معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از پایان موفق یک عملیات امدادی در آبهای مرزی ایران و پاکستان خبر داد. چهار صیاد اعزامی از بندر رمین چابهار پس از دریافت گزارش حادثه و انجام عملیات جستوجو، نجات داده شدند.
احمد شهریاری از نجات چهار صیاد گرفتار در آبهای دریای عمان پس از حدود یک شبانهروز سرگردانی خبر داد و افزود: این افراد با هماهنگی مرکز جستوجو و نجات دریایی (MRCC) بندر چابهار و مرکز فرعی جستوجو و نجات دریایی پسابندر، توسط همیاران ناجی در محدوده مرزی ایران و پاکستان نجات یافتند. وی اظهار کرد: یک فروند شناور صیادی "یگدار" با چهار نفر سرنشین از بندر رمین چابهار برای صید راهی دریا شده بود که به دلیل آبگرفتگی و غرق شدن شناور، سرنشینان آن در دریا سرگردان شدند.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، عملیات جستوجو و امدادرسانی با هماهنگی مرکز جستوجو و نجات دریایی بندر چابهار و مرکز فرعی جستوجو و نجات دریایی پسابندر آغاز شد و در نهایت این چهار صیاد توسط همیاران ناجی پسابندر و رمین، در آبهای مرزی ایران و پاکستان شناسایی و نجات یافتند. وی ادامه داد: خوشبختانه تمامی سرنشینان شناور در سلامت کامل به ساحل منتقل شدند و پس از حدود ۲۴ ساعت سرگردانی در دریا، به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
شهریاری با اشاره به اهمیت رعایت ضرورتهای ایمنی در سفرهای دریایی گفت: صیادان پیش از عزیمت به دریا باید اطلاعات محل فعالیت و محدوده صید خود را در اختیار مالکان شناورها قرار دهند و تجهیزات ایمنی از جمله جلیقه نجات، حلقه نجات و لایفرافت را به تعداد کافی همراه داشته باشند. وی همچنین از دریانوردان و صیادان خواست در صورت بروز هرگونه شرایط اضطراری در دریا، موضوع را در کوتاهترین زمان ممکن از طریق کانال ۱۶ بیسیم دریایی (VHF) یا شماره تلفن ۱۵۵۰ به مرکز جستوجو و نجات دریایی اطلاع دهند تا اقدامات امدادی لازم با سرعت بیشتری انجام شود
سیستان و بلوچستان بنادر و دریانوردی عملیات امدادی دریای عمان نجات صیادان