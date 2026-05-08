در شرایطی که ایران با چالشهای دیجیتال و اقتصادی مواجه است، نتبلاکس در هفتادمین روز خاموشی اینترنت در ایران، به اهمیت دسترسی به اینترنت در زمان بحران اشاره کرد.
این در حالی است که آژانس ایمنی هوانوردی اروپا اعلام کرد کمیسیون اروپا جمعه ۱۸ اردیبهشت دستورالعملی برای کاهش پیامدهای بحران انرژی بر صنعت هوانوردی منتشر میکند. این اقدام نشاندهنده نگرانیهای جهانی در مورد تأثیر بحران انرژی بر بخشهای حیاتی اقتصاد است. از سوی دیگر، وزارت دفاع ترکیه امیدواری خود را به رویکردی «خویشتندارانه و سازنده» از سوی جمهوری اسلامی و آمریکا برای دائمی شدن آتشبس ابراز کرد.
این در حالی است که ابوالقاسم جراره، دبیرکل «جبهه شریان» و نماینده پیشین مجلس، با تون تهدیدآمیز از تنگه هرمز سخن گفت و گفت این تنگه مانند گذشته باز نمیشود. او از نهادهای امنیتی خواست «کودتاچیان» و کسانی را که بر مذاکره با آمریکا اصرار دارند، دستگیر کنند. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که پاپ لئو، رهبر کاتولیکهای جهان، پس از دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا، از رهبران جهان خواست برای «کاهش تنش و نفرت» الهام بگیرند.
در همین زمینه، یک فایل صوتی از اتاقی در پلتفرم کلابهاوس منتشر شد که در آن، تعدادی از چهرههای علمی به مناظره درباره وضعیت روانی و اجتماعی مردم ایران پرداختند. یک پزشک در این اتاق با صدای گریان از وضعیت روانی و اجتماعی مردم روایت کرد و گفت حتی برای درمان مشکلات روانی و روحی مردم، دارو پیدا نمیشود. این در حالی است که محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، با کریستین استوکر، صدراعظم اتریش، گفتوگو کرد.
روحالله مومننسب، دبیر ستاد امر به معروف تهران، نیز در فضای مجازی نوشت نمیشود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تنگه هرمز و مرزهای آبی و خاکی و آسمان ایران را به روی «رژیمهای متخاصم» ببندند، اما «دولت ما فضای مجازی و جغرافیای سایبری ایران را در اختیار همان رژیمها قرار دهد». او افزود «فضای مجازی بههیچوجه نباید به حالت قبل برگردد»، همانگونه که علی خامنهای «به حالت قبل برنمیگردد».
در ادامه، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، با لحنی تهاجمی اعلام کرد آمریکا «با چند ناوچه و ناوشکن»، قادر به عبور از تنگه هرمز نیست. او با بهکارگیری ادبیاتی توهینآمیز، دونالد ترامپ و پیت هگست را «احمق» خواند و گفت باید نام این کشور را به «ایالات متحده احمقها» تغییر داد. این در حالی است که مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت، از کمبود و افزایش شدید قیمت نهادههای دارویی، تجهیزات پزشکی و بستهبندیهای پت خبر داد.
او گفت برای جبران هزینههای تولید و حفظ پایداری زنجیره تامین دارو، افزایش قیمتها ضروری ارزیابی شده است. فعالان و تولیدکنندگان صنعت دارو نیز با ارائه مستندات هزینهای، افزایش بسیار بیشتری را برای پوشش کامل هزینههای تحمیلشده پیشنهاد کردهاند. در همین زمینه، ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل اعلام کردند سه سرباز و یک شهروند غیرنظامی جمعه به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی در دادگاه تفهیم اتهام خواهند شد.
بر اساس این گزارش، این سربازان که در یک مدرسه فنی وابسته به نیروی هوایی اسرائیل آموزش میدیدند، از تاسیسات نظامی عکسبرداری کردهاند. مقامهای اسرائیلی همچنین اعلام کردند این سه سرباز پیش از اعزام به خدمت و زمانی که هنوز به سن قانونی نرسیده بودند، با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ارتباط بودند و ماموریتهای جاسوسی انجام دادند
