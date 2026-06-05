کر استارمر نخستوزیر انگلیس در سخنرانیای هشدار درباره تهدیدات امنیتی دوگانه جنگ اوکراین و بحران خاورمیانه و احتمال حمله روسیه به ناتو در سال ۲۰۳۰ داد. وی افزایش قیمت انرژی را برجستهترین پیامد این دو بحران دانست و از استقرار نیروهای مسلح بریتانیا در خلیجفارس برای دفاع از کشورهای حاشیه در برابر تلافیجویان ایران خبر داد.
کر استارمر نخستوزیر انگلیس در بازدید از یک شرکت دفاعی در سویندون بیان کرد که دنیا در خطرناکترین و بیثباتترین دوران زندگی خود و دیگران قرار دارد.
او با اشاره به دو بحران اوکراین و خاورمیانه و به ویژه ایران گفت جهان اکنون با جنگ در دو جبهه روبرو است و جنگ اوکراین وارد پنجمین سال خود شده است. وی از شجاعت مردم و نیروهای اوکراینی قدردانی کرد و حملات اخیر به اهداف غیرنظامی در کییف را ادامه این بحران OE. استارمر تأکید کرد که جنگ اوکراین و بحران خاورمیانه مستقیماً بر بریتانیا تأثیر گذاشته و بارزترین اثر آن افزایش قیمت انرژی بوده است.
او فاش کرد که کشورش در ماههای اخیر نیروهای مسلح خود را در اطراف کشورهای حاشیه خلیجفارس مستقر کرده تا از آنها در برابر حملات تلافیجویان ایران در جریان جنگ آمریکایی-اسرائیلی دفاع کنند و ادعا کرد که خلبانان بریتانیایی ظرف چند ساعت پس از آغاز درگیریها در آسمان بودند و حملات ورودی علیه غیرنظامیان در این کشورها را دفع کردند. استارمر از تحریمهای ضدایرانی سخن گفت و مدعی شد که بریتانیا همراه با متحدانش اقدامات قاطعانهای انجام داده و تحریمهای لندن از شدیدترین تحریمها در جهان است.
بر اساس ارزیابی اطلاعاتی بریتانیا و دیگر کشورهای عضو ناتو احتمال حمله روسیه به ناتو در اوایل سال ۲۰۳۰ وجود دارد. وی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای این سناریو، از افزایش بودجه دفاعی کشورش به ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی و تدوین برنامه سرمایهگذاری دفاعی خبر داد که پیش از نشست آتی ناتو منتشر خواهد شد.
استارمر که از پیوستن یکجانبه بریتانیا به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران امتناع کرده، با تأکید بر نقش رهبری لندن در ائتلافهای بینالمللی برای مقابله با بحران اوکراین و ایران گفت: من مفتخرم که برای مقابله با بحران اوکراین و ایران، این بریتانیا است که در موقعیت پیشرو قرار دارد
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