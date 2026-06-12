بیانیه قدرتمند نخستوزیر اسرائیل نشان میدهد که این کشور در برابر برنامهٔ هستهای ایران ایستادگی میکند و با ترامپ برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی همکاری میکند.
بنیامین نتانیاهو ، نخستوزیر اسرائیل، روز جمعه ۲۲ خرداد در بیانیهای سرسختانه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد یافت به سلاح هستهای دست یابد و وجود اسرائیل را تهدید کند.
وی در این بیانیه که پس از تماس تلفنی با رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ صادر شد، به تجربهٔ بیش از سی سال خود در خط مقدم مبارزهٔ بینالمللی علیه برنامهٔ هستهای ایران اشاره کرد و گفت اگر این مبارزه وجود نداشت، ایران میتوانست سالها پیش به بمب اتمی دست یابد و هدف اصلی خود، نابودی اسرائیل را دنبال میکرد. نتانیاهو تاکید کرد که تا زمانی که او نخستوزیر باشد، این تهدیدات هرگز به واقعیت نخواهند رسید و همهٔ زندگیاش را وقف جلوگیری از تحقق این هدف کرده است.
او همچنین اعلام کرد که دیدگاه خود را با دیدگاه ترامپ دربارهٔ جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای همسو میداند و هر دو طرف "توافق کامل"ی در این زمینه دارند
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