نجات از طناب دار پس از ۹ سال حبس: مردی که یک لحظه عصبانیت را تاوان داد

مردی که پس از یک لحظه عصبانیت به قتل محکوم شده بود، پس از ۹ سال و ۶ ماه از زندان آزاد شد. او که در تمام این مدت در انتظار اجرای حکم قصاص بود، با تلاش‌های فراوان موفق به جلب رضایت اولیای دم شد و حالا می‌خواهد به زندگی عادی بازگردد.

مردی که تا مدتی قبل گمان می‌کرد طناب دار در انتظارش است، پس از ۹ سال و ۶ ماه از زندان آزاد شد و حالا که از قصاص نجات یافته می‌خواهد به زندگی عادی بازگردد. او که نامش حسین است، با یک لحظه عصبانیت مرتکب قتل شد و پس از تحمل سال‌ها حبس، سرانجام از این مخمصه رهایی یافت. آخرین روزهای اسفند سال گذشته بود که در یکی از زندان ‌های استان فارس درهایش به روی او باز شد تا پس از نزدیک به یک دهه از عمرش در پشت میله‌های زندان ، طعم آزادی را بچشد.

حسین که ۴۸ ساله است، می‌گوید: باورم نمی‌شود کابوس ۹ ساله‌ام به پایان رسیده و از قصاص نجات یافته‌ام. او در تمام این سال‌ها با دلهره‌ی مرگ زندگی کرده بود و خاطرات آن روز شوم، همچنان در ذهن او زنده است. حسین تعریف می‌کند: من صاحب یک زمین کشاورزی بودم و درگیری مرگباری در آنجا رخ داد. کارگران زیادی داشتم که با من قرارداد کاری داشتند و قرار بود کار را تحویل دهند، اما این اتفاق نیفتاد و آنها قصد رفتن داشتند. همین مسئله‌ی ساده، جرقه یک دعوا را زد. من اصلاً قصد قتل نداشتم. حتی وقتی خودم را به پلیس معرفی کردم، نمی‌دانستم مرتکب قتل شده‌ام. این مرد رنج‌دیده، از روزهای تلخ زندان و امیدواری به رهایی می‌گوید و اشتیاقش برای بازگشت به زندگی، در کلماتش موج می‌زند.\حسین در ادامه‌ی گفت‌وگو، به تشریح جزئیات آن درگیری مرگبار می‌پردازد و از تصمیم خود برای تسلیم شدن به پلیس می‌گوید. او توضیح می‌دهد: درگیری بالا گرفت و چون تعداد آنها زیاد بود، از ترس جانم سوار نیسان شدم و از آنجا دور شدم. در حال فرار متوجه شدم یکی از کارگرها با ماشین برخورد کرده است، اما نمی‌دانستم زیر چرخ‌ها رفته و جان باخته است. یک ساعت بعد، به دلیل ترس از ادامه درگیری و اینکه ممکن بود به دنبال من بیایند، به کلانتری رفتم و خودم را معرفی کردم. تحقیقات آغاز شد و به اتهام قتل بازداشت شدم. به من گفتند چون حادثه در زمین کشاورزی من و در حین فرار از درگیری رخ داده، متهم به قتل هستم. پس از بازداشت، خانواده مقتول درخواست قصاص کردند و او راهی زندان شد. حسین از نامه‌نگاری‌هایش به رئیس قوه قضائیه می‌گوید که بی‌نتیجه ماند و در نهایت، تلاش‌های واحد صلح و سازش و خانم آذر شهسواری، مسئول کمیته سفیران صلح و دوستی انجمن حمایت از زندانیان، راهی برای نجات او باز کرد. خانم شهسواری ۹ سال تمام، در کنار خانواده حسین بود و حتی در دوران سخت کرونا، او را فراموش نکرد. با کمک او و خیرین، حسین موفق شد رضایت اولیای دم را جلب کند و پس از گذراندن ۹ سال و ۶ ماه در زندان، آزاد شود. او در ادامه به فعالیت‌هایش در زندان اشاره می‌کند و از کمک به هم‌بندی‌ها برای رهایی از زندان و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای زندانیان جرائم غیرعمد و مالی می‌گوید. حسین تأکید می‌کند که ۹۰ درصد از قاتلان در زندان، قربانی یک لحظه عصبانیت شده‌اند و پیامی برای کسانی دارد که در لحظات خشم، تصمیمات جبران‌ناپذیری می‌گیرند. او می‌گوید: کاش یاد بگیریم عصبانی نشویم و اگر هم عصبانی شدیم، کاری نکنیم که پشیمانی به بار آورد. محکوم به قصاص، هیچ امیدی به زندگی ندارد و تمام لحظاتش با ترس از مرگ می‌گذرد و این سخت‌ترین چیز دنیاست.\حسین که اکنون آزاد شده، با نگاهی به گذشته و تجربه‌ی تلخ خود، می‌خواهد به زندگی عادی بازگردد و از این فرصت دوباره برای ساختن آینده‌ای روشن استفاده کند. او از اهمیت بخشش و گذشت سخن می‌گوید و تأکید می‌کند که هیچ چیز جای زندگی را نمی‌گیرد. تجربه‌ی تلخ حسین، هشداری است برای همه‌ی ما تا در لحظات بحرانی، خونسردی خود را حفظ کنیم و از رفتارهایی که می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد، پرهیز کنیم. او حالا به دنبال آن است که با استفاده از این تجربه‌ها، به دیگران کمک کند و در مسیر صلح و آرامش گام بردارد. حسین با امیدواری به آینده می‌نگرد و می‌خواهد نشان دهد که حتی در سخت‌ترین شرایط هم می‌توان به زندگی بازگشت و از فرصت دوباره برای ساختن یک زندگی خوب، بهره برد. او تلاش خواهد کرد تا با فعالیت‌های اجتماعی، از تکرار اینگونه فجایع جلوگیری کند و به عنوان یک الگو، دیگران را به سمت صلح و آشتی دعوت کند. رهایی حسین از قصاص، یک معجزه است و او قدردان این فرصت دوباره برای زندگی است





