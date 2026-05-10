نتانیاهو: جنگ با ایران هنوز تمام نشده است، اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا باید از ایران خارج شود

جمهوری اسلامی ایراننظارت بین‌المللیوحدت شیمیایی
📆5/10/2026 3:54 PM
📰VOA Farsi صدای آمریکا
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مصاحبه با برنامه ۶۰ دقیقه سی‌بی‌س نیوز، گفت که جنگ با جمهوری اسلامی ایران «تمام نشده است و تا اتمام جنگ برای اسرائیل، فرصت‌ها و گزینه‌های باقی مانده به نظر می‌رسد.» همچنین وی افزود که اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا باید از ایران خارج شود و تأسیسات غنی‌سازی نیز باید برچیده شوند.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، در گفت‌وگو با برنامه ۶۰ دقیقه سی‌بی‌اس نیوز، گفت: جنگ با جمهوری اسلامی ایران «تمام نشده است.

» او افزود که اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا باید از ایران خارج شود و تأسیسات غنی‌سازی نیز باید برچیده شود. نتانیاهو، با اشاره به قابلیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، و همچنین نیروهای نیابتی آن در کشورهای دیگر و ظرفیت ساخت موشک نیز گفت: «اکنون، ما مقدار زیادی از آن را تخریب کرده‌ایم. » او افزود اما مواردی هنوز باقی مانده است و «کارهایی باید انجام شود.

» ناظران بین‌المللی تخمین می‌زنند که جمهوری اسلامی هنوز حدود ۹۷۰ پوند اورانیوم تقریباً در سطح بمب دارد

