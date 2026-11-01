نتایج نهایی نهمین جشنواره فرهنگی امین‌الضرب در اتاق بازرگانی تهران منتشر شد. سخنگوی دولت و رئیس اتاق بازرگانی بر نقش رسانه‌ها و بخش خصوصی در عبور از بحران‌های اقتصادی تاکید کردند.

نهمین دوره جشنواره فرهنگی امین‌الضرب با حضور مسئولان، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه در روز یکشنبه دهم آبان ماه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در پایان این آیین، برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی و تجلیل شدند. نوید خیرخواه از روزنامه شرق در بخش گزارش خبری و تحلیلی موفق به کسب رتبه سوم شد و مهفام سلیمان‌بیگی نیز از همان روزنامه شایسته تقدیر شناخته گردید.

نقش رسانه‌ها در شرایط بحرانی

فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت، در این مراسم به بررسی فشارهای اقتصادی و معیشتی بر مردم و کسب‌وکارها پرداخت. وی اظهار داشت که ایران در ماه‌های گذشته سه ضلع جنگ، شامل رویارویی نظامی، خشونت خیابانی و جنگ اقتصادی را تجربه کرده است. سخنگوی دولت تأکید کرد که دغدغه‌های اقتصادی به بخش خاصی از جامعه محدود نمی‌شود و عبور از این شرایط دشوار نیازمند همکاری تمامی نهادهاست.

مهاجرانی همچنین بر اهمیت مجهز شدن رسانه‌ها به فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و ابزارهای ارتباطی جدید تأکید ورزید. وی گفت که رسانه‌ها می‌توانند در کنار سایر ارکان کشور، به تقویت تاب‌آوری جامعه در برابر چالش‌های پیش‌رو کمک شایانی کنند و نقش حیاتی در بازتاب واقعیت‌ها ایفا نمایند.

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تأکید بر نقش بخش خصوصی

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای سخنرانی خود به شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای وارد شده بر بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد. وی با تأکید بر نقش کلیدی بخش خصوصی در حفظ جریان فعالیت‌های اقتصادی و تداوم کسب‌وکارها، خواستار اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط فعلی کشور شد.

نجفی‌عرب با بیان این نکته که نمی‌توان با قوانین و مقررات دوران صلح، اقتصاد کشور را در دوران جنگ اداره کرد، بر لزوم بازنگری در رویکردهای موجود تأکید ورزید. او افزود که پایداری اقتصاد ملی منوط به حمایت از تولید داخلی و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی است.

معرفی برگزیدگان بخش یادداشت و مقاله

در بخش یادداشت و مقاله، محمدعلی دیانتی‌زاده از روزنامه سرمایه ملی موفق به کسب رتبه نخست شد. فرشته فریادرس از روزنامه اعتماد در جایگاه دوم قرار گرفت و حسین دلیر از روزنامه سلام آبادان نیز رتبه سوم را از آن خود کرد. علاوه بر این، مهران ابراهیمیان از روزنامه عصر اقتصاد شایسته تقدیر شناخته شد.

رتبه‌بندی بخش مصاحبه و گزارش خبری

در بخش مصاحبه، سهیلا روزبان از دنیای انرژی موفق به کسب رتبه نخست شد. مونا روشندل و بهاره بوذری هر دو از رسانه ترابران به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را در این بخش دریافت کردند. شکوفه حبیب‌زاده از روزنامه پیام ما نیز در بخش گزارش خبری و تحلیلی عنوان نخست را از آن خود کرد.

زینب غضنفری از روزنامه عصر اقتصاد در جایگاه دوم بخش گزارش خبری و تحلیلی قرار گرفت. نوید خیرخواه از روزنامه شرق و مهفام سلیمان‌بیگی نیز از همان روزنامه در این بخش مورد تجلیل قرار گرفتند. نیره خادمی از روزنامه اعتماد رتبه نخست بخش گزارش توصیفی را کسب کرد.

افتخارات بخش‌های ویژه و کتاب

در بخش گزارش توصیفی، فریبا نباتی از هفت صبح رتبه دوم و سمانه سمیع از پیوست رتبه سوم را به دست آوردند. زهرا اکرمی از آتیه آنلاین در این بخش شایسته تقدیر شناخته شد. لیلا لطفی از روزنامه اعتماد و بمانجان ندیمی از روزنامه ایران به ترتیب در بخش ویژه جنگ و تاب‌آوری رتبه‌های اول و دوم را کسب کردند.

در بخش کتاب نیز بهزاد یعقوبی شایسته تقدیر شناخته شد. پویا بهزادنیا، محمدسعید کرم‌زاده، علی‌اکبر عبدالرشیدی و محمدمهدی ملک‌قاسمی نیز به عنوان برگزیدگان نهایی در این بخش معرفی شدند. این جشنواره به عنوان یکی از رویدادهای مهم رسانه‌ای و فرهنگی، بر نقش سازنده روزنامه‌نگاران در شفافیت‌سازی و تحلیل رویدادهای اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید داشت.