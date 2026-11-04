بررسی نتایج دقیق همه‌پرسی‌های میانه‌دوره ۲۰۲۶ در ایالت‌های مختلف آمریکا شامل نوادا، ویرجینیا و آریزونا درباره حقوق باروری، هویت جنسیتی و مقررات انتخاباتی.

در جریان انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶، شهروندان آمریکایی علاوه بر انتخاب مقامات سیاسی، سرنوشت چندین پیشنهاد مهم قانونی را تعیین کردند. نتایج نهایی نشان می‌دهد که موافقان حقوق باروری و اصلاحات رای‌گیری در ایالت‌هایی مانند نوادا و ویرجینیا پیروز شدند، اما برخی طرح‌های مالیاتی و اجتماعی همچنان با ابهام روبرو هستند.

تصویب حمایت از حقوق باروری در ایالت‌های کلیدی

رای‌دهندگان نوادا با کسب ۶۳.۲ درصد آرا، پیشنهاد شماره ۶ را برای تضمین حق سقط جنین در قانون اساسی ایالت به تصویب رساندند. این اقدام دومین مرحله لازم برای افزودن این ماده به قانون اساسی بود که پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ نیز تایید شده بود. همزمان در ویرجینیا، پرسش شماره یک با ۶۲.۵ درصد موافقت، حمایت از خدمات سلامت باروری را گنجاند. در مقابل، میزوری تلاش برای لغو حمایت‌های سال ۲۰۲۴ را رد کرد؛ اصلاحیه شماره ۳ با ۵۵.۵ درصد رای مخالف شکست خورد و محدودیت‌های فعلی پابرجا ماند. آیداهو نیز با ۵۵.۹ درصد مخالفت، پیشنهاد ایجاد حق قانونی جدید را نپذیرفت. ورمانت با ۷۹.۱ درصد موافقت، پیشنهاد شماره ۴ را برای تضمین برابری حقوقی تصویب کرد که فراتر از موضوع سقط جنین است.

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اصلاحات قوانین رای‌گیری و شرط شهروندی

پنج ایالت شامل آلاسکا، آرکانزاس، کانزاس، داکوتای جنوبی و ویرجینیای غربی شرط شهروندی آمریکا را برای شرکت در انتخابات الزامی کردند. سهم آرای موافق در آلاسکا ۶۹.۶ درصد، در آرکانزاس ۶۹.۱ درصد، در کانزاس ۶۳.۶ درصد، در داکوتای جنوبی ۶۱.۵ درصد و در ویرجینیای غربی ۷۹.۳ درصد بود. همچنین الزام ارائه مدرک شناسایی در نوادا با ۶۲.۴ درصد، کارولینای شمالی با ۵۹.۶ درصد و اوهایو با ۶۵.۳ درصد تصویب شد. در کالیفرنیا، پیشنهاد ۳۹ با ۵۸.۶ درصد مخالفت و در آریزونا، پیشنهاد ۱۴۴ با ۵۳.۲ درصد مخالفت مواجه بود که هنوز نتایج نهایی آن‌ها اعلام نشده است. ویرجینیا نیز با ۵۶.۶ درصد موافقت، حق رای افراد محکوم به جرم پس از آزادی را بازگرداند.

مسائل هویتی، مالیاتی و نقشه‌های انتخاباتی

در حوزه مسائل اجتماعی، آریزونا پیشنهاد شماره ۳۱۸ را با ۵۸.۹ درصد موافقت برای استفاده از فضاهای مدارس بر اساس جنسیت ثبت‌شده هنگام تولد تصویب کرد. ماساچوست با ۷۵.۶ درصد مخالفت، تلاش برای ممنوعیت مجدد مصرف تفریحی ماری‌جوانا را شکست داد. در بخش مالیات، واشینگتن پیشنهاد شماره ۶۴۵ برای لغو مالیات میلیونرها را با ۵۸.۱ درصد مخالفت رد کرد، اما تنسی با ۶۶.۷ درصد موافقت، ممنوعیت وضع مالیات بر املاک در سطح ایالتی را پذیرفت. در زمینه نقشه‌های انتخاباتی، میزوری طرح مصوب سال ۲۰۲۵ را با ۶۱.۸ درصد مخالفت رد کرد و مریلند قواعد ترسیم حوزه‌های کنگره را با ۶۰.۱ درصد موافقت تصویب نمود.