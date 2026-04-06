نجات افسر آمریکایی در اصفهان: یک عملیات پیچیده اطلاعاتی و نظامی

پس از سرنگونی یک جنگنده آمریکایی در ایران، یک افسر با وجود جراحات توانست از دست نیروهای ایرانی بگریزد و در ارتفاعات اصفهان پنهان شود. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با طراحی یک عملیات فریب و با همکاری ارتش، او را نجات داد. این خبر، که جزییات عملیات نجات را شرح می دهد، نشان دهنده پیچیدگی های منازعات اطلاعاتی و نظامی در منطقه است.

افسر آمریکا یی پس از آنکه جنگنده اش بر فراز ایران هدف قرار گرفت، با وجود جراحت خود را به بلندی های جنوب اصفهان رساند و در شکافی در خط الراس شاه کوه پنهان شد. به گفته رسانه های آمریکا یی، سیا ، با اجرای یک کارزار فریب و عملیات پیچیده نظامی، او را نجات داد. این خبر، که با جزئیات بیشتر در رسانه های مختلف آمریکا یی منتشر شد، روایتی از یک عملیات نجات نفس گیر را ارائه می دهد. این عملیات پس از سرنگونی یک جنگنده اف-۱۵ آمریکا در غرب ایران و ناپدید شدن یکی از دو سرنشین آن آغاز شد.

به گفته نیویورک تایمز، این حادثه یک رقابت فوری میان آمریکا و ایران برای یافتن افسر آمریکایی ایجاد کرد. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، با طراحی یک عملیات فریب، ابتدا نیروهای جمهوری اسلامی را از محل احتمالی اختفای افسر دور کرد تا زمان لازم برای یافتن و بیرون آوردن او به دست آید. افسر آمریکایی بیش از ۲۴ ساعت در منطقه ای کوهستانی در غرب استان اصفهان از دست نیروهای جمهوری اسلامی گریخت و در نهایت در شکافی صخره ای در ارتفاع ۲,۱۳۰ متری پنهان شد. محل دقیق پنهان شدن افسر، با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط مایکل وایس، سردبیر اینسایدر، در ارتفاعات شاه کوه، بخشی از رشته کوه زاگرس در جنوب شهر اصفهان، شناسایی شد. عملیات نجات با روایتی از آغاز روز جمعه آغاز شد، زمانی که نیروهای نظامی ایران یک فروند جنگنده اف-۱۵ ایی استرایک ایگل آمریکا را سرنگون کردند. هر دو سرنشین هواپیما، یک خلبان و یک افسر سامانه‌های تسلیحاتی، قبل از سقوط از هواپیما بیرون پریدند. با ناپدید شدن افسر، یک تلاش فوری برای یافتن او آغاز شد. این افسر با وجود جراحت، با بهره گیری از تکنیک های بقا، گریز، مقاومت و فرار (SERE)، که آموزش آنها برای نیروهای هوایی آمریکا اجباری است، توانست بیش از ۲۴ ساعت از دستگیر شدن بگریزد. سیا، با طراحی یک کارزار فریب، خبر دروغی مبنی بر انتقال افسر در یک کاروان زمینی منتشر کرد تا توجه نیروهای ایرانی را از محل اختفای واقعی او دور کند. باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، این روایت را تایید کرد و مقام های آمریکایی نجات او را با پیدا کردن سوزن در انبار کاه مقایسه کردند. سیا بلافاصله موقعیت دقیق افسر را با پنتاگون، ارتش آمریکا و کاخ سفید به اشتراک گذاشت و رئیس جمهور آمریکا دستور اجرای فوری عملیات نجات را صادر کرد. نیویورک تایمز گزارش داد که تمام خلبانان و افسران سامانه های تسلیحاتی آمریکا به یک موقعیت یاب و دستگاه ارتباطی امن مجهزند، اما آموزش می بینند که به طور مداوم موقعیت خود را ارسال نکنند تا از ردیابی توسط دشمن جلوگیری شود. افسر پس از فرود، بیش از ۸ کیلومتر به سمت جنوب غربی حرکت کرد تا خود را به یکی از قله های شاه کوه برساند. نیروهای نجات آمریکایی نیز در نزدیکی روستای مهیار فرود آمدند. در این عملیات، دو فروند هواپیمای سی-۱۳۰ و چهار فروند هلی کوپتر ام اچ-۶ لیتل برد مشارکت داشتند. این عملیات پیچیده نظامی نشان دهنده توانایی آمریکا در انجام عملیات های نجات در شرایط دشوار و استفاده از تاکتیک های فریب و اطلاعاتی برای دستیابی به اهداف خود است. همچنین، این حادثه نشان دهنده تنش های موجود میان آمریکا و ایران در منطقه است و می تواند پیامدهایی برای روابط دو کشور در آینده داشته باشد. این گزارش ها نشان می دهد که آمریکا برای حفاظت از نیروهای خود در سراسر جهان مصمم است و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نمی کند





