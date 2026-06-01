نیکول پاشینیان در پیامی ویدئویی اعلام کرد که عادی‌سازی روابط با ترکیه و جمهوری آذربایجان برای تکمیل سیاست خارجی متوازن ارمنستان ضروری است و این رویکرد بخشی از منافع راهبردی کشورش است.

در پیامی ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان ، رویکرد دولت خود در حوزه سیاست خارجی را تشریح کرد. وی بر ضرورت عادی‌سازی روابط با ترکیه و جمهوری آذربایجان تاکید کرده و گفت که تحقق این هدف می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های جدید برای کشورش و تکمیل سیاست خارجی متوازن ایروان باشد.

پاشینیان اطمینان خود را نسبت به پیشرفت روند عادی‌سازی روابط با این دو کشور بیان کرد و افزود که این امر به تکمیل سیاست خارجی متوازن و متعادل‌کننده ارمنستان منجر خواهد شده و فرصت‌های جدیدی برای تبدیل شدن ارمنستان به کشوری با ویژگی‌های نوین فراهم می‌کند. او همچنین به اهمیت روابط با آنکارا در سیاست خارجی کشور اشاره کرد و گفت در صورتی که ارمنستان با ترکیه رابطه نداشته باشد، در سیاست خارجی ما نوعی عدم توازن به وجود می‌آید زیرا در چنین شرایطی یک کفه ترازو خالی خواهد ماند.

پاشینیان تاکید کرد که این رویکرد صرفاً یک تمایل یا آرزو نیست، بلکه بخشی از منافع راهبردی کشورش محسوب می‌شود و ارمنستان باید با ترکیه، جمهوری آذربایجان و سایر کشورها روابط عادی و سازنده داشته باشد. اظهارات نخست‌وزیر ارمنستان در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای عادی‌سازی روابط میان ارمنستان و ترکیه و همچنین پیشبرد روند صلح میان ایروان و باکو در جریان بوده است.

این سیاست جدید می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سلامت اقتصادی و امنیتی منطقه قفقاز جنوبی داشته باشد و به تحول در پیوندهای دیپلماتیک و احتمالاً ایجاد تعهدات مشترک در زمینه حمل‌ونقل، انرژی و امنیت منجر شود. کاهش تنش‌ها و بازکردن مرزها می‌تواند تبادلات تجاری را افزایش داده و جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی را تسهیل نماید.

از طرف دیگر، این گام ممکن است با انتقادهای داخلی و بین‌المللی مواجه شود چون برخی گروه‌های مخالف ممکن است این روابط عادی‌سازی را ناسخنده‌ی خاطره جنگ‌های گذشته بدانند. با این حال، اگر چنین توافقاتی محقق گشت، می‌تواند الگویی برای حل سایر منازعات منطقه‌ای شود





