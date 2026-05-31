نخبۀ دفاعی چک: دستیابی به هدف دو درصدی ناتو در سال جاری دشوار است

نخستوزیر جمهوری چک میگوید کشورش به احتمال زیاد نتواند در سال جاری به هدف دو درصدی ناتو برای هزینههای نظامی دست یابد و به چالشهای مالی داخلی و فشارهای واشنگتن اشاره کرد.
نخستوزیر جمهوری چک ، آندری بابیش ، در اظهاری که اخیراً در مصاحبهای با Financial Times داده شد، اعلام کرد که کشورش به احتمال زیاد در سال جاری نتواند به هدف ناتو برای تخصیص دو درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به هزینههای نظامی دست یابد.
او تأکید کرد که دولت چک "تمام تلاش خود" را برای اجرای تعهدات ناتویی صرف میکند، اما به دلیل کسری بودجهای که از سیاستگذاریهای دولت پیشین به جا مانده است، با چالشهای جدی مواجه است. بابیش افزود که پراگ به تعهد جدید ناتو برای ارتقای هزینههای اصلی دفاعی به سهونیم درصد از GDP تا سال 2035 پایبند است؛ اما این هدف نیز با محدودیتهای مالی داخلی همگام است و نیازمند بهبود مؤثر توانمندیهای نظامی به جای تمرکز صرف بر اعداد است.
در نشست لاهه ناتو در سال 2025، اعضای اتحاد به توافق رسیدند که تا سال 2035، هر کشور باید سالانه پنج درصد از GDP خود را برای دفاع و امنیت اختصاص دهد: سهونیم درصد برای نیازهای اصلی نظامی و یکونیم درصد برای حوزههای تکمیلی مانند زیرساختهای دفاعی، امنیت سایبری، آمادگی غیرنظامی و تقویت صنایع دفاعی. این چارچوب در واکنش به فشارهای مستمر رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، شکل گرفت که از همپیمانان خود میخواهد سهم خود را در مخارج دفاعی بالا ببرند.
ترامپ بارها بر این نکته تأکید کرده است که کشورهای عضو ناتو بیش از حد به واشنگتن وابسته بوده و باید به تدریج بار مالی را بر عهده بگیرند؛ او حتی در مواردی به افزایش هدف پنج درصدی برای تمام اعضا و سؤال درباره سهم آمریکا در هزینههای ناتو اشاره کرده است. استانداردهای جدید مالی ناتو، فشارهای جدی بر بودجههای دفاعی بسیاری از کشورهای اروپایی وارد کرده است.
در حالی که بلغارستان اعلام کرده بود قصد دارد هزینه دفاعی خود را به پنج درصد از GDP برساند، جمهوری چک به دشواری دستیابی به هدف دو درصدی سال جاری اشاره کرد. این تضاد نشان میدهد که هدف جدید ناتو برای بسیاری از دولتها، بهویژه آنهایی که با محدودیتهای مالی مواجهاند، میتواند به چالشی سیاسی و اقتصادی تبدیل شود.
در این میان، مقامات ارشد ایالات متحده، از جمله وزیر خارجه مارکو روبیو و وزیر دفاع پت هگست، به فشار بر اعضا برای حرکت به سوی هدف پنج درصدی ادامه میدهند و بیان میدارند که دورهی "یارانه" آمریکا به کشورهای ثروتمند پایان یافته است. نشست آینده ناتو در آنکارا به عنوان آزمونی مهم برای ارزیابی میزان پایبندی اعضا به مسیر افزایش هزینههای دفاعی شناخته میشود، و نتایج آن میتواند نشاندهندهٔ جهتگیری استراتژیک تجمعی ائتلاف در سالهای پیشرو باشد
ناتو هزینههای دفاعی جمهوری چک آندری بابیش دونالد ترامپ