نخست وزیر ایتالیا به تنش ایران و آمریکا در پارلمان پرداخت

نخست وزیر ایتالیا در جریان یک سخنرانی در پارلمان این کشور به تنش میان ایران و آمریکا پرداخت و از اتحادیه اروپا خواست تا در صورت تمایل ایران به مذاکره، تحریم‌ها را کاهش دهد. همچنین، تهدید کرد که اگر ایران حملاتی انجام دهد، بروکسل باید آماده افزایش فشار از جمله از طریق اقدامات هدفمند جدید باشد.

نخست وزیر ایتالیا روز پنجشنبه در جریان یک سخنرانی در پارلمان این کشور به تنش میان ایران و آمریکا پرداخت. ملونی به قانونگذاران ایتالیایی گفت که اروپا باید آماده باشد تا در صورت تمایل ایران به مذاکره، تحریم‌ها را کاهش دهد.

جمهوری اسلامی ایران پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی که از ۹ اسفند سال گذشته آغاز شد، در چارچوب دفاع از خود عملیات‌هایی را علیه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه انجام داده است. تهران همچنین از آن زمان، کنترل تنگه هرمز را در اختیار خود گرفت و اعلام کرد که عبور هر کشتی از این آبراه مهم بین‌المللی نیازمند کسب مجوز از ایران است.

نخست وزیر ایتالیا با وجود نشان دادن یک سیگنال در مورد رفع تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا، با این حال تهدید کرد که اگر ایران حملاتی انجام دهد، بروکسل باید آماده افزایش فشار از جمله از طریق اقدامات هدفمند جدید باشد. مسکو: آمریکا باید تضمین دهد که حمله جدیدی علیه ایران انجام نخواهد داد. پاکستان: کانال‌های دیپلماتیک میان آمریکا و ایران همچنان باز است. طرح کنگره برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ به کجا کشید؟

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