بنیامین نتانیاهو هشدار داد تنها دولت ملی لیکود می‌تواند با تهدید اسلام رادیکال مقابله کند و دولت وابسته به احزاب عرب خطری برای هویت یهودی اسرائیل است.

بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه با انتشار یک بیانیه ویدیویی رسمی، وارد مرحله جدیدی از تنش‌های سیاسی پیش از تشکیل کابینه جدید شد. او ضمن انتقاد شدید از نقش احزاب عرب در پارلمان، تأکید کرد که تنها یک دولت ملی با رهبری حزب لیکود قادر به مقابله با تهدیدات امنیتی است. این هشدارها هم‌زمان با آغاز رایزنی‌های اسحاق هرتزوگ ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، با جناح‌های مختلف پارلمانی برای تعیین مأموریت تشکیل دولت منتشر شد.

نتانیاهو در این پیام ویدیویی که پس از انتخابات اخیر هفته گذشته صادر گردید، هشدار داد که هرگونه وابستگی دولت جدید به احزاب عربی، توانایی کشور برای دفاع از خود را به شدت تضعیف خواهد کرد. او این وضعیت را خطری جدی برای بقای هویت یهودی اسرائیل دانست و معتقد است چنین ائتلافی نه تنها در برابر دشمنان خارجی ناتوان است، بلکه از درون باعث فروپاشی ساختارهای امنیتی و اجتماعی این کشور می‌شود.

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تهدید اسلام رادیکال و نقش ایران

نخست‌وزیر اسرائیل در بخش دیگری از بیانیه خود به موضوع "اسلام رادیکال" به عنوان یک چالش وجودی پرداخت. او گفت که این ایدئولوژی چالشی است که امروزه کشورهای اروپایی را از درون دچار فروپاشی کرده و اسرائیل را نیز تهدید می‌کند. نتانیاهو تصریح کرد که این تهدید هم از خارج، یعنی از سوی ایران و نیروهای نیابتی آن متوجه اسرائیل است و هم از داخل، از طریق احزاب اسلامی که به گفته او حامی تروریسم هستند.

او ادامه داد که احزاب عرب به دنبال از بین بردن هویت یهودی اسرائیل و تضعیف توانایی این کشور برای دفاع از خود هستند. بنیامین نتانیاهو با بیان اینکه دولت متکی به حمایت پارلمانی احزاب عرب، یک خطر استراتژیک برای کشور خواهد بود، افزود که چنین دولتی قادر به مقابله با اسلام رادیکال نیست. به باور او، وابستگی به همان احزابی که اساساً وجود یک دولت یهودی را انکار می‌کنند، غیرممکن سازگار با امنیت ملی است.

انتقاد از رفتار نمایندگان عرب در پارلمان

نخست‌وزیر اسرائیل در ادامه سخنان خود به انتقاد مستقیم از اقدامات نمایندگان احزاب عرب در کنست پرداخت. او اظهارات این نمایندگان را در ستایش "شهادت" و همچنین توصیف حماس به عنوان یک سازمان خیریه، محکوم کرد. نتانیاهو خاطرنشان کرد که برخی از این نمایندگان، دستاوردهای انتخاباتی خود را به اعضای یگان "نخبه" حماس تقدیم کرده‌اند که هم‌اکنون در زندان‌های اسرائیل به سر می‌برند.

او تأکید کرد که چنین رفتاری از سوی نمایندگان منتخب، نشان‌دهنده تضاد آشکار با منافع امنیتی کشور است. نتانیاهو هشدار داد که چنین دولتی نه تنها در مبارزه با دشمنان خارجی ناکام خواهد ماند، بلکه با ایجاد شکاف‌های عمیق اجتماعی، موجب فروپاشی تدریجی و داخلی اسرائیل خواهد شد. این انتقادات در حالی بیان شد که اسرائیل همچنان با چالش‌های امنیتی متعددی در مرزهای شمالی و جنوبی خود دست‌وپنج نرم می‌کند.

الگوی دولت ملی و آینده سیاسی اسرائیل

بنیامین نتانیاهو در بخش پایانی پیام خود، راهکار خود برای عبور از بحران‌های امنیتی و سیاسی را معرفی کرد. او تأکید کرد که تنها یک ائتلاف ملی گسترده به رهبری حزب لیکود می‌تواند به چالش‌های امنیتی کشور رسیدگی کند و از اسلام رادیکال جلوگیری نماید. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اسحاق هرتزوگ در حال رایزنی با جناح‌های مختلف پارلمانی است تا بتواند تیمی برای تشکیل دولت بعدی پیدا کند.

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین از دخالت‌های خارجی در انتخابات اسرائیل انتقاد کرد و خواستار انجام تحقیقات کامل در این مورد شد. او معتقد است که دخالت‌های بیگانه و هم‌پیمانی با گروه‌های تندرو داخلی، می‌تواند ثبات سیاسی کشور را به خطر بیندازد. تحلیلگران سیاسی معتقدند که این لحن تند نتانیاهو، تلاش برای ایجاد فشار بر سایر احزاب برای تشکیل یک دولت راست‌گرا و ملی‌گرا است که در آن نقش احزاب عربی کمرنگ یا صفر باشد.