نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مصاحبه با برنامه ۶۰ دقیقه سی‌بی‌س نیوز، گفت که جنگ با جمهوری اسلامی ایران «تمام نشده است و تا اتمام جنگ برای اسرائیل، فرصت‌ها و گزینه‌های باقی مانده به نظر می‌رسد.» همچنین وی افزود که اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا باید از ایران خارج شود و تأسیسات غنی‌سازی نیز باید برچیده شوند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، در گفت‌وگو با برنامه ۶۰ دقیقه سی‌بی‌اس نیوز، گفت: جنگ با جمهوری اسلامی ایران «تمام نشده است.

» او افزود که اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا باید از ایران خارج شود و تأسیسات غنی‌سازی نیز باید برچیده شود. نتانیاهو، با اشاره به قابلیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، و همچنین نیروهای نیابتی آن در کشورهای دیگر و ظرفیت ساخت موشک نیز گفت: «اکنون، ما مقدار زیادی از آن را تخریب کرده‌ایم. » او افزود اما مواردی هنوز باقی مانده است و «کارهایی باید انجام شود.

» ناظران بین‌المللی تخمین می‌زنند که جمهوری اسلامی هنوز حدود ۹۷۰ پوند اورانیوم تقریباً در سطح بمب دارد





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جمهوری اسلامی ایران نظارت بین‌المللی وحدت شیمیایی قابلیت‌های هسته‌ای نیروهای نیابتی قابلیت ساخت موشک

United States Latest News, United States Headlines