نخست وزیر کانادا از دیدن سند توافق ایران و آمریکا خبر داد

مارک کارنی در مصاحبه با سیانان اعلام کرد توافق میان تهران و واشنگتن قاعده بازی را تغییر داده و ورق را برمیگرداند. وی اطمینان خاطر داد که این سند مانع دستیابی ایران به سلاح هستهای خواهد شد و کانادا نیز در بخش مالی آن کمک میکند.
مارک کارنی ، نخستوزیر کانادا ، در گفتوگوی свою با شبکه خبری سیانان که در حاشیه اجلاس گروه ۷ در فرانسه صورت گرفت، اعلام کرد که نسخهای از توافق میان ایران و آمریکا را دیده است.
وی با بیان اینکه این سند قاعده بازی را تغییر داده و ورق را برمیگرداند، توافق را فراتر از انتظارات خود دانست و از结果 آن رضایت کامل ابراز کرد. کارنی در این مصاحبه جزئیات مشخصی از محتوای توافق ارائه نکرد، اما ادعا کرد که این سند زمینهساز اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای است. همچنین وی افزود که کانادا میتواند در بخشهای مالی توافق، بهویژه در زمینه آزادسازی داراییهای ایرانی، مشارکت مؤثری داشته باشد.
این اظهارنظرها در شرایطی مطرح میشوند که副本 دیگر رسانهها نیز درباره پیشرفتی در مذاکرات و تنشزدایی بین دو کشور گزارش دادهاند
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