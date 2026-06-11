Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

نخست وزیر ایتالیا به تنش ایران و آمریکا در پارلمان پرداخت

International Relations News

نخست وزیر ایتالیا به تنش ایران و آمریکا در پارلمان پرداخت
IranUnited StatesTension
📆6/11/2026 11:53 AM
📰SharghDaily
50 sec. here / 18 min. at publisher
📊News: 79% · Publisher: 68%

نخست وزیر ایتالیا در جریان یک سخنرانی در پارلمان این کشور به تنش میان ایران و آمریکا پرداخت و از اتحادیه اروپا خواست تا در صورت تمایل ایران به مذاکره، تحریم‌ها را کاهش دهد. همچنین، تهدید کرد که اگر ایران حملاتی انجام دهد، بروکسل باید آماده افزایش فشار از جمله از طریق اقدامات هدفمند جدید باشد.

نخست وزیر ایتالیا روز پنجشنبه در جریان یک سخنرانی در پارلمان این کشور به تنش میان ایران و آمریکا پرداخت. ملونی به قانونگذاران ایتالیایی گفت که اروپا باید آماده باشد تا در صورت تمایل ایران به مذاکره، تحریم‌ها را کاهش دهد.

جمهوری اسلامی ایران پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی که از ۹ اسفند سال گذشته آغاز شد، در چارچوب دفاع از خود عملیات‌هایی را علیه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه انجام داده است. تهران همچنین از آن زمان، کنترل تنگه هرمز را در اختیار خود گرفت و اعلام کرد که عبور هر کشتی از این آبراه مهم بین‌المللی نیازمند کسب مجوز از ایران است.

نخست وزیر ایتالیا با وجود نشان دادن یک سیگنال در مورد رفع تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا، با این حال تهدید کرد که اگر ایران حملاتی انجام دهد، بروکسل باید آماده افزایش فشار از جمله از طریق اقدامات هدفمند جدید باشد. مسکو: آمریکا باید تضمین دهد که حمله جدیدی علیه ایران انجام نخواهد داد. پاکستان: کانال‌های دیپلماتیک میان آمریکا و ایران همچنان باز است. طرح کنگره برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ به کجا کشید؟

برنامه بازی‌های تیم والیبال ایران در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ + روز و ساعت بازی‌ها. قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵/ سکه پارسیان ۱۰۰ سوتی چند؟ + جدول. قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۵/ دلار آزاد امروز چند؟ + جدو

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

Iran United States Tension Meloni Iranian Operations Iranian Control Of The Strait Of Hormuz Iranian Authorization For Ships To Pass Throug Meloni's Signal On Lifting Sanctions Meloni's Threat In Case Of Iranian Attacks Moscow's Warning Against A New Attack On Iran Pakistan's Open Channels Of Diplomacy Between Congress's Attempt To Limit Trump's Military P Iranian Volleyball Team's Participation In The Iranian Soneh Parsi Prices Today Iranian Dollar Prices Today Iranian Euro Prices Today

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-11 14:53:32