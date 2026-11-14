بنیامین نتانیاهو هشدار داد جمهوری اسلامی در تلاش احیای برنامه هسته‌ای است و اسرائیل برای دفع این تهدید وجودی تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل، در پیامی رسمنامه روز شنبه ۲۳ آبان، هشدار جدی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای احیای برنامه هسته‌ای خود صادر کرد. او تأکید کرد که دولت اسرائیل موظف است تمام اقدامات ضروری را برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای به کار گیرد.

هشدار نتانیاهو درباره احیای برنامه هسته‌ای

نتانیاهو در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رژیم ایران که به دنبال نابودی اسرائیل است، بار دیگر دست به اقدامات هسته‌ای زده است. او با اشاره به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در داخل ایران، عنوان کرد که این حکومت جنایتکار در کشتن هزاران تن از شهروندانش تردید نداشته و در استفاده از سلاح کشتار جمعی علیه اسرائیل نیز هیچ ترسی نخواهد داشت.

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نخست‌وزیر اسرائیل هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را از سر گیرد و برنامه هسته‌ای خود را شتاب دهد، این اقدام تهدیدی مستقیم و وجودی برای امنیت اسرائیل محسوب می‌شود. او معتقد است که اجازه یافتن به تهران برای دستیابی به بمب اتمی، خط قرمز امنیتی رژیم صهیونیستی است.

اشاره به عملیات‌های نظامی طلوع شیران و غرش شیر

نتانیاهو در بخشی از پیام خود به مداخلات نظامی پیشین اسرائیل علیه زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی ایران اشاره کرد. او به دو عملیات مهم موسوم به "طلوع شیران" در خرداد ۱۴۰۴ و "غرش شیر" در اسفند همان سال ارجاع داد. نخست‌وزیر اسرائیل با افتخار بیان کرد که این عملیات‌ها توانستند تهدید فوری و وجودی را دفع کنند و اسرائیل باید همچنان مانع از تحقق چنین تهدیدی شود.

او با لحنی قاطع اعلام کرد که اسرائیل موظف است هر کاری که لازم می‌بیند را انجام دهد تا این خط قرمز را یک‌بار برای همیشه تثبیت کند. این اظهارات نشان‌دهنده تمایل به تداوم سیاست فشار حداکثری و احتمالاً اقدامات نظامی در صورت تداوم فعالیت‌های هسته‌ای ایران است.

ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی با آیزنکوت

نخست‌وزیر اسرائیل مقابله با تهدیدات امنیتی تهران را یکی از دلایل اصلی ضرورت تشکیل یک دولت وحدت ملی در اسرائیل دانست. نتانیاهو با اشاره به دیدار روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان با گادی آیزنکوت، رقیب سیاسی خود که مأموریت تشکیل دولت جدید را بر عهده دارد، گفت که این گفتگوها او را بیشتر متقاعد کرده است.

به گفته نتانیاهو، تشکیل یک ائتلاف فراگیر برای مدیریت چالش‌های امنیتی حیاتی است. او تأکید کرد که یک دولت ضعیف یا ائتلافی که به حمایت گروه‌هایی وابسته باشد، توانایی مقابله با تهدیدات بزرگ مانند برنامه هسته‌ای ایران را نخواهد داشت.

پیشنهاد آیزنکوت برای آشتی ملی و امنیت

نتانیاهو خطاب به گادی آیزنکوت پیشنهاد داد که اختلافات سیاسی موجود کنار گذاشته شود و دو طرف بدون هیچ پیش‌شرطی برای تشکیل یک دولت وحدت ملی به توافق برسند. او معتقد است که چنین ائتلافی می‌تواند ضمن تمرکز بر مقابله با تهدیدات خارجی، زمینه‌ساز آشتی ملی و تقویت همبستگی داخلی در اسرائیل باشد.

او گروه‌هایی را که هم‌اکنون مخالفانشان هستند، به عنوان "حامیان تروریسم" توصیف کرد و اعلام نمود که همکاری با این گروه‌ها برای مقابله با ایران مناسب نیست. هدف نهایی این تلاش‌ها، ایجاد پشتوانه سیاسی قوی برای هرگونه اقدام بعدی علیه تهران است.