نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل: تاکید بر صلح، توسعه و رسیدگی به مسائل کشمیر و فلسطین

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، با تاکید بر اهمیت صلح و گفت‌وگو، به منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می‌کند. وی ضمن اشاره به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، بر ضرورت رسیدگی به بحران‌های جاری از جمله وضعیت کشمیر و فلسطین تاکید دارد و همچنین خواستار همکاری‌های بین‌المللی برای توسعه پایدار و مقابله با چالش‌های جهانی خواهد شد.

به گزارش مشرق، شهباز شریف ، نخست وزیر پاکستان ، در دیدار با پاکستان ی‌های مقیم لندن، ضمن اشاره به روابط پرتنش میان دهلی و اسلام‌آباد، اظهار داشت که دو کشور چهار سال درگیر جنگ بوده‌اند و میلیاردها دلار هزینه کرده‌اند؛ پولی که می‌توانست صرف توسعه و رفاه مردم شود، در این جنگ‌ها به هدر رفت. وی تاکید کرد که پاکستان و هند همسایه هستند و باید یاد بگیرند در کنار یکدیگر زندگی کنند. نخست وزیر پاکستان همچنین بر تمایل خود برای گفت‌وگو بر اساس برابری تاکید کرد و افزود: خون کشمیر ی‌ها به هدر نخواهد رفت.

شهباز شریف قرار است برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در تاریخ 26 سپتامبر برگزار می‌شود، عازم نیویورک شود. بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، شهباز شریف در راس هیاتی از این کشور در هشتادمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت خواهد کرد. محمد اسحاق‌دار، وزیر خارجه، و سایر وزرا و مقامات ارشد پاکستانی نیز در این سفر وی را همراهی می‌کنند. شریف در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، خواستار رسیدگی به وضعیت اشغال طولانی‌مدت و انکار حق تعیین سرنوشت در جامو و کشمیر، که به طور غیرقانونی توسط هند اشغال شده است، و همچنین مساله فلسطین خواهد شد. نخست وزیر پاکستان همچنین توجه جامعه بین‌المللی را به بحران فجیع در غزه معطوف خواهد کرد و خواستار اتخاذ اقدامات جامع و قاطع برای پایان دادن به رنج فلسطینی‌ها خواهد شد. او همچنین دورنمای پاکستان را در مورد وضعیت امنیت منطقه‌ای و سایر نگرانی‌های بین‌المللی از جمله تغییرات اقلیمی، تروریسم، اسلام‌هراسی و توسعه پایدار در این نشست در سازمان ملل مطرح خواهد کرد. وزارت خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد که نخست وزیر در رویدادهای حاشیه‌ای مجمع عمومی سازمان ملل، از جمله دیدارهای مهم در شورای امنیت، نشست ابتکارعمل توسعه جهانی و رویداد ویژه درباره اقدام آب و هوایی، حضور خواهد داشت. شهباز شریف همچنین در نشستی با حضور رهبران منتخب کشورهای اسلامی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، شرکت خواهد کرد تا در مورد مسائل مربوط به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کنند. وی همچنین دیدارهای دوجانبه‌ای با مقامات ارشد سازمان ملل و روسای دولت‌ها در حاشیه این مجمع خواهد داشت و به تبادل دیدگاه‌ها درباره مسائل مربوط به منافع مشترک خواهد پرداخت. شریف قرار است عزم پاکستان را در همکاری با تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به منظور حمایت از منشور این نهاد بین‌المللی، جلوگیری از درگیری‌ها، تقویت صلح و پیشبرد رفاه و شکوفایی جهانی، در نقش فعلی اسلام‌آباد به عنوان عضوی از شورای امنیت، تاکید کند. مشارکت نخست وزیر پاکستان در این بزرگترین گردهمایی سالانه رهبران جهان، تعهد قوی این کشور به چندجانبه‌گرایی و سازمان ملل متحد را به نمایش می‌گذارد و سهم دیرینه پاکستان در دستیابی به اهداف مشترک صلح و توسعه را برجسته می‌کند. وی همچنین در دیدارهایی با مقامات ارشد سازمان ملل و روسای دولت‌ها، درباره مسائل مختلف از جمله روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، و همچنین تلاش‌های پاکستان در راستای اهداف توسعه پایدار و مقابله با چالش‌های جهانی، به بحث و تبادل نظر خواهد پرداخت. حضور شهباز شریف در این نشست‌ها فرصتی برای تقویت دیپلماسی پاکستان و ارائه دیدگاه‌های این کشور در مورد مسائل مهم جهانی فراهم می‌کند. هدف اصلی، ایجاد فضایی برای گفت‌وگو، همکاری و یافتن راه‌حل‌های مشترک برای چالش‌های پیش روی جامعه جهانی است





