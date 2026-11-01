نتایج نهمین جشنواره فرهنگی امین‌الضرب در اتاق بازرگانی تهران اعلام شد. سخنگوی دولت و رئیس اتاق بازرگانی بر نقش رسانه و هوش مصنوعی در تاب‌آوری اقتصادی تاکید کردند.

در آیین اختتامیه نهمین جشنواره فرهنگی امین‌الضرب که روز یکشنبه ۱۰ آبان ماه با حضور جمعی از مسئولان، فعالان اقتصادی و روزنامه‌نگاران در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، برگزیدگان بخش‌های مختلف معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند. در این مراسم مهم اقتصادی و رسانه‌ای، نوید خیرخواه از روزنامه شرق موفق به کسب رتبه سوم در بخش گزارش خبری و تحلیلی شد و همکارش مهفام سلیمان بیگی نیز در همین بخش شایسته تقدیر شناخته گردید.

دیدگاه‌های مسئولان درباره شرایط اقتصادی و رسانه

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در ابتدای این مراسم با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور و فشارهای سنگین وارد شده بر بنگاه‌های اقتصادی، بر اهمیت حیاتی بخش خصوصی در حفظ جریان فعالیت‌های اقتصادی و تداوم کسب‌وکارها تاکید کرد. او ضمن بیان ضرورت اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط پیچیده جاری، اظهار داشت که اداره اقتصاد کشور با استفاده از همان قوانین و مقررات دوران صلح در زمان جنگ ممکن نیست.

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فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز در سخنرانی خود به فشارهای اقتصادی و معیشتی قابل توجه بر مردم و کسب‌وکارها اشاره کرد و افزود که ایران در ماه‌های گذشته هر سه ضلع جنگ، شامل رویارویی نظامی، خشونت خیابانی و جنگ اقتصادی را تجربه نموده است. سخنگوی دولت خاطرنشان ساخت که دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی تنها به بخش خاصی از جامعه محدود نمی‌شود و نقش رسانه‌ها در عبور موفق از شرایط دشوار کشور بسیار حائز اهمیت است.

مهاجرانی با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی و ابزارهای نوین ارتباطی، بر ضرورت مجهز شدن رسانه‌ها به این فناوری‌های پیشرفته تأکید کرد و بیان داشت که رسانه‌ها می‌توانند در کنار سایر ارکان کشور، به تقویت تاب‌آوری جامعه و مدیریت بحران‌های احتمالی کمک شایانی نمایند. این صحبت‌ها نشان‌دهنده نگاه استراتژیک دولت به نقش فناوری در بهبود عملکرد رسانه‌ها در شرایط بحرانی است.

برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره امین‌الضرب

در بخش یادداشت و مقاله، محمدعلی دیانتی‌زاده از روزنامه سرمایه ملی موفق به کسب رتبه نخست شد و فرشته فریادرس از روزنامه اعتماد در جایگاه دوم قرار گرفت. همچنین حسین دلیر از روزنامه سلام آبادان رتبه سوم را به دست آورد و مهران ابراهیمیان از روزنامه عصر اقتصاد شایسته تقدیر شناخته شد. این بخش یکی از مهم‌ترین قسمت‌های جشنواره است که به تحلیل‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد.

در بخش مصاحبه، سهیلا روزبان از روزنامه دنیای انرژی رتبه نخست را کسب کرد و مونا روشندل و بهاره بوذری، هر دو از رسانه ترابران، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. این موفقیت‌ها نشان‌دهنده کیفیت بالای گفتگوهای تخصصی انجام شده در حوزه‌های اقتصادی و انرژی توسط خبرنگاران برجسته کشور است که توانسته‌اند داوران را تحت تاثیر قرار دهند.

در بخش گزارش خبری تحلیلی، شکوفه حبیب‌زاده از روزنامه پیام ما رتبه نخست را به دست آورد و زینب غضنفری از روزنامه عصر اقتصاد رتبه دوم را کسب نمود. نوید خیرخواه از روزنامه شرق که پیش‌تر نام برده شد، در جایگاه سوم قرار گرفت. همچنین مهفام سلیمان بیگی از همان روزنامه شرق شایسته تقدیر گردید که نشان‌دهنده حضور قدرتمند این رسانه در گزارش‌دهی تحلیلی است.

نتایج بخش‌های ویژه و کتاب جشنواره امین‌الضرب

در بخش گزارش توصیفی، نیره خادمی از روزنامه اعتماد رتبه نخست، فریبا نباتی از روزنامه هفت صبح رتبه دوم و سمانه سمیع از روزنامه پیوست رتبه سوم را کسب کردند. زهرا اکرمی از روزنامه آتیه آنلاین نیز در این بخش شایسته تقدیر شناخته شد. در بخش ویژه جنگ و تاب‌آوری نیز لیلا لطفی از روزنامه اعتماد رتبه نخست و بمانجان ندیمی از روزنامه ایران رتبه دوم را به دست آوردند.

در بخش کتاب، بهزاد یعقوبی شایسته تقدیر شناخته شد و پویا بهزادنیا، محمدسعید کرم‌زاده، علی‌اکبر عبدالرشیدی و محمدمهدی ملک‌قاسمی به عنوان برگزیدگان این بخش معرفی شدند. این جشنواره امسال با تمرکز بر نقش رسانه در اقتصاد و تاب‌آوری ملی، دستاوردهای قابل توجهی را در شناخت استعدادهای خبری و تحلیلی به همراه داشت و فضایی مناسب برای قدردانی از زحمات اصحاب رسانه فراهم آورد.