دولت لبنان با علم به خوی دائمی پیمانشکنی رژیم صهیونیستی و وجود تجربههای عینی در این خصوص از جمله تجربه مذاکرات دولت الجولانی با اسرائیل و تداوم اشغالگری و توسعهطلبی این رژیم در سوریه، باز هم بر انجام مذاکرات مستقیم با تلآویو آن هم با میانجیگری حامی نخست آن یعنی آمریکا اصرار دارد. دولت نواف سلام و جوزف عون رئیس جمهور لبنان علیرغم تداوم اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی همچنان بر لزوم خلع سلاح حزبالله تصریح دارند؛ موضوعی که خود به دستاویزی برای صهیونیستها تبدیل شده و سران آن با سوء استفاده از این موضع مقامات لبنانی تاکید دارند که هرگونه عقبنشینی از خاک لبنان مستلزم خلع سلاح کامل حزبالله است.
رژیم صهیونیستی در نوار غزه نیز با وجود امضای توافق آتشبس از اجرای تعهدات خود ذیل این توافق خودداری میکند و با تداوم و حتی گسترش اشغالگری در غزه بر لزوم خلع سلاح حماس به عنوان پیش شرط مذاکرات مرحله دوم توافق تاکید دارد. این موضعگیری در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند اصرار دولت لبنان بر مذاکره با اسرائیل در شرایطی که این رژیم به هیچیک از تعهدات بینالمللی پایبند نبوده، نه تنها راهگشا نیست بلکه ممکن است به تضعیف بیشتر حاکمیت لبنان و افزایش فشارهای داخلی و خارجی منجر شود.
از سوی دیگر، ادامه حملات به مناطق غیرنظامی در جنوب لبنان و بمباران زیرساختهای حیاتی نشان از عزم رژیم صهیونیستی برای اعمال فشار حداکثری دارد. سلام در این سخنان تلاش کرد تا ضمن ابراز همدردی با مردم آسیبدیده، رویکرد دیپلماتیک خود را توجیه کند اما نقدهای زیادی به عملکرد او در قبال بحران اخیر وارد شده است.
بسیاری از نمایندگان پارلمان و شخصیتهای سیاسی لبنان معتقدند که دولت باید اقدامات عملی برای مقابله با تجاوزات انجام دهد نه اینکه تنها به بیانیههای سیاسی و تاکید بر خلع سلاح مقاومت اکتفا کند. در این میان، حزبالله نیز همچنان به عنوان تنها نیروی نظامی که در برابر اسرائیل مقاومت کرده، محبوبیت خود را در میان بخشی از مردم حفظ کرده است.
در سطح منطقهای، مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا ادامه دارد اما تاکنون پیشرفت محسوسی حاصل نشده است. پنتاگون این مذاکرات را سازنده خوانده و مدعی شده که میتواند به تحقق ثبات منطقهای کمک کند اما واقعیت میدانی نشان از تشدید حملات و عدم عقبنشینی اسرائیل دارد.
از سوی دیگر، سازمان هواپیمایی لبنان اعلام کرد که بیش از ۹۰ درصد وجوه بلیتهای لغو شده در جنگ به مسافران بازگردانده شده است اما این موضوع در برابر فاجعه انسانی جنوب کمرنگ است. در نهایت، به نظر میرسد راه حل بحران لبنان نیازمند یک رویکرد جامعتر است که نه تنها از طریق دیپلماسی بلکه با تقویت وحدت داخلی و مقاومت مشروع در برابر اشغالگری دنبال شود
