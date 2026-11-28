بنیامین نتانیاهو اعلام کرد در توافق چرخشی با گادی آیزنکوت، دوره نخست را به او واگذار می‌کند. لاپید این پیشنهاد را رد و بنت آن را با تردید دید.

بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل ، روز چهارشنبه اعلام کرد که تمایل دارد در چارچوب یک توافق برای تشکیل دولت وحدت ملی با گادی آیزنکوت ، از سمت نخست‌وزیری انصراف دهد. نتانیاهو اعلام کرد که در دور نخست این توافق چرخشی، عهده‌دار مقام معاونت نخست‌وزیری خواهد بود و اجازه می‌دهد آیزنکوت نخستین دوره نخست‌وزیری را در اختیار داشته باشد.

تشریح جزئیات توافق چرخشی و دلایل نتانیاهو

نتانیاهو در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که با توجه به آنچه خطری وجودی برای اسرائیل خوانده است، حاضر است از رهبری بزرگ‌ترین حزب نیز صرف‌نظر کند. او اشاره کرد که حزب لیکن در انتخابات ۲۷ اکتبر با کسب ۲۷ کرسی و اختلاف ۲۵۰ هزار رأی، بزرگ‌ترین حزب شد. با این حال، برای مقابله با تهدیدات امنیتی و جلوگیری از تشکیل دولتی که توانایی مقابله با این تهدیدها را نداشته باشد، این پیشنهاد را ارائه کرد.

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پشتیبانی‌های پارلمانی و ماموریت رئیس‌جمهور

اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، روز ۸ نوامبر ماموریت ۲۸ روزه تشکیل دولت را به گادی آیزنکوت سپرد. در رایزنی‌های انجام‌شده میان اعضای کنست، ۶۷ نماینده از مجموع ۱۲۰ عضو، از نخست‌وزیری آیزنکوت حمایت کردند. در مقابل، نتانیاهو موفق به کسب حمایت ۴۸ نماینده شد و حزب یاشر آیزنکوت با ۲۱ کرسی در جایگاه دوم قرار گرفت.

واکنش‌های سیاسی: رد لاپید و تردید بنت

یائیر لاپید، رهبر حزب یاشد، پیشنهاد نتانیاهو را به‌طور قاطع رد کرد و آن را فریبی آشکار خواند. در مقابل، نفتالی بنت، رهبر حزب یاشد، از آمادگی نتانیاهو برای تشکیل دولت استقبال کرد اما خواستار ائتلافی متشکل از احزاب صهیونیستی و حامی خدمت نظامی شد. بنت تأکید کرد که باید تا زمانی که صداقت این پیشنهاد در عمل ثابت نشود، با تردید به آن نگریست.

تهدیدات امنیتی و دعوت به مذاکره فوری

نتانیاهو پس از اعلام انصراف، از ائتلاف آیزنکوت خواست مذاکراتی علنی، واقعی، صادقانه و سریع را برای تشکیل دولت وحدت ملی آغاز کند. او همچنین احزاب عربی، از جمله فهرست مشترک و حزب رعام، را به حمایت از تروریسم متهم کرد و مدعی شد همکاری با این احزاب می‌تواند به تضعیف امنیت اسرائیل منجر شود.

تداعی‌های آتی و شرایط تشکیل دولت

این انصراف در حالی رخ می‌دهد که گادی آیزنکوت برای تشکیل دولت بدون حضور نتانیاهو تلاش می‌کرد. اکنون طرفین در آستانه مذاکرات نهایی برای تعیین تکلیف ساختار دولت جدید قرار دارند. نتایج این مذاکرات تعیین‌کننده آینده سیاسی اسرائیل و نحوه مدیریت بحران‌های امنیتی جاری خواهد بود.