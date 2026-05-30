نخستوزیر عراق در جریان دیدار با برخی شیوخ و بزرگان عشایر کشورش بر پیشبرد پروژه انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد. در این دیدار علی فالح الزیدی با گروهی از شیوخ و بزرگان عشایر دیدار کرد و بر اساس گزارش وبگاه عربی ۲۱، وی در جریان این دیدار خاطرنشان کرد که دولت مصمم است پروژه انحصار سلاح در دست دولت را پیش ببرد و اجازه نقض حاکمیت قانون اساسی را نمیدهد.
او همچنین تأکید کرد که دولتش مصمم به مبارزه با فساد، تقویت قدرت و حاکمیت عراق و برقراری روابط منطقهای و بینالمللی به نفع عراق است، که همه اینها اصولی هستند که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده است. با وجود حمایت گسترده از تلاشها برای انحصار سلاح، از جمله از سوی چارچوب هماهنگی، بزرگترین ائتلاف سیاسی شیعی در عراق برخی از گروهها هنوز این پروژه را رد میکنند.
همچنین رئیس جمهور عراق اعلام کرده است که دولت از حشد شعبی خواسته سلاحهای خود را تحویل دهد.
