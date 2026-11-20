سازمان سنجش اعلام کرد ۴۹۶ هزار و ۸۰۶ نفر در کنکور سراسری ۱۴۰۵ پذیرفته شدند. کارنامه سبز و جزئیات ثبت نام دانشگاه‌ها از تاریخ اول آذر ماه قابل مشاهده است.

سازمان سنجش آموزش کشور، لیست نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون‌های سراسری و آزمون دانشجو-معلم سال تحصیلی ۱۴۰۵ را در درگاه اطلاع‌رسانی خود با نشانی www.sanjesh.org منتشر کرد. این سازمان اعلام کرد که تمامی اطلاعات مربوط به داوطلبان ی که فرآیند انتخاب رشته را تکمیل کرده‌اند، شامل رتبه علمی در هر کدرشته‌محل و رتبه آخرین فرد پذیرفته‌شده در سهمیه مربوط، حداکثر تا تاریخ ۱۰ آذرماه به‌روزرسانی و در دسترس خواهد بود.

جزئیات آمار و وضعیت جنسیتی پذیرفته‌شدگان

بر اساس اعلام رسمی سازمان سنجش آموزش کشور، در مجموع ۴۹۶ هزار و ۸۰۶ متقاضی موفق به کسب سهمیه آموزشی در رشته‌های با آزمون و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی در تمامی دوره‌های مختلف سال ۱۴۰۵ شده‌اند. از کل پذیرفته‌شدگان اعلام شده، حدود ۶۰ درصد را زنان و حدود ۴۰ درصد را مردان تشکیل می‌دهند.

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تغییرات و اصلاحات اعمال‌شده پس از انتشار نتایج اولیه، در کارنامه نهایی لحاظ شده است. این اصلاحات شامل به‌روزرسانی سوابق تحصیلی دریافتی از وزارت آموزش و پرورش و اعمال دقیق سهمیه‌های مصوب از سوی ارگان‌های ذی‌ربط بوده که نتیجه نهایی وضعیت داوطلبان را مشخص کرده است.

زمان انتشار کارنامه سبز و اطلاعات تکمیلی

کارنامه علمی داوطلبان شامل رتبه در کدرشته‌محل‌های انتخابی و اولویت قبولی نهایی، حداکثر تا تاریخ ۱۰ آذرماه در سامانه سنجش قرار خواهد گرفت. این سند که به کارنامه سبز معروف است، منبع اصلی استعلام وضعیت نهایی و اطلاعات تکمیلی برای متقاضیان پذیرش است.

سازمان سنجش تأکید کرده است که تمامی جزئیات مربوط به نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت‌نام، توسط دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی پذیرنده تعیین خواهد شد. داوطلبان موفق باید منتظر ابلاغیه‌های رسمی این موسسات بمانند.

الزامات ثبت نام در دانشگاه و موسسات آموزشی

پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ موظف هستند از تاریخ ۱ آذرماه به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند. این مراجعه برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبت‌نام، شرایط خاص هر رشته و مدارک شناسایی و تحصیلی مورد نیاز الزامی است.

عدم پیگیری داوطلبان از طریق وب‌سایت دانشگاه محل قبولی ممکن است منجر به از دست رفتن فرصت ثبت‌نام در دوره تحصیلی مورد نظر شود. بنابراین، اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع توسط دانشگاه‌های پذیرنده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.