بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، در گفتوگو با برنامه ۶۰ دقیقه سیبیاس نیوز، گفت: جنگ با جمهوری اسلامی ایران «تمام نشده است.
» او افزود که اورانیوم غنیشده با غلظت بالا باید از ایران خارج شود و تأسیسات غنیسازی نیز باید برچیده شود. نتانیاهو، با اشاره به قابلیتهای هستهای جمهوری اسلامی، و همچنین نیروهای نیابتی آن در کشورهای دیگر و ظرفیت ساخت موشک نیز گفت: «اکنون، ما مقدار زیادی از آن را تخریب کردهایم. » او افزود اما مواردی هنوز باقی مانده است و «کارهایی باید انجام شود.
» ناظران بینالمللی تخمین میزنند که جمهوری اسلامی هنوز حدود ۹۷۰ پوند اورانیوم تقریباً در سطح بمب دارد
