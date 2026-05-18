نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در دوشنبه با پاکستان تلفنی گفتوگویی کردند. در این گفتوگو، دو طرف آخرین تحولات منطقه و آتشبس میان ایران و آمریکا را بررسی کردند و درباره نقش پاکستان در کاهش تنشها و تقویت امنیت و ثبات منطقه رایزنی کردند.
نخستوزیر قطر و وزیر خارجه این کشور، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» و «محمد الشهباز شفیع»، در دوشنبه گفتوگو تلفنی درباره مسائل همکاریهای دو جانبه و تقویت مناسبات میان دو کشور صحبت کردند.
در این گفتوگو، دو طرف آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند و درباره نقش پاکستان در کاهش تنشها و تقویت امنیت و ثبات منطقه بحث داشتند. نخستوزیر قطر نیز از تلاشهای پاکستان و سایر طرفهای میانجی برای دستیابی به آتشبس میان ایران و آمریکا قدردانی کرد و بر حمایت کامل کشورش از پاکستان بهمنظور پایان بحران از طریق روشهای مسالمتآمیز تأکید نمود.
همچنین وی بر لزوم همکاری همه طرفها با این تلاشها و فراهم کردن شرایط مناسب برای پیشرفت مذاکرات و دستیابی به یک توافق جامع که صلح پایدار را در منطقه تضمین کند، تأکید کرد
