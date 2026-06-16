بنیامین نتانیاهو در کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که اسرائیل تحت هر شرایطی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری می‌کند و به حضور در مناطق امنیتی لبنان ادامه می‌دهد.

بنیامین نتانیاهو ، نخست وزیر اسرائیل ، روز دوشنبه ۲۵ خرداد در یک کنفرانس مطبوعاتی در تل آویو اعلام کرد که تحت هر شرایطی، چه با توافق و چه بدون توافق، جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

او با اشاره به مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا که به گفته دونالد ترامپ روز یکشنبه به توافق کامل رسیده است، تاکید کرد که رابطه او با ترامپ مبتنی بر همکاری است اما او به عنوان نخست وزیر اسرائیل مسئولیت دفاع از منافع امنیتی این کشور را بر عهده دارد و در صورت لزوم، مستقل از هر توافقی عمل خواهد کرد. نتانیاهو گفت: نبرد علیه جمهوری اسلامی تمام نشده است و ما به مقابله با تهدیدات ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه ادامه خواهیم داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حزب‌الله در لبنان اشاره کرد و گفت اسرائیل به حضور خود در مناطق امنیتی لبنان، غزه و سوریه تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داد. هدف اصلی این حضور، محافظت از شهروندان اسرائیل و جلوگیری از ظهور تهدیدات جدید از سوی گروه‌های تروریستی است. نتانیاهو تصریح کرد که علی‌رغم فشارهای بین‌المللی، اسرائیل از مناطق حائلی که ایجاد کرده عقب‌نشینی نخواهد کرد تا زمانی که وضعیت امنیتی تثبیت شود.

او افزود که اسرائیل خسارات قابل توجهی به توانایی‌های رژیم ایران و حزب‌الله وارد کرده است، اما هنوز کار تمام نشده و این روند ادامه خواهد داشت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال، از تکمیل توافق با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. ترامپ نوشت که این توافق شامل محدودیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران است و امنیت منطقه را تامین می‌کند.

با این حال، نتانیاهو با ابراز تردید نسبت به این توافق، تاکید کرد که اسرائیل به آماده‌سازی برای هر سناریویی ادامه می‌دهد و در صورت احساس خطر، به تنهایی اقدام خواهد کرد. او گفت: ما محور ترور جمهوری اسلامی را تضعیف کرده‌ایم، اما این کشور همچنان بزرگترین تهدید برای امنیت منطقه است. ما برای مقابله با این تهدید، توانایی‌های نظامی و اطلاعاتی خود را افزایش داده‌ایم و با متحدان خود همکاری می‌کنیم.

در پایان کنفرانس مطبوعاتی، نتانیاهو به سوالات خبرنگاران درباره روابط با آمریکا و اختلاف نظرهای احتمالی با ترامپ پاسخ داد. او گفت که گاهی اوقات توافق نظرها و گاه اختلاف نظرهایی میان دو طرف وجود دارد، اما روابط دو کشور استراتژیک و پایدار است.

نخست وزیر اسرائیل همچنین به عملیات‌های موفق علیه تاسیسات نظامی ایران در سوریه و عراق اشاره کرد و گفت که این عملیات‌ها اسرائیل را از خطر قریب‌الوقوع نجات داده است و عدم اقدام، مردم اسرائیل را در معرض خطر بزرگی قرار می‌داد. او تاکید کرد: ما هرگز به دشمنان خود اجازه نخواهیم داد که ما را تهدید کنند و برای دفاع از خود و امنیت منطقه، با قدرت پیش خواهیم رفت.

این سخنان نتانیاهو در حالی ایراد می‌شود که تنش‌ها در خاورمیانه به دلیل برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت حزب‌الله لبنان افزایش یافته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که توافق احتمالی با ایران می‌تواند به کاهش تنش‌ها کمک کند، اما اسرائیل همچنان نگران توانایی‌های هسته‌ای ایران و نفوذ منطقه‌ای آن است.

نتانیاهو با اشاره به این نگرانی‌ها، بر عزم خود برای مقابله با هر تهدیدی تاکید کرد و گفت: ما با توافق یا بدون توافق، اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. این خط قرمز اسرائیل است و ما برای اجرای آن از هیچ اقدامی فروگذار نخواهیم کرد





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