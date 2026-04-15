یک نظرسنجی جدید از شبکه سیانان نشان میدهد که همبستگی با اسرائیل در میان آمریکاییها، حتی در میان جمهوریخواهان، به طرز چشمگیری کاهش یافته و حمایت از فلسطینیها در حال افزایش است.
براساس گزارشی که شبکه سیانان منتشر کرده است، جدیدترین نظرسنجیها در ایالات متحده حاکی از کاهش قابل توجه حمایت مردمی از رژیم صهیونیستی است. این روند نگرانکننده، که گسترهای فراتر از شکافهای مرسوم سیاسی و جمعیتی دارد، نشاندهنده بحرانی عمیق در همبستگی آمریکاییها با اسرائیل است. دادههای منتشر شده در روز چهارشنبه، تغییر محسوسی را در میزان همدردی مردم آمریکا با اسرائیل در مقایسه با فلسطینیان به تصویر میکشد.
در سال ۲۰۲۲، این شکاف به ۲۸ امتیاز به نفع اسرائیل بود، اما اکنون شاهد معکوس شدن این روند هستیم، به گونهای که پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۶، همدردی با فلسطینیان ۱۱ امتیاز بیشتر باشد. در میان تمام بزرگسالان آمریکایی، میزان خالص همدردی با اسرائیل از ۱۳ امتیاز مثبت در سال ۲۰۲۲ به ۲۳ امتیاز منفی امروز سقوط کرده است؛ این کاهش ۳۶ امتیازی در عرض تنها چهار سال اتفاق افتاده است. این تغییرات تنها به گروهی خاص محدود نمیشود و در میان جمهوریخواهان نیز به وضوح مشاهده میشود. در میان جمهوریخواهان زیر ۵۰ سال، حمایت از اسرائیل از ۲۸ امتیاز مثبت در سال ۲۰۲۲ به ۱۶ امتیاز منفی امروز رسیده است. روندی مشابه در میان جمهوریخواهان میانهرو یا لیبرال نیز دیده میشود، جایی که حمایت از ۲۶ امتیاز مثبت به ۹ امتیاز منفی کاهش یافته است. این تحول در صحنه سیاسی آمریکا، خود را در انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه در کنتاکی نیز نشان داده است. توماس ماسی، نامزدی که به صراحت از اسرائیل انتقاد میکند، علیرغم مخالفت دونالد ترامپ و بخشهایی از رأیدهندگان حامی اسرائیل، شانس ۷۱ درصدی برای پیروزی دارد. این آمار نشان میدهد که چهره سیاسی حمایت از اسرائیل در داخل حزب جمهوریخواه نیز در حال تغییر است و دیدگاههای منتقدانه در حال gaining traction هستند. شبکه سیانان در گزارش خود تاکید کرده است که اسرائیل در حال از دست دادن حامیان سنتی خود در ایالات متحده است و این موضوع میتواند بر روابط دوجانبه و سیاست خارجی آمریکا در قبال منطقه تأثیرگذار باشد. این کاهش حمایت، جایگاه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را نیز در میان افکار عمومی آمریکا تضعیف کرده است. این تغییر در نگرش افکار عمومی آمریکا نسبت به مسئله فلسطین و اسرائیل، ریشه در عوامل متعددی دارد. در سالهای اخیر، گسترش رسانههای اجتماعی و دسترسی آسانتر به اطلاعات، به ویژه در مورد تحولات میدانی در سرزمینهای اشغالی، باعث شده تا روایتهای متفاوتی از منازعه ارائه شود. بسیاری از جوانان آمریکایی، که نسل جدید رأیدهندگان را تشکیل میدهند، با دیدن تصاویر و گزارشهای مربوط به وضعیت انسانی در غزه و کرانه باختری، دچار حس همدردی بیشتری با فلسطینیان شدهاند. سیاستهای داخلی رژیم صهیونیستی، از جمله گسترش شهرکسازیها و نحوه برخورد با فلسطینیان، نیز با انتقادات فزایندهای در سطح بینالمللی و حتی در داخل آمریکا مواجه شده است. این موضوع باعث شده تا بسیاری از فعالان حقوق بشر و گروههای مدنی در آمریکا، حمایت بیقید و شرط از اسرائیل را زیر سوال ببرند. همچنین، تغییر در اولویتهای سیاست خارجی آمریکا و توجه بیشتر به مسائل داخلی، ممکن است بر میزان تمایل دولت به حمایت از اسرائیل تأثیر بگذارد. در حالی که در گذشته، حمایت از اسرائیل به عنوان یک اصل سیاست خارجی آمریکا تلقی میشد، اکنون شاهد ظهور صداهای جدیدی هستیم که خواستار رویکردی متعادلتر و مبتنی بر قوانین بینالمللی هستند. این کاهش حمایت، در بلندمدت میتواند چالشهای جدی برای روابط آمریکا و اسرائیل ایجاد کند و نیازمند بازنگری در استراتژیهای منطقهای واشنگتن باشد. تاثیر این روند بر تصمیمگیریهای سیاسی در کنگره آمریکا و همچنین بر نحوه تخصیص کمکهای نظامی و مالی به اسرائیل، موضوعی است که در آینده بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، این نظرسنجی نشاندهنده یک گسست نسلی و گاهی ایدئولوژیک در میان رایدهندگان آمریکایی است. جوانان و افراد با گرایشهای لیبرالتر، به طور فزایندهای از مواضع سنتی حزب دموکرات و جمهوریخواه در قبال اسرائیل فاصله میگیرند. این بدان معناست که حمایت از اسرائیل دیگر یک موضوع اجماعی در فضای سیاسی آمریکا نیست و به یک بحث داغ و چندوجهی تبدیل شده است. برای مقامات اسرائیلی، این روند نگرانکننده، زنگ خطری جدی است که نیازمند درک عمیقتر دلایل آن و تلاش برای تغییر افکار عمومی است. عدم توجه به این تغییرات میتواند به انزوای بیشتر رژیم صهیونیستی در عرصه بینالمللی و کاهش نفوذ آن در مهمترین متحد خود، یعنی ایالات متحده، منجر شود. در واقع، این نظرسنجی نه تنها یک آمار صرف، بلکه بازتابی از تغییرات عمیق در ارزشها و اولویتهای جامعه آمریکا است. نسلی که با جنگ سرد و درگیریهای خاورمیانه به شیوهای متفاوت بزرگ شده است، اکنون با ابزارهای ارتباطی نوین و دیدگاههایی که از طریق رسانههای اجتماعی منتشر میشود، به قضاوت مسائل جهانی مینشیند. این رویکرد جدید، احتمالاً در انتخابات آینده آمریکا نیز تاثیرگذار خواهد بود و نامزدهایی را که بتوانند با این نسل جدید ارتباط برقرار کنند و به نگرانیهای آنها پاسخ دهند، در موقعیت بهتری قرار خواهد داد. بنابراین، کاهش حمایت از اسرائیل در آمریکا، فراتر از یک خبر سیاسی روز، یک تحول ژئوپلیتیکی مهم محسوب میشود که پیامدهای بلندمدتی را برای منطقه خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا به دنبال خواهد داشت. این واقعیت، رژیم صهیونیستی را در موقعیتی قرار میدهد که باید با چالشهای جدیدی در عرصه دیپلماسی عمومی و روابط خود با متحدانش روبرو شود
