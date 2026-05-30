تونی بلر، عضو هیات اجرایی شورای صلح غزه، از برنامه این شورا برای آغاز مذاکرات با حماس در روزهای آتی خبر داد. این مذاکرات با هدف انتقال اداره نوار غزه و در چارچوب توافق آتشبس اکتبر ۲۰۲۵ دنبال میشود.
نخستوزیر اسبق انگلیس و عضو هیات اجرایی « شورای صلح غزه »، از برنامه این شورا برای آغاز مذاکرات با حماس در روزهای آتی خبر داد؛ مذاکراتی که با هدف انتقال اداره نوار غزه و در چارچوب توافق آتشبس اکتبر ۲۰۲۵ دنبال میشود.
تونی بلر، عضو هیات اجرایی شورای صلح غزه در اظهاراتی اعلام کرد که این شورا به رهبری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد طی روزهای آتی با جنبش حماس درباره انتقال اداره نوار غزه مذاکره کند. به گفته بلر، این مذاکرات در چارچوب توافق آتشبسی که در اکتبر ۲۰۲۵ به امضا رسیده است، انجام خواهد شد و بخشی از تلاشها برای اجرای ترتیبات سیاسی و امنیتی پساز جنگ در غزه به شمار میرود.
وی افزود که بر اساس طرح مورد بحث، قرار است یک دولت موقت در غزه، تشکیل و همزمان روند خروج تدریجی نیروهای رژیم صهیونیستی از ۶۰ درصد مناطق نوار غزه آغاز شود. بلر در عین حال به چالشهای موجود در مسیر اجرای این طرح اشاره کرد و گفت که مخالفت حماس با تحویل سلاحهای خود و همچنین مخالفت رژیم صهیونیستی با ایجاد مسیرهای امن، از مهمترین موانع پیش روی این روند محسوب میشود.
عضو هیات اجرایی شورای صلح غزه همچنین تصریح کرد که طرح مورد حمایت ترامپ با وجود تعهدات اعلامشده، همچنان با کمبود منابع مالی و مشکلات تأمین بودجه مواجه است. بر اساس اظهارات بلر، مذاکرات پیش رو با حماس بخشی از تلاشهای شورای صلح غزه برای پیشبرد توافق آتشبس و تعیین سازوکار اداره این باریکه در مرحله پساجنگ خواهد بود.
این اظهارات در شرایطی بیان شده است که پیشتر جنبش حماس درپی تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی، نسبت به فروپاشی توافق آتشبس در نوار غزه هشدار داد و از دولت آمریکا و کشورهای ضامن خواسته بود تا اقدامات جدی و فوری برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به رعایت مفاد این توافقنامه بردارند. جنبش حماس خواستار اجرای مفاد باقیمانده از مرحله اول توافق است که شامل توقف کامل خصومتها و عقبنشینی به پشت خط سبز، ورود ۶۰۰ کامیون کمک، بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود افراد، کالاها و کمکها، ورود تجهیزات سنگین برای آواربرداری و اجازه ورود رئیس و اعضای کمیته ملی به غزه برای به دست گرفتن اداره این منطقه است.
در مقابل، رژیم صهیونیستی ادعا میکند که هرگونه اجرای مفاد این توافق، ابتدا منوط به خلع سلاح حماس و سایر گروههای مقاومت فلسطین در غزه است. در کنار عقبنشینی تدریجی رژیم صهیونیستی از نوار غزه، مسئله سلاح یک الزام اساسی در مرحله دوم توافق آتش بس غزه است. در همین حال، سازمان ملل متحد نگرانی خود را از ادامه کشتار فلسطینیها توسط ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق نزدیک به «خط زرد» ابراز کرده است.
ترامپ تماس با رئیس تایوان را بخاطر سفر شی عقب انداختقیمت سکه و طلا امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵/ طلا ۱۸ عیار امروز چند؟ + جدولپیش بینی قیمت طلا و سکه یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ / طلا در کانال ۱۷ میلیون تومانی معامله شدساعت بازی آرسنال پاری سن ژرمن فینال لیگ قهرمانان اروپا امروز چند است و از کدام شبکه پخش زنده میشود
شورای صلح غزه حماس توافق آتشبس نوار غزه ترامپ رژیم صهیونیستی سازوکار اداره باریکه پساز جنگ تداوم تجاوزات فروپاشی توافق آتشبس خلع سلاح حماس سازمان ملل متحد ترامپ تماس با رئیس تایوان را بخاطر سفر شی عقب قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵/ طلا ۱۸